Barlovci, 21. lipanj 2019.

Godina 2019. za župu Barlovci je u znaku obilježavanja visokog jubileja, 140. godišnjice od osnutka župe Barlovci koja je nastala 1879. godine odvajanjem od župe Petrićevac. Uz nekoliko građevinskih i jedan izdavački zahvat, kruna obilježavanja je bila Misno slavlje u subotu, 15. lipnja 2019. na blagdan sv. Vida, zaštitnika ove župe.

Koncelebrirano misno slavlje predvodio je biskup banjolučki mons. Franjo Komarica uz još sedam svećenika: župnika fra Ivu Orlovca, gvardijana s Petrićevca fra Duju Ljevara, fra Domagoja Šimića, fra Antu Ivankovića, mons. Antu Orlovca, domaćeg sina i trenutno generalnog vikara, vlč. Žarka Vladislava Ošapa župnika župe Banja Luka i vlč. Ivicu Božinovića župnika iz Presnača, a također kršten u ovoj župi..

Inače, u poratnim godinama, na ovaj blagdan okuplja se veći broj vjernika, sadašnjih i bivših župljana, te štovatelji sv. Vida iz banjolučke okolice. Bilo je više od 200 vjernika, najviše pristiglih iz daljine bilo je iz Hrvatske. Pjevanje pod Misom predvodio je Pjevački zbor iz župe Gornji Bogićevci kod Okučana. Među njima je i nekoliko bivših župljana župe Barlovci.

Uvod u svečanost priredio je i animirao mons. Anto Orlovac u obliku recitala na temu povijesti župe kojeg su recitirali Ivana Lukenda i Davor Pranjić, što je okupljeni puk jako lijepo prihvatio.

Biskup Komarica uz redovite pozdrave uputio je okupljenim vjernicima čestitke povodom ovoga visokog jubileja. U propovijedi je podsjetio na životni put sv. Vida mučenika, koji je veoma mlad morao zbog svoje vjere u Krista podnijete mučeničku smrt, ističući njegovo veliko štovanje i na kršćanskom zapadu, ali i istoku. Više od 1200 crkvenih objekata je posvećeno ovome svecu, a nama su najpoznatije katedrale u Rijeci i ona u Pragu, Češkoj prijestolnici.

Kroz burnu povijest ovoga kraja i ove župe mnogi naši predci morali su poput svetog Vida svjedočiti svoju vjeru i podnijeti razne oblike progona, nepravde, a često i mučeništva. Mi smo potomci tih naraštaja, oni su vjeru hrabro svjedočili i očuvali. Od njih smo vjeru primili i moramo je isto tako čuvati i dalje prenositi. „Hrabro samo! Nije đavo toliko snažan, koliko se pravi važan” - zaključio je biskup Komarica.

Na kraju Misnog slavlja župnik fra Ivo Orlovac dao je informacije vezane uz župu i obilježavanje ovoga visokoga jubileja. "Za ovu jubilejsku godinu tiskan je 12-lisni kalendar kojega su svi mogli nabaviti od svetkovine Svih Svetih. Saznali smo i da je u proteklih godinu dana uspješno privedena kraju obnova dviju grobljanskih kapela, one u Dikevcima i one na Crkvenama. Njihova obnova je išla iz temelja jer je nađeno stanje to iziskivalo". Još jednom svima se zahvalio na dolasku i sve pozvao na okrjepu pod šator postavljen u dvorištu crkve.

Nakon Misnog slavlja još nekoliko sati ostalo se uz jelo i piće, druženje i pjesmu, a i po neku upućenu biskupovu riječ. (kta/j.a.)



