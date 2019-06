Rim, 26. lipanj 2019.

U 2018. godini broj osoba u bijegu zbog ratova, progona i sukoba povećao se na više od 70 milijuna, a to je najviše do sada što je zabilježila Organizacija ujedinjenih naroda u gotovo 70 godina svojeg djelovanja. To su podaci godišnjeg izvještaja UNHCR-ovog "Global Trendsa" za 2018. godinu.

U bijegu je 70,8 milijuna ljudi, a to je broj koji dvostruko premašuje onaj od prije dvadeset godina, jer se osobito kriza u Venezueli, odrazila na taj podatak – istaknula je Organizacija ujedinjenih naroda. Tri su glavne skupine izbjeglica: prognanici, tražitelji azila i interno raseljene osobe. Prema podacima Global Trendsa, godišnjeg izvještaja Ureda visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR), u 2018. godini je jedna osoba na svakih 108 bila izbjeglica, a jedna izbjegla osoba od dvije bila je maloljetna. Uganda je prikupila podatke o 2800 djece izbjeglica mlađih od 5 godina, samih ili odvojenih od svojih obitelji. Najsiromašnije zemlje skrbe o trećini svih izbjeglica na svjetskoj razini, dok 80% izbjeglica živi u zemljama koje graniče s njihovim zemljama podrijetla.

U 2018. godini samo je 92.400 izbjeglica bilo preseljeno, manje od 7 posto onih koji na to čekaju. Oko 593.800 izbjeglica moglo se vratiti u svoje zemlje, dok je 62.600 dobilo novo državljanstvo kako bi u drugim zemljama mogli nastaviti normalan život. U 2018. godini u svijetu je bilo 1,7 milijuna zahtjeva za azil. Sjedinjene Američke Države primile su najveći broj novih osobnih zahtjeva (254.300), zatim Peru (192.500), Njemačka (161.900), Francuska (114.500) i Turska (83.800).

Dok s jedne strane jezik koji se koristi u razgovoru o izbjeglicama i migrantima često stvara podjele, s druge smo strane, u isto vrijeme svjedoci očitovanja velikodušnosti i solidarnosti, osobito onih zajednica koje primaju velik broj izbjeglica. Osim toga, svjedoci smo nezapamćenog uključivanja novih čimbenika, među kojima su oni koji su zauzeti za razvoj, privatna poduzeća i pojedinci, koji osim što odražavaju, provode također u praksu duh Globalnog dogovora o izbjeglicama – rekao je Filippo Grandi, visoki povjerenik Ujedinjenih naroda za izbjeglice.

Broj je izbjeglica vrlo velik zbog sukoba i humanitarnih kriza koje nažalost ne ukazuju na pronalaženje rješenja – rekao je Federico Fossi, jedan od glasnogovornika Organizacije ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR) za Radio Vatikan postaju i napomenuo – taj se broj povećao 2011. godine zbog sirijske krize, no nažalost nastali su novi sukobi kao onaj u Jemenu, u Južnom Sudanu, te sukobi čije se rješenje ne nazire, kao onaj u Afganistanu, Demokratskoj Republici Kongo i u mnogim drugim zemljama. To je veliki broj koji nažalost i dalje raste, budući da se sve manje izbjeglica vraća svojoj kući, jer uvjeti sigurnosti u njihovim zemljama ne dopuštaju siguran povratak.

Izvještaj Organizacije ujedinjenih naroda za izbjeglice poklopio se sa Svjetskim danom izbjeglica, koji se obilježio 20. lipnja kako bismo se prisjetili Povelje o izbjeglicama koju je Generalna skupština Ujedinjenih naroda odobrila 1951. godine. To je obljetnica – kako je rekao papa Franjo 16. lipnja u talijanskom Camerinu – koja sve potiče na solidarnost s muškarcima, ženama i djecom koji su u bijegu pred ratovima, progonstvima i nasiljem nad temeljnim pravima.

Papa je uistinu svjetionik u komunikaciji i usvajanju politika u korist izbjeglica – rekao je Andrea Pecoraro, predstavnik Organizacije ujedinjenih naroda za izbjeglice na susretu „Migranti i izbjeglice. Doprinosi i izazovi sadašnjice“ koji se održao 20. lipnja u prostorijama Vatikanskog radija. Pitanje izbjeglica u njegovom pontifikatu uvijek je u središtu njegovog djelovanja – rekao je Pecoraro i dodao – posebnu pažnju daje prisilnim migrantima. Prvi njegov posjet Lampedusi za nas je bio vrlo jasan znak kakvo djelovanje želi. U svojim djelima, riječima i svakodnevnim gestama, Papa nas podsjeća da se trebamo usredotočiti na zaštitu izbjeglica. (kta/rv)