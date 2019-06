Ilijaš, 17. lipanj 2019.

U nedjelju Presvetog Trojstva, 16. lipnja 2019. pomoćni biskup vrhbosanski mons. Pero Sudar, u župnoj crkvi sv. Marka evanđeliste u Ilijašu pokraj Sarajeva predvodio je svečano Euharistijsko slavlje i krizmao četvero pripravnika, dvoje iz župe Ilijaš i dvoje iz susjedne župe sv. Ilije proroka Čemerno.

Prije Svete mise župnik vlč. Zdenko Spajić, profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu, upriličio je svečani doček biskupu Sudaru, u čijoj je pratnji bio ravnatelj Katoličkog školskog centra sv. Josipa u Sarajevu vlč. Mario Ćosić. Biskupa Sudara na ulazu ispred crkve dočekali su također krizmanici, kumovi, roditelji i okupljeni vjernici koje je poškropio blagoslovljenom vodom. Potom je biskup Sudar došao pred oltar i pomolio se pred Presvetim te blagoslovio okupljenu zajednicu vjernika, a župnik Spajić izmolio molitvu zaštitniku župe.

Biskup Sudar obavio je potom uobičajeni ispit krizmanika što su pozorno pratili svi okupljeni vjernici, a krizmanicima su u odgovorima pomagali i njihovi kumovi.

Uslijedilo je Euharistijsko slavlje. U svoje ime, u ime župnika iz Čemerna vlč. Ive Jezidžića, krizmanika, kumova, roditelja i male župne zajednice u Ilijašu župnik Spajić uputio je pozdrav biskupu Sudaru i koncelebrantima: sutješkom dekanu i župniku u Brezi mons. Anti Ćosiću, zatim vlč. Mariju Ćosiću i vlč. Joštu Mezegu iz sarajevskog predgrađa Vogošće koji je došao zajedno s nekoliko bogoslova i drugih članova Neokatekumenskog puta. Riječi dobrodošlice uputio je i Katedralnom mješovitom zboru „Josip Stadler“ iz Sarajeva na čelu s maestrom vlč. Markom Stanušićem.

Nakon misnih čitanja, župnik Spajić ukratko je predstavio krizmanike, a biskup Sudar uputio je prigodnu propovijed. Govorio je o svetkovini Presvetog Trojstva s posebnim naglaskom na treću božansku osobu Duha Svetoga čije darove krizmanici primaju u sakramente potvrde. Spomenuo je da su ljudi kroz povijest imali različite predodžbe o Bogu odnosno o bogovima te spomenuo zanimljivu činjenicu da i danas, prema nekim statističkim podacima, većina ljudi vjeruje u Boga iako se posebno u nekim dijelovima svijeta dobiva dojam da nije tako. Dodao je da je ljude strah živjeti život i povijest kojima nitko ne bi upravljao usporedivši to s vožnjom putnika u vozilu kojim nitko ne upravlja. Istaknuo je da u povijesti čovječanstva nije nikad bilo predodžbe o takvom Bogu koji bi sebe nazvao Ocem, a pogotovo ne o Bogu koji bi na svijet poslao svoga Sina kao što je to učinio nebeski Otac šaljući Isusa Krista. Potom je progovorio o Duhu Svetom po kojem „ljubav je Božja razlivena u srcima našim“ (Rim 5,5). Podsjetio je na Isusove riječi iz Ivanova evanđeoskog misnog odlomka: „No kada dođe on – Duh Istine – upućivat će vas u svu istinu; jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti što čuje i navješćivat će vam ono što dolazi. On će mene proslavljati jer će od mojega uzimati i navješćivati vama“. Potaknuo je krizmanike da budu poslušni poticajima Duha Svetoga.

Nakon propovijedi uslijedio je obred podjele sakramenta svete potvrde.

Na kraju Svete mise župnik Spajić zahvalio je biskupu Sudaru na pohodu i podjeli sakramenta krizme podsjećajući da je upravo biskup Sudar prije deset godina posvetio župu crkvu u Ilijašu. Čestitao je krizmanicima, roditeljima, kumovima i cijeloj župnoj zajednici.



Župa sv. Marka, evanđeliste u Ilijašu pripada sutješkom dekanatu i službeno je utemeljena 7. listopada 1984. odvajanjem od župe Breza. Do 1935. pripadala je župi Novo Sarajevo, a potom župi Breza. Godine 1985. kupljena je jedna obiteljska kuća koja je prilagođena za slavlje Svete mise i stanovanje župnika. Tijekom nedavnoga rata vojska RS-a je opljačkala i demolirala župnu kuću te protjerala većinu Hrvata katolika, kojih je tada u župi bilo 1710. Gradnja župne crkve na lokaciji, koju je darovala Općina Ilijaš, započeta je 2004. godine, a crkva je posvećena na blagdan sv. Marka evanđeliste, 25. travnja 2009. Župu čine naselja: Novi Ilijaš, Lješevo, Podlugovi, Podžupča i Stari Ilijaš. Župna zajednica početkom 2019. godine brojila je 148 vjernika. (kta)



foto