Varaždinske Toplice, 24. lipanj 2019.

Nakladnička kuća Tonimir iz Varaždinskih Toplica objavila je najnoviju knjigu Benedikta XVI. „Crkva i sablazan spolnih zlostavljanja“.

Papa Benedikt XVI. u 92. godini života napisao je iznimno oštroumne teološke i povijesne Bilješke o spolnom zlostavljanju maloljetnika u Katoličkoj Crkvi. Riječ je o temeljitoj i neumoljivoj raščlambi podrijetla i širenja toga zločina u svijetu općenito i u Crkvi. U isti mah knjiga poziva na suočenje s korijenima toga zla koje je dovelo do duboke krize.

U prvom poglavlju predočava opći društveni kontekst nužan za razumijevanje problema. Govori o seksualizaciji društva 1960-ih godina, što je rezultirao time da su do 1980. urušena sva dotad vrjedeća mjerila u pitanjima spolnosti. Istodobno s tim, u samoj Crkvi došlo je do sloma moralne teologije i prestanka primjene kaznenih odredaba kanonskoga prava. Smatralo se da Crkva ne smije biti uređena zajednica, nego zajednica ljubavi; da ne smije kažnjavati. Tako se trnula svijest da kazna može biti izraz ljubavi. Zbog gubitka osjećaja za grijeh, zasjenjivanja prava i nužnosti kazne došlo je i do suženja pojma ljubavi, koja nije samo osjećaj, privrženost i bliskost, nego i istina. A istini pripada da opačina povlači kaznu.

U drugom poglavlju naznačuje učinke toga stanja na svećenički odgoj i na život svećenika i redovnika. Stanje je drugdje bilo i puno gore, ali zlo se time ne umanjuje, jer je Crkva Kristova Zaručnica. Stoga je osobito težak grijeh kad onaj tko ljudima treba pomoći da dođu do Boga, zlorabi povjerenu mu djecu i odvodi ih od Njega. Time vjera postaje nevjerodostojna, a Crkva se ne može uvjerljivo predstavljati kao Gospodinova navjestiteljica.

U trećem poglavlju predlaže pravi odgovor Crkve i Kristovih vjernika.

Knjiga obuhvaća 56 stranica i dostupna je u elektroničkom izdanju, a u tiskanom izdanju može se naručiti na info@tonimir.hr (15 kn + poštarina) ili nabaviti u katoličkim knjižarama. (kta/ika)