Vatikan, 21. lipanj 2019.

Papa Franjo uputio je, 19. lipnja 2019. kratku videoporuku mladima iz Međunarodne organizacije „Fe y Alegría“, nakon što je u ponedjeljak, 17. lipnja, u audijenciju primio članove Upravnog odbora. Vi ste budućnost čovječanstva – rekao je Papa u videoporuci te ohrabrio mlade da žive kulturu uključivosti, u kojoj nitko nije beskoristan ili odbačen.

Međunarodna organizacija „Fe y Alegría“ („Vjera i radost“) od svoga se utemeljenja, u Caracasu 1955. godine, brine o obrazovanju siromašne djece. Njen osnivač, španjolski isusovac José María Vélaz, smatrao je da se ulaganjem u obrazovanje društvo može promijeniti na bolje. Organizacija djeluje ponajviše u zemljama Latinske Amerike, ali i u Italiji, Španjolskoj i nekim afričkim zemljama.

Sveti je Otac mladima poručio da imaju vodeću ulogu zato što uglavnom oni čine tijelo te organizacije. Papa im je rekao da su budućnost i sadašnjost te da danas moraju uzeti stvari u svoje ruke i ići naprijed s mladenačkim entuzijazmom i sposobnošću da uključe druge. Primijetio je također da je današnja kultura sklona isključivanju djece koja nemaju pristup obrazovanju, starijih ljudi koji nisu produktivni, bolesnih osoba te svega što ne služi gospodarskom, financijskom i tehnološkom razvoju.

To je suprotno onomu što predlaže „Fe y Alegría“, gdje je sve uključeno. Čak i beskorisni. Svi. Tko je beskoristan? – upitao je Sveti Otac i dodao – Nudi li se tko od vas? Tko to može reći? U „Fe y Alegría“ nema beskorisnih, svi su uključeni, na sve se računa. To je otajstvo uključivosti – zaključio je papa Franjo poželjevši da je bude još više. (kta/rv)