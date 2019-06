Vatikan, 20. lipanj 2019.

Svjetska ekumenska inicijativa velika je prigoda za zaštitu našega zajedničkog doma, prigoda da budemo njegovi čuvari i da razvijamo njegove darove. Poticaj za sudjelovanje u toj inicijativi, koja traje od 1. rujna do 4. listopada 2019., dolazi od Dikasterija za promicanje cjelovitoga ljudskog razvoja

Sudjelujmo svi u inicijativi 'Vrijeme stvorenoga'! Poticaj je to koji je Dikasterij za promicanje cjelovitoga ljudskog razvoja upravio svim biskupima, u nedavno odaslanom pismu o kojemu je 18. lipnja objavio posebno priopćenje. Poziv je to pastirima da u okviru svoje odgovornosti u pastoralnom vodstvu pripreme to posebno svjetsko ekumensko vrijeme molitve i djelovanja u svrhu zaštite našega zajedničkog doma, koje traje mjesec dana.

U tom poticaju dikasteriju se pridružuju Svjetski katolički pokret za klimu i Crkvena panamazonska mreža, a poziv je upućen i svim crkvenim zajednicama, kako bi slavile život i štitile sve od Boga stvoreno. Tekst opremljen slikama daje ideje za sudjelovanje u toj inicijativi: od klanjanja pred Presvetim i molitve, do skupljanja otpada, apela za promjenu politikā kako bi se ograničilo globalno zatopljenje, te kako bi se ustanovili odbori za promicanje cjelovite ekologije i sudjelovalo u aktivnostima potpore stavljajući u praksu encikliku Laudato si'.

Brojne biskupije i župe u cijelom svijetu već planiraju svoje događaje. 'Vrijeme stvorenoga' je ekumenski trenutak, u kojemu sudjeluju Anglikanska zajednica, Svjetski luteranski savez, Svjetsko vijeće Crkvi (KEK) i Svjetski evangelički savez. Mrežna stranica Vremena stvorenoga sadrži sve druge informacije.

Ekumenski upravni odbor ove je godine za tu inicijativu predložio temu „Mreža života“; a njome želi istaknuti potrebnu zaštitu biološke raznolikosti. Sve je veći, naime, gubitak nekih bioloških vrsta. U nedavno objavljenom izvještaju Ujedinjenih naroda procjenjuje se da danas na našem planetu jednoj od devet vrsta prijeti istrebljenje. Inicijativa 'Vrijeme stvorenoga', osim toga, snažno je povezana i sa sljedećom biskupskom sinodom o Amazoniji, na kojoj će se raspravljati o cjelovitoj ekologiji.

Pismo na koje se poziva spomenuto priopćenje potpisao je mons. Bruno Marie Duffé, tajnik Dikasterija za promicanje cjelovitoga ljudskog razvoja, u kojemu on ističe da briga o stvorenomu pomaže u zaštiti baštine koju nam je dao Stvoritelj, baštine koja je bitna za naše blagostanje. Mons. Duffé također podsjeća kako je papa Franjo u enciklici Laudato si' napomenuo da prirodu ne možemo smatrati odvojenom od nas ili jednostavnim okvirom našega života. Uključeni smo u nju, njezin smo dio i prožeti smo njome – istaknuo je papa Franjo.

Tajnik je dikasterija spomenuo i papu Benedikta XVI. koji je pak jednom prilikom, govoreći o našoj dužnosti očuvanja prirode, rekao da se pod zadaćom da ju podčinimo nije nikada podrazumijevala naredba da ju svedemo na ropstvo, nego zadaća da budemo čuvari stvorenoga i da razvijamo njegove darove. (kta/rv)