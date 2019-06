Sarajevo, 20. lipanj 2019.

Na svetkovinu Presvetog Tijela i Krvi Kristove - Tijelovo, 20. lipnja 2019. u sarajevskoj katedrali Srca Isusova svečano Misno slavlje predvodio je nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić uz suslavlje 8 svećenika i uz sudjelovanje redovnica raznih družbi te bogoslova i drugih vjernika.

Na početku Mise kardinal Puljić pozdravio je sve nazočne te im zahvalio što su došli proslaviti „najveće otajstvo na zemlji - a to je upravo Euharistija iz koje izvire snaga naše vjere, koja izgrađuje naše zajedništvo“.



U prigodnoj propovijedi kardinal Puljić istaknuo je da je svetkovina Tijelova „osobito draga i veličanstvena jer u njoj slavimo očitovanu Božju ljubav na jedan vrlo otajstven način“. Kazao je da često ovo otajstvo gledaju samo kao hranu, ali da ono zapravo u prvom redu predstavlja žrtvu. „Bog je dao svoga Sina koji je na križu žrtvovan i time je otkupio čovječanstvo. I upravo ta žrtva je na otajstven način uprisutnjena u ovom otajstvu Euharistije“, kazao je kardinal Puljić dodajući da je upravo Isus izabrao taj način svoje prisutnosti.

Napominjući da se vjernici, slavljenjem toga otajstva, ne mogu ništa dodati „toj veličanstvenosti“, kardinal Puljić rekao je da mogu biti dionici „tog dara kojega danas slavimo – dionici očitovane i darovane ljubavi Božje“. Pojasnio je da shvatiti ovo otajstvo znači u svome srcu i u svojoj vjeri biti istinski raspoloživ jer Bog sebe daruje u Euharistiji pa su i vjernici, okupljeni za stolom Gospodnjim, pozvani darovati sebe. Ukazao je na potrebu trajne zahvalnosti Bogu na tom daru napominjući da se prema Euharistiji ne treba odnositi kao da se na to jednostavno imamo pravo. Pozvao je vjernike da razmišljaju o veličini Božjeg dara da se kroz pričest mogu sjediniti s Kristom. „Što više shvaćamo taj dar, to više rastemo u vjeri, rastemo u blizini Božjoj. Narodna poslovica kaže: S kim si, onakav si! Ako se istinski budemo družili s Kristom, tako blizu, onda će On nas oblikovati u otajstvenu, božansku ljubav. I to nam daje jamstvo da ćemo nakon smrti živjeti s Njim“, rekao je kardinal Puljića.

Napomenuvši da se u današnjem društvu sve više gube osjećaj za ono što je sveto, kardinal Puljić kazao je da je potrebno naučiti častiti Isusa osjećajući da On živ dolazi među vjernike pod prilikama kruha i vina. „Vama je dobro poznato iz evanđelja da su se ljudi gurali da Isusa dodirnu. I mi ga možemo dodirivati u Euharistiji, možemo biti uvijek s Njim“, kazao je kardinal Puljić potičući vjernike da im svetkovina Tijelova bude prigoda da razmišljaju o tome kako doživjeti i živjeti u Isusovoj blizini, te da postanu svjesni svetosti tijela i duše. Na kraju je pozvao sve da budu sabrani u molitvi, a posebno tijekom Euharistijskog slavlja te poželio da ih ova svetkovina posveti i ispuni u ljubavi Božjoj.

Nakon pričesti uslijedila je euharistijska procesija s četiri postaje unutar katedrale uz pobožno sudjelovanje svih vjernika.

Liturgijsko pjevanje animirali su bogoslovi Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa.

Svetkovina Tijelova slavi se u četvrtak nakon nedjelje Presvetog Trojstva. U središtu je čašćenje Oltarskog sakramenta pri čemu se osobito ističe nazočnost cijelog Krista u posvećenoj hostiji. Povijesno gledano najvažniji poticaj za uvođenje ovog blagdana bila su viđenja redovnice Julijane iz Lütticha u XIII. stoljeću. Za cijelu Crkvu ovu je svetkovinu propisao papa Urban IV. 1264. U hrvatskom se jeziku za ovu svetkovinu pored naziva Tijelovo koristi se i naziv Brašančevo. (kta)



