U katedrali sv. Bonaventure, 22. lipnja 2019. biskup banjolučki mons. Franjo Komarica slavio je Svetu misu uz koncelebraciju dvojice svećenika i grupe hodočasnika iz Južne Koreje koji su, nakon što su pohodili Međugorje, došli i u sjedište Banjolučke biskupije. Naime, u prigodi 90. godišnjice osnutka biskupije P'yong-yang u Sjevernoj Koreji, 1. siječnja 2017. biskup Komarica i nadbiskup Seula i upravitelj gotovo potpuno uništene biskupije P'yong-yang kardinal Andrew Yeom Soo-yung potpisali su povelju da će „u sestrinskim biskupijama Banja Luka (BiH) i P'Yong-yang (Sjeverna Koreja) – sjećajući se svih onih koji su iz vjernosti Kristu Gospodinu dali svoje živote – obećavaju obostrano, u čvrstom prijateljstvu i duhovnoj pomoći, moliti u svojim zajednicama, za majčinsko posredovanje Blažene Djevice Bogorodice Marije“.

Izražavajući srdačnu dobrodošlicu hodočasnicima iz Koreje, koji su vrlo pobožno sudjelovali na Svetoj misi, biskup Komarica podsjetio je da Banjolučka biskupija upravo toga dana obilježava 16. obljetnicu svetog pape Ivana Pavla II. i proglašenja prvog blaženika s prostora Bosne i Hercegovine, vjernika laika Ivana Merza, rođenog u Banjoj Luci. „Blaženi Ivan Merz bio je vrhunski intelektualac i duboki vjernik“, kazao je biskup Komarica ističući da je ovaj blaženik, koji se smatrao Hrvatom, ujedinjavao više naroda srednje Europe jer je njegov otac Moriz bio njemačkoga podrijetla iz Pilsena iz Češke, a majka Tereza madžarskoga podrijetla, rođena u Velikoj Kaniži, od oca Mađara i majke Židovke. Ukratko je prikazao životni put blaženog Ivana Merza ističući da se njegovo štovanje proširilo i na daleke Filipine.

Osvrćući se na povezanost između Banjolučke biskupije i biskupije P'yong-yang, biskup Komarica je kazao: „Mi želimo Isusa Krista, Kralja mira, moliti za mir osobito na Korejskom poluotoku da On bude Kralj našega mira. Bolji mir ne može se zamisliti. To ne mogu uraditi političari nego samo Bog, Kralj mira. Mi u Banjoj Luci molimo tijekom svake Svete mise molitvu za vas, za Sjevernu Koreju, za biskupiju P'yong-yang.

U Sjevernoj Koreji, koja je od pedesetih godina dvadesetog stoljeća pod komunističkom vlašću, nema ni jednoga svećenika, redovnika ili redovnice, niti se imaju točne informacije o broju vjernika koji su preostali. U Južnoj Koreji postoji grupa sjemeništaraca koji se školuju za Pyongyanšku biskupiju. U posljednje vrijeme postoje vrlo pozitivni znakovi približavanja dviju Koreja. U Banjolučkoj biskupiji nastavljaju moliti „Molitvu sv. Franje za mir“ za mir na Korejskom poluotoku:

Gospodine, učini me oruđem svoga mira:

Gdje je mržnja, da donosim ljubav!

Gdje je uvreda, da donosim praštanje!

Gdje je nesloga, da donosim jedinstvo !

Gdje je zabluda, da donosim istinu!

Gdje je sumnja, da donosim vjeru!

Gdje je očaj, da donosim nadu!

Gdje je tama, da donosim svjetlo!

Gdje je žalost, da donosim radost!

Gospodine, učini da ne tražim:

da me tješe, nego da ja tješim druge;

da ne zahtijevam da me razumiju,

nego da se trudim razumjeti druge;

da ne tražim samo da me ljube,

nego da i ja ljubim druge!

Jer tko se daruje, prima:

tko prašta, bit će mu oprošteno

i tko umire sebi, rađa se za vječni život!

