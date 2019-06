Pećnik, 21. lipanj 2019.

Župa sv. Alojzija Gonzage Pećnik pokraj Modriče u Bosanskoj Posavini, na divnim padinama planine Vučjak, 21. lipnja 2019. svečano je proslavila svog nebeskog zaštitnika. U župnoj crkvi, koja je obnovljena nakon što je u ratu potpuno spaljena, svečano Euharistijsko slavlje predvodio je generalni tajnik Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine mons. Ivo Tomašević.

Prije početka Svete mise župnik vlč. Andrija Janjić pozdravio je predvoditelja Misnog slavlja i još 14 svećenika koncelebranata među kojima i doborskog dekana i odžačkog župnika preč. Jakova Filipovića, zatim sestre Služavke iz obližnjega samostana u Čardaku, svoje župljane koji žive u župi ili su došli u rodni kraj za ovu prigodu i sve župljane susjednih župa. „Nebeski zaštitnik sv. Alojzije Gonzaga i ove godine nas je okupio da, časteći njegov život, slavimo Boga… Naša župa ove godine obilježava 140 godina svoga postojanja. Zato ćemo moliti da je sv. Alojzije i dalje čuva kako bi još dugo vremena ostala i opstala“, kazao je župnik Janjić izražavajući dobrodošlicu svima.

Uvodeći u Misno slavlje mons. Tomašević kazao je da su svi zajedno odazvali poticaju Duha Svetoga i došli u ovu župnu crkvu moliti zagovor velikog sv. Alojzija da po njegovu primjeru ljube Boga i to ljubav pokazuju u svakodnevnom životu služeći bolesnima, nemoćnima i potrebnima.

U prigodnoj propovijedi mons. Tomašević ukratko je prikazao životni put sv. Alojzija. „Čak je i svećenik često u napasti da ne shvati ozbiljno svoj temeljni životni poziv koji je dobio na krštenju, a to je da ide putem svetosti. Svaki vjernik, a osobito svećenik, redovnik i redovnica, pozvan je ići putem svetosti i to treba shvatiti životno ozbiljno jer je put svetosti put koji vodi u život vječni. Došli smo u ovu lijepu crkvu sv. Alojzija ne samo za to da Boga slavimo i divimo se svetom življenju ovog sveca s konca šesnaestog stoljeća, nego i zato da od njega učimo i sami živjeti sveto i ići putem svetosti“, kazao je mons. Tomašević.

Govoreći o Alojzijevoj majci Marti, koja je svog malog sina učila vjeri i ljubavi prema Bogu i bližnjemu, mons. Tomašević potaknuo je sve, a posebno roditelje, djedove i bake da od malih nogu usađuju vjeru u duše svojih sinova, kćeri i unučadi. Spomenuo je i da je sv. Alojzije, kada se kao dječak razbolio, tu bolest iskoristio da se više Bogu moli i o Bogu razmišlja te potaknuo vjernike da bolest ne gledaju kao nesreću nego kao prigodu da više o Bogu razmišljaju i traže put svetosti. Podsjetivši da se sveti Alojzije kao mladić odrekao svog bogatog nasljedstva i vlasti te postao član Družbe Isusove, pozvao je okupljene da sreću ne traže u bogatstvu nego u služenju Bogu dodajući da ljubav prema Bogu svoj vidljivi oblik ima u služenju potrebnima. Potaknuo je da po zagovoru i primjeru sv. Alojzija, koji je noseći oboljeloga od kuge na svojim ramenima i sam bio zaražen te preminuo u 23-oj godini života, nasljeduju Isusa Krista u svakodnevnim konkretnim djelima ljubavi. Među onima koji su na osobit način molili zagovor ovoga sveca i nastojali ga nasljedovati spomenuo je časnog slugu Božjeg Petra Barbarića oko čijeg se groba u sjemenišnoj crkvi sv. Alojzija Gonzage u Travniku i danas okupljaju brojni vjernici.

Nakon Misnog slavlja za sve okupljene organiziran je zajednički objed i druženje, a pred crkvom se zaigralo i kolo.

Ispred crkve nalazi se i križ napravljen od dvije spaljene grede iz stropa spaljene župne crkve kao i križ u spomen braniteljima i žrtvama iz nedavnog rata i iz Drugog svjetskog rata. Nedaleko od crkve nalazi se i izvor „Točak“ gdje iz spilja teče izvorska voda pa su mještani stavili i Gospin kip posvećujući Gospi ovo vrelo.

Župna crkva u Pećniku prvotno je bila posvećena Blaženoj Djevici Mariji, a od 1886.godine je gradnjom nove crkve za zaštitnika župe određen sv. Alojzija Gonzaga. Tijekom rata u župi su svi objekti porušeni, crkva, kapele i svi gospodarski prostori te devastirana sva groblja, kuće i sva imovina župe. Nakon rata krenulo se u obnovu župne crkve i cijele župe. Župi sv. Alojzija Gonzage u Pećniku danas pripadaju sljedeća naselja: Pećnik, Botajica, Dobor, Gnionica i Jakeš. (kta)



foto