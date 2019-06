Sarajevo, 26. lipanj 2019.

Ako netko mora objašnjavati kako je sretan ili tužan zbog nečega ili nekoga – onda to očito nije. Stvarnost upućuje da ljude ponajviše odaje njihov „govor“ tijela. To je nešto što se teško može kontrolirati. Psiholozi će, pak, reći da je čovjek najpribližnije onomu kada reagira instinktivno, nepripremljeno, u novonastaloj situaciji. U svakom drugom obliku svijetu će pokazati uljepšano svoje „ja“, odglumit će, ili jednostavno sebe natjerati da učini kako bi bilo bolje, ali kada ga se „iznenadi“, onda reagira „iz duše“. Razvidno je da postoje znakovi koji govore više nego riječi. Ipak, s obzirom da su i oni koji ih iščitavaju također ljudi s ograničenom spoznajom, najbolje je, „provjeravajući duhove“, za svoju prosudbu imati na umu i ona objašnjenja koja sama osoba ponudi u dotičnoj situaciji. Iz te perspektive ovdašnjoj su javnosti dužni obrazloženje svojega tugovanja oni koji su oplakivali smrt nekadašnjeg egipatskog predsjednika Muhameda Mursija koji jepreminuo 17. lipnja 2019. tijekom sudskog procesa vođena protiv njega.

Među prvima reagirao je predsjednik najveće bošnjačke stranke (SDA) i predsjedavajući Doma naroda PS-a BiH Bakir Izetbegović napisavši: „Mursi je najprije izgubio slobodu, a sada i život u borbi za prava i slobodu egipatskog naroda. Neka je rahmet njegovoj duši!“ Sličnu je izjavu dao i turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan: „Nažalost, na isti dan kad je uhićen, šest godina kasnije, u sudnici je krenuo putem šehida... Osuđujemo šutnju Zapada i svih koji su nijemo promatrali svrgavanje pučem, mučenje u ćeliji i umiranje Mursija koji je demokratskim izborima došao na vlast.“ Uz navedeno, odlukom Rijaseta Islamske zajednice u BiH 19. lipnja, iza podne namaza, za Mursija je na trima lokacijama u Sarajevu klanjana dženaza namaz u odsutnosti. No, premda „o mrtvima valja samo dobro“ govoriti i premda u osnovne religijske postulate spada mrtve pokopati i za pokoj duše moliti, činjenice o ovom svrgnutom egipatskom predsjedniku i društvu kakvo je on gradio govore snažnije nego to sažalnice za njim navode, te zato zakonom inercije postavljaju i niz pitanja njihovim autorima.

Kronologijom stvari u Egiptu nalazimo da je Mursi, nakon oluje tzv. Arapskog proljeća 2011. kada je srušena diktatorska vlast Hosnija Mubaraka (vladao1981. – 2011.), na izborima u svibnju i lipnju 2012. izabran za egipatskog predsjednika. Kao član kandidat Partije za slobodu i pravdu koju je prethodno osnovalo Muslimansko bratstvo (kasnije označeno kao teroristička organizacija) predstavljao se otvorenim za sve stanovnike Egipta. Međutim, on je već 22. studenog 2012. donio dekret kojim propisuje da odluke predsjednika ne može dovoditi u pitanje niti jedno državno tijelo uključujući sudstvo. A nacrtom izmjena Ustava očitovalo se kako Mursi i njegovo Muslimansko bratstvo žele stvoriti islamsku državu u kojoj bi vladao šerijatski zakon te 10% egipatskog pučanstva, koji su kršćani, ne bi imalo nikakvih prava. Dakle, poslije diktatora – islamistički diktator. Ove su promjene potvrđene na referendumu 15. prosinca 2012. na koji je izišlo oko 30% biračkoga tijela te ih je 64% glasovalo za. Sve rečeno bilo je popraćeno krvavim prosvjedima, odnosno sukobom između onih koji su htjeli islamsku državu i onih koji su ju odbacivali upozoravajući kako je riječ o zloporabi demokracije i talibanizaciji društva. Sve je kulminiralo na godišnjicu Mursijeva vladanja te je, da bi spriječila građanski rat, vojska pod vodstvom generala Abdela Fattaha el-Sissija izvela državni udar, svrgnula diktatora i uhitila mnoge članove „bratstva“.



Zaključak uvodnika pročitajte u tiskanom izdanju