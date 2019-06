Sarajevo, 17. lipanj 2019.

U nedjelju, 16. lipnja 2019. na svetkovinu Presvetog Trojstva, istoimena župa u Novom Sarajevu svečanim euharistijskim slavljem proslavila je svoj patron. Misno slavlje uz koncelebraciju župnika domaćina vlč. Marinka Filipovića i još 13 svećenika Sarajevskog dekanata predvođenih dekanom preč. Matom Majićem, katedralnim župnikom, te uz asistenciju đakona Adnana Petra Mihaela Jašarevića i bogoslova Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa, predvodio je mons. Pavo Jurišić, kanonik Vrhbosanskog stolnog kaptola, prenosi nedjelja.ba.

Župnu crkvu dupke su ispunili brojni vjernici ove, ali i ostalih sarajevskih župa, kao i nemali broj redovnica i bogoslova VBS-a.

Nazočne je na početku pozdravio župnik Filipović poželjevši svima dobrodošlicu.

Nakon naviještenoga Evanđelja mons. Jurišić uputio je prigodnu homiliju spominjući kako se nekako može činiti kao da se Crkva nikako ne može otkinuti od svojih velikih svetkovina. "Jedva što smo s Duhovima završili proslavu Uskrsa i uskrsnog otajstva, evo nas već u slavlju svetkovine Presvetog Trojstva. Čini se kao da iz godine u godinu uvijek iznova podvlačimo spomen kršćanskog prisjećanja na divna Božja djela koja on čini u svojoj ljubavi prema nama, zemaljskim putnicima ovom suznom dolinom. Ta nam sjećanja kao spomen govore: Ovo je naš Bog! On nas kao Otac toliko ljubi. On nam se predao u svome Sinu. On je u Duhu Svetom ostao uvijek s nama i među nama. E, sada dolazimo u veliku kušnju da ovo što smo upravo rekli jednostavno ostavimo tako kako je rečeno i da više ne diramo u to Otajstvo vjere, koje molimo i ispovijedam u Vjerovanju", upozorio je mons. Pavo te dodao kako od kad je ljudi, postoje i pokušaji stvaranja neke slike o Bogu, jer ljudi, prije svega, žele znati, kakav je Bog i u kakvom je odnosu prema nama.

"Trojstvo je pamćenje o Isusu koji ljudima vraća vjeru u ovu Božju brigu, darovanu nam slobodu i sigurnost (...) Trojstvo je pamćenje duge povijesti spasenja u kojoj se Bog objavljuje i daje ljudima da ga upoznaju: Bog je Otac koji je tu za nas! U svom Sinu Isusu Kristu On je među nama! Bog je Duh koji izlazi od Oca i Sina i koji djeluje u nama. To je povijest Božjega hoda s njegovim narodom i objave ljudskom rodu. O tome nam govori Sveto Pismo. Bog se u svom odnosu prema nama očituje kao onaj koji nas ljubi. On je htio u Isusu živjeti među nama našim ljudskim životom. Nije želio stajati iznad nas na svom prijestolju i izvršavati svoju moć, nego je htio biti prijatelj svima, svakom čovjeku pojedinačno i cijelom ljudskom rodu", objasnio je propovjednik te u nastavku ispričao jednu zgodu misionara iz Afrike.

Na kraju je istaknuo: "Bog je ljubav, Bog nas ljubi! Kakva veličanstvena tajna! Što više Boga spoznajemo, to više ga zahvalno slavimo: Blagoslovljen budi trojedini Bože: Bog Otac i njegov jedinorođeni Sin i Duh Sveti Tješitelj, jer je prema nama iskazao svoje milosrđe (...) Uvijek i u svemu daruj mi svoje misli, Spasitelju, da mogu kročiti prema Tvome kraljevstvu čineći Tvoju svetu volju".

Misno slavlje skladnim pjevanjem animirao je župni zbor zajedno sa Zajednicom hrvatskih studenata Pleter, uz orguljsku pratnju dirigenta Daria Vučića.

Nakon kratkog župnikova obraćanja kada je, uz župne obavijesti, zahvalio svima na dolasku i u organiziranju proslave, izmolio se Anđeo Gospodnji te je, za svećenike i redovnice uslijedio ručak u župnom pastoralnom centru Josip Stadler, a za okupljeni puk druženje uz zakusku u župnom dvorištu.

Župa se misama trodnevnicama, koje je predvodio nekadašnji župnik i misionar don Dominko Bilić, pripremala za ovu proslavu, a ranu misu na dan patrona predvodio je duhovnik bogoslova VBS-a vlč. Jakov Kajinić. (kta)



