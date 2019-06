Budva (Crna Gora), 26. lipanj 2019.

Vjernici Budve proslavili su, 24. lipnja 2019. svetkovinu Rođenje sv. Ivana Krstitelja, naslovnika župne crkve i zaštitnika grada Budve koji se u tom svojstvu slavi od kasnoantičkih odnosno ranokršćanskih vremena.

Sveto misno slavlje predvodio je biskup kotorski mons. Ilija Janjić uz koncelebraciju mjesnog župnika don Filipom kan. Janjićem, generalnim vikarom don Antonom Belanom i peraškim župnikom mons. Srećkom Majićem, koji je pod Misom udijelio sakramenat potvrde (krizme) za sedam budvanskih mladića i djevojaka. Svoju propovijed usmjerio je upravo krizmanicima, potičući ih da ovaj trenutak kada će primiti pečat dara Duha Svetoga ostane u njihovom sjećanju te da mogu kroz život pronositi svjedočanstvo živoga Boga, potaknuti primjerima velikih svetaca poput zaštitnika naše biskupije sv. Tripuna, koji je svjedočanstvo vjere platio životom, te da i oni moraju biti spremni do kraja biti vjerni Bogu, jer i On uvijek ostaje vjeran nama. Uloga Isusovog preteče sv. Ivana Krstitelja bila je, kao je istakao biskup, pripremiti put Gospodinu. On je bio glas u pustinji i imajući ga u srcu kao primjer, moramo i mi biti glas u današnjem svijetu koji će pozivati na obraćenje i razum u teškim vremenima.

Na kraju Svete mise, župnik don Filip je zahvalio Bogu na ovom danu, ocu biskupu, svećenicima kao i krizmanicima, njihovim kumovima i svim prisutnima na dolasku i svjedočenju vjere u zajedništvu koju svake godine iskazuju u velikom broju. Nakon završnog blagoslova, zbor Sv. Mateja iz Dobrote pod ravnanjem prof. Silve Milošević, otpjevao je himan sv. Ivanu poslije kojega su se cjelivale moći sveca a potom su se svi zajedno uputili pred crkvom gdje je Gradska muzika Budve pred mnogobrojnim narodom svirala nekoliko numera pozdravljajući na taj način patrona grada i crkve.

Druženje prisutnih nastavljeno je uz zvuke Gradske muzike pred župnom kućom, gdje je bio bratski agape.

Antički grad Budva jedan je od najstarijih gradova na istočnoj obali Jadrana. Kršćanstvo se u njemu javlja veću predslavensko doba. U VI. stoljeću postoji dobro organizirana crkvena struktura sa biskupom na čelu, što potvrđuje, u nedostatku pisanih tragova, nedavno otkrivena trobrodna bazilika koja datira iz VI. stoljeća a u kojoj je nađen vrijedan podni mozaik sa motivom prikrivenog križa i pentagramom (mesijanskim simbolom) a koji svjedoči o dobroj teološkoj obrazovanosti i visokoj umjetničkoj razini naručitelja.

Prvi spomen budve kao biskupije nalazimo u buli pape Zaharije 743. godine (kao sufragan epidaurskog odn. dubrovačkog metropolite) a potom u aktima Duvanjskog sabora iz IX. st. (kao sufragan Dukljanske metropolije). U kronotaksi, od 1143. do 1571. god. bila su poznata 23 biskupa, a od 1575. do 1824. 19 apostolskih vikara i administratora. Prvi poznati budvanski biskup zvao se Silvestar.

Papskom bulom Locum beati Petri iz 1828. god. ukinuta je Budvanska biskupija a njen teritorij 1830. pripojen Kotorskoj biskupiji. Osim grada Budve, jurisdikcija budvanskoga biskupa protezala se na Majine, Brajiće, dio Paštrovića i na dio Grblja. Osim benediktinskog samostana iz 840. god. u Budvi je postojao još jedan posvećen sv. Petru, čiji se opat spominje u povelji posvete crkve sv. Marije od Rijeke u Kotoru 1222.

Sv. Ivan se slavi kao zaštitnik grada Budve još od doba Njemanjića, što stoji i u Budvanskom statutu a u predmletačko doba (XV st.) gradski grb i zastava nosili su lik sv. Ivana Krstitelja, koji i danas bdije i čuva ovaj grad i pored pokušaja njegove marginalizacije i izmišljanja gradskih slava bez povjesne osnove i potrebnih pravnih mehanizama lokalne Opštinske uprave, koja iako bi nekada donijela takvu odluku, gotovo cio milenij proslave Sv. Ivana kao zaštitnika ne bi mogao biti izbrisan. (kta)



