Rim, 27. lipanj 2019.

U nedjelju, 23. lipnja 2019. je završilo plenarno zasjedanje Biskupske konferencije Obale Bjelokosti, na kraju kojega su biskupi izrazili želju za mirom te pozvali građane te afričke zemlje da učine sve što je u njihovoj moći za promicanje dijaloga među političarima i stanovništvom. Naime, biskupi strahuju da bi politički izbori, najavljeni za sljedeću godinu, mogli izazvati sukobe, imajući na umu postizbornu krizu 2010. i 2011. godine, u kojoj je poginulo više od 1000 osoba.

Biskup Ignace Bessi Dogbo, predsjednik Biskupske konferencije Obale Bjelokosti, za Radio Vatikan istaknuo je da Crkva u toj zemlji želi pomoći ljudima i Vladi da iskrenim dijalogom postignu mir kako predstojeći izbori ne bi bili prilika za sukobe.

Nedavno su u unutrašnjosti zemlje izbili sukobi u kojima su neke osobe smrtno stradale, dok ih je nekoliko desetaka ranjeno. Biskup je napomenuo da im to izaziva bojazan te upozorio da moraju pokušati izbjeći rat, s obzirom da je oružje koje se nekad raspačavalo diljem zemlje još uvijek tu.

Predsjednik Biskupske konferencije Obale Bjelokosti preporučuje put razoružanja, odnosno predaje svega oružja, nakon čega bi se prešlo na dijalog između političkih vođa i naroda. Može se imati različito mišljenje, ali se pritom može voditi dijalog kako bi se došlo do mira – rekao je biskup i zatim upozorio da bez promjene, odnosno pročišćenja srca, Obala Bjelokosti riskira nasilje slično onomu otprije deset godina.

Prisjetio se također riječi iz apostolske pobudnice pape Franje „Gaudete et exsultate“ („Radujte se i kličite“) da oni koji imaju vlast moraju tražiti opće dobro, odnosno ostaviti po strani svoje osobne interese. To je točka do koje sada moramo doći: tražiti zajedničko dobro za stanovništvo, naime mir i pomirenje – kazao je biskup Bessi Dogbo. (kta/rv)