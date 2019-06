Bijelo Polje, 16. lipanj 2019.

Od 7. do 9. lipnja 2019. u organizaciji Školskih sestara franjevaka Provincije Svete Obitelji u Hercegovini, održan je Drugi međuprovincijski susret za odgojiteljice koje rade u predškolskim ustanovama. Na susretu je sudjelovalo 20 sestara i laikinja odgojiteljica koje rade u odgojnim ustanovama Splitske (Jordanovac, Zadar i Kaštel Lukšić) i Mostarske provincije (Bijelo Polje, Kiseljak, Bukovica i Međugorje).

Susret je započeo 7. lipnja u večernjim satima zajedničkim okupljanjem i večerom u samostanu sv. Franje u Bijelomu Polju. Sutradan, nakon doručka, uputile su se prema Žitomisliću gdje su posjetile pravoslavni manastir Blagovještenja Presvete Bogorodice iz 16. stoljeća, jedan od kulturno najznačajnijih pravoslavnih manastira Hercegovine. Tu su imale priliku vidjeti muzejsku zbirku umjetnina kao što su ikone, rukopisne knjige i zbirku srebrenih predmeta za crkvenu upotrebu iz 17. stoljeća.

Nastavile su zatim prema Međugorju. Svoje molitve i zahvale upotpunile su zajedničkom molitvom krunice koja ih je nosila Podbrdom. Tu su imale priliku susresti i one koje su nosili drugi. Tog vikenda u Međugorju se održavalo 8. međunarodno hodočašće za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom. Blagoslov je bio vidjeti radost na licu onih koji su mislili da se zbog fizičkih poteškoća nikada neće moći uspeti na Podbrdo. No Gospodin je to učinio mogućim preko brojnih volontera koji su ih nosili po nezgodnom terenu i u svima budili zahvalnost za sva dobročinstva. Na povratku su otišle kod Nancy i Patricka, bračnog para koji je svojim svjedočanstvom obraćenja još jednom potvrdio Božju veličinu i ljubav Blažene Djevice Marije, naše brižne Majke. U popodnevnim satima posjetile su Ustanovu za predškolski odgoj i socijalnu skrb Majčino selo te Udrugu za pomoć i rehabilitaciju nezbrinutih trudnica i pomoć ženama s problemima u obitelji „Majka Krispina“ u kojima služe i sestre Hercegovačke provincije. Dan su završile sudjelovanjem na večernjem molitveno-liturgijskom programu u župnoj crkvi u Međugorju gdje su uz molitvu krunice i euharistijsko slavlje imale prigodu i za sakrament ispovijed.

Bila je to ujedno i priprava za svetkovinu Duha Svetoga, rođendana Crkve. Sestre su ju proslavile u nedjeljno jutro u zajedništvu sa samostanskom zajednicom u Bijelomu Polju svetom Misom koju je predvodio don Željko Majić, generalni vikar Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije. U tom zajedništvu je bila opipljiva ljubav Božja koja je razlivena u srcima našim po Duhu Svetom koji nam je dan (Rim 5,5).

Nakon doručka pogledale su film „120 godina milosti“, koji je povodom ovogodišnje 120. obljetnice dolaska Školskih sestara franjevki na hercegovačko tlo pripremila s. Matija Pačar. Posjetile su potom Franjevačku crkvu i samostan sv. Petra i Pavla u Mostaru, o čijoj im je bogatoj povijesti govorio fra Ivan Ševo. Zatim su sestre odgojiteljice obišle stari dio grada Mostara te sufijsku tekiju na izvoru rijeke Bune, jednom od najvećih izvora u Europi.

Susret koji je bio višestruko koristan i potreban završen je zajedničkim objedom, u zahvalnosti, radosti i dijeljenju iskustava. (kta/redovnistvo.ba)