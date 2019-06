Sarajevo, 26. lipanj 2019.

U okviru razvoja župnih Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije, u župi Sv. Leopolda Mandića u sarajevskom naselju Briješće, 25. lipnja 2019. održana je radionica na temu liderstva. Na radionici, koju je predvodila djelatnica Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije Irma Araranković, sudjelovali su predstavnici iz župa: Briješće, Novo Sarajevo, Gromiljak i Novi Travnik – Presv. Trojstvo, prenosi nedjelja.ba.

Nakon pozdrava koji je uputio župnik domaćin vlč. Josip Vajdner, urednik Katoličkog tjednika, gđica Araranković je kroz power point prezentaciju predočila što znači liderstvo i zašto je u jednoj zajednici potreban lider (vođa, predvodnik).

Istaknula je da kada postoji vođa onda je veći naglasak na timskom radu, a lider motivira i maksimizira napore drugih ka postizanju cilja. „Lider je osoba koja svojim riječima, osobnim primjerom utječe na druge individue. On je taj koji nije samo 'ispred' nego onaj koji 'povlači za sobom'“, rekla je Irma te ukazala na tri tipa liderstva: 1. onaj koji očekuju od svoga tima da odrađuje ono što je on zamislio; 2. onaj koji nema povjerenja u tim nego on sam stoji „na tronu“; 3. timski lider zajednička odgovornost i zajednički ciljevi (on nalazi načina kako motivirati tim).

Na kraju je predstavila osobine lidera: pozitivna energija, komunikativnost, pouzdanost, usmjerenost na cilj i svijest o zajedničkom dobru.

Nakon prezentacije uslijedio je rad u skupinama gdje su sami sudionici razmišljali o liderstvu i motivaciji te isto predočili pred nazočnima. Dogovoreno je da u narednom razdoblju sami voditelji župnih Caritasa - uz znanje, ali bez angažmana župnika - sami organiziraju karitativne akcije do mjeseca rujna.

Prije radionice predstavnici župnih Caritasa slavili su Svetu misu u župnoj crkvi Sv. Leopolda koju je predslavio novotravnički župnik don Anto Ledić uz koncelebraciju vlč. Vajdnera. (kta)



