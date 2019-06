Vatikan, 18. lipanj 2019.

Nema mira bez pomirenja, bez praštanja i bez milosrđa. Samo onaj koji ima "pomireno srce" može biti služitelj milosrđa i graditelj mira – rekao je papa Franjo primivši, 17. lipnja 2019. oko 150 članova generalnog kapitula franjevaca konventualaca koje je predvodio novi ministar reda, fra Carlos Trovarelli.

Podsjetivši na odobrenje Svete Stolice njihovih Konstitucija i nedavno odobrenje novih Statuta, Papa je rekao da oni dotiču bitne elemente bratskog i misionarskog života: formaciju, međukulturalnost, zajedničko dijeljenje i transparentnost u gospodarskom upravljanju.

Konstitucije izražavaju konkretan način nasljedovanja Krista kako to predlaže evanđelje, apsolutno pravilo života za sve posvećene, a osobito za sljedbenike svetoga Franje Asiškoga koji se po svojim zavjetima obavezuju živjeti prema svetom evanđelju – rekao je Sveti Otac i dodao – Snažno me se doima savjet koji je sveti Franjo uputio braći: Propovijedajte evanđelje, a ako je potrebno, i riječima. To je način života.

Franjevački život rađa se iz slušanja evanđelja – rekao je papa Franjo i nastavio – Evanđelje je za vas pravilo života, i vaše poslanje nije ništa drugo nego biti živo evanđelje, živa egzegeza Božje riječi. Evanđelje mora biti vaš priručnik. Slušajte ga, molite nad njim i po Marijinu primjeru meditirajte ga; usvajajući ga uskladite svoj život s Kristovim.

Bratstvo je dar koji treba prihvatiti sa zahvalnošću – rekao je Papa i dodao – to je stvarnost koja je uvijek na putu, u izgradnji, i koja traži doprinos svih i u kojoj nitko nije isključen; u njoj nema potrošača, nego graditelja. To je stvarnost u kojoj se mogu živjeti putovi stalnog učenja, otvorenosti prema drugima, međusobne razmjene; to je stvarnost prihvata, otvorena i spremna pratiti; stvarnost u kojoj je moguće zaustaviti se u svakodnevnom životu kako bismo njegovali tišinu i kontemplaciju i u njima prepoznali Božji pečat.

Na taj će način vaš bratski život u zajednici postati proroštvo u Crkvi i u svijetu, te škola zajedništva u kojoj se treba vježbati po primjeru svetoga Franje – rekao je Sveti Otac i primijetio – To je težak izbor jer se suprotstavlja logici svijeta koja traži uspjeh po svaku cijenu, želi osvojiti prva mjesta i biti uvažavana. Sveti Franjo od vas traži da budete maleni po Isusovu primjeru koji nije došao da bude služen, nego da služi. Neka to bude jedina vaša težnja: biti sluge, sluge jedni drugima.

Propovijedanje mira podrazumijeva pomirenje sa samima sobom, s Bogom, s drugima i sa stvorenjima. To znači živjeti u miru koji donosi sklad. Radi se o pomirenju koje polazi od srca i širi se svemirom, no u stvarnosti polazi iz Božjega srca. Pomirenje je nagovještaj mira koji nam je ostavio Isus. To nije odsutnost problema, nego dolazi od Božje prisutnosti u nama i pokazuje se u svemu onome što jesmo, što činimo i govorimo. Budite svojim životom glasnici mira – rekao je među ostalim papa Franjo. (kta/rv)