Podmilačje, 24. lipanj 2019.

U nedjelju, 23. lipnja 2019. započela je proslava zaštitnika svetišta i župe u Podmilačju Sv. Ivana Krstitelja. Uočnicu - misu za bolesnike, predvodio je nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić. Poznato je kako u ovo svetište još od davnina dolazi mnogo hodočasnika iz raznih krajeva Bosne i Hercegovine, Hrvatske, ali i drugih europskih zemalja. Tako je bilo i ove godine. Prema riječima domaćeg župnika fra Filipa Karadže, u dva dana kroz ovo svetište prošlo je više od 100 000 hodočasnika. U popodnevnim satima započelo je pokorničko bogoslužje te otvaranje proslave i iznošenje kipa Sv. Ive u procesiji, prenosi nedjelja.ba.

Potom je Svetu misu za bolesnike ispred crkve predvodio kardinal Puljić u koncelebraciji 15-ak svećenika, na čelu sa župnikom Karadžom, koji se na početku obratio okupljenom mnoštvu. „U ovom našem bosanskom Jordanu, našoj vrbaskoj dolini, dolini koja još od naših srednjovjekovnih kraljeva, vladara Hrvoja Vukčića Hrvatinića za čijega se vremena gradi i ova prelijepa naša drevna crkva 1411., tražimo moćni zagovor Božjega proroka i preteče Kristova , Sv. Ivana Krstitelja (...) I mi danas trebamo čuti glas Ivanov i obratiti se, odreći se pohlepe, egoizma, laži i nepravdi i opredijeliti se za Istinu“, poručio je fra Filip.

Nakon naviještenoga Evanđelja kardinal Puljić je u propovijedi najprije podcrtao kako je Sv. Ivan pokornički lik koji nosi snažnu poruku. „Sa svih strana ljudi hrle u ovu dolinu rijeke Vrbas. Prohujali su ovdje brojni vihori mržnje – od turskih vremena, autro-ugarskih, teške žandarks čizme za vrijeme prve Jugoslavije te nemilog Drugog svjetskog rata i fašizma, komunističke čizme i užasnog rata četničkih hordi koji porušiše i ovo svetište. Nisu ugasili vjeru i potrebu doći Sv. Ivi te pita ti ga što nam je činiti. Čuli ste maloprije, kako ga Bog na poseban način bira – to dijete će imati poseban zadatak da ljude privede Bogu, da ih uputi na put Božji“, podsjetio je vrhbosanski nadbiskup te se obratio Bogu posvećenim osobama istaknuvši kako Sv. Ivo podiže glas i pita ih: „Jeste li svjesni za kim ste pošli?“.

„Dolaze bračni drugovi pred Sv. Ivu i pitaju što je nama činiti, a Sv. Ivo prodorno pogleda i pita: 'A što vas veže u zajedništvu, zar ste zaboravili što ste pred Bogom, pred kumovima, pred svjedocima obećali – ljubit ću te i poštivati u sve dane svoga života'. Umjesto vatre ljubavi dim se diže iz vašeg doma jer je ostala samo garež kojom jedni druge prljate, a poštivanje je nestalo. Nema ljubavi bez praštanja. Nema ljubavi bez poštivanja. Nema ljubavi bez spremnosti na služenje“, poručio je, između ostalog, kard. Vinko bračnim parovima naglašavajući kako je ljubav plodna, a njihova ognjišta su se osušila i okrvavljena su brojnim pobačajima u ime javnog mnijenja.

„Zato Sv. Ivo nastavlja – za sve imate vremena, za svoju djecu nemate. Trujete ih svim sredstvima samo da budete što slobodniji za svoje središnje ciljeve. Samo čovjek čovjeka odgaja, a ne aparati, ne elektronika, pogotovo ne smišljene emisije koje čudni ljudi praštaju da se proizvode kako bi uništili svetost braka i obitelji. Dolaze liječnici: 'Ivo što je nama činiti?', a onih pogleda: 'Pa zar ste zaboravili na zakletvu koju ste dali kad ste škole svršili da ćete služiti čovjekovom zdravlju – ne smije novac biti ispred toga, ne smije interes biti ispred toga, čovjek mora biti u središtu' (...) Dolaze naši učitelji, prosvjetni djelatnici pa pitaju: 'Sv. Ivo, što ćemo mi učiniti?'. On ih gleda, pa kaže: 'Ma zar ne znate da vaše zvanje s ljubavlju mlade odgajati i pameti učiti?' (...) Dolazi i policija pred Sv. Ivu i isto pita, a on kaže vi ste čuvari reda – nemojte izgubiti taj osjećaj za red (...) Dolazi vojska, pita što je njima činiti. A on kaže – vi ste oni koji mir gradite. Mir gdje će čovjek dostojanstveno živjeti (...) Danas dolaze moćnici ovoga svijeta, to su neki bankari koji na neki način uvjetuju cijelo društvo i pitaju: 'Što je nama činiti?' On ih upozorava da nije novac vrhovna vrijednost, nego je čovjek vrijednost. Novac banke svi trebaju služiti da se čovjek ostvari u svojim pravima i dostojanstvu (...) Dolaze direktori, poduzetnici pa pitaju što je njima činiti – ne otimaj sirotinjske plaće, ne bogati se na sirotinji, oteto je prokleto (...) Dolaze trgovci: 'A što je nama činiti?' – 'Ne uzimaj ono što nije tvoje, kad zaradiš imaš pravo na to (...) Dolaze novinari i medijski djelatnici – što je njima činiti pitaju. 'Pozvani ste i poslani da svjedočite istinom koja služi čovjeku, s ljubavlju. Međutim, mi smo svjesni da toliki rade za one koji ih plaćaju da prenose polu laž i polu istinu i tako truje javno mnijenje i ne smiješ to kazat time rušiš slobodu medija (...) Da se ne bi netko pitao 'a što si političare izostavio?!' – dolaze i oni i isto pitaju. 'Vi ste poslani da radite za narod, ne da vama narod robuje i služi, nego da vi pomognete narodu ostvariti se“, poručio je kardinal Puljić okupljenima.

Na kraju Misnog slavlja kardinal Puljić je predvodio klanjanje pred Presvetim Oltarskim te je podijelio svečani blagoslov. (kta)



Foto: Davor Krajinović

foto