Vatikan, 16. lipanj 2019.

Oprostiti se od brata znači dopustiti mu da ode Bogu, prepustiti ga u Gospodinove ruke koje su najljepše ruke, jer su izranjene ljubavlju – rekao je papa Franjo, 15. lipnja 2019. u propovijedi na Misi zadušnici za apostolskog nuncija, nadbiskupa Léona Kalenge Badikebelea. Pastir se od svojega naroda oprašta kao što je učinio sveti Pavao u Miletu, prije nego što je otišao u Jeruzalem. Svi su plakali prije nego što se apostol naroda popeo na brod. Pastir se oprašta vlastitim svjedočenjem.

Pastir se oprašta pokazujući da je njegov život, život poslušnosti Bogu: A sad, evo, okovan Duhom idem u Jeruzalem. Duh Sveti je taj koji me je doveo i koji me odvodi – ponovio je Papa riječi svetoga Pavla i istaknuo – Oproštaj je također odvajanje. To je svjedočanstvo onoga koji je navikao ne biti navezan na materijalna dobra i na svjetovno. Pastir koji se oprašta povjerava drugima zadatak da bdiju i da nastave tim putom. Kao da kaže: Bdijte nad sobom i nad cijelim stadom. Bdijte, borite se; odrasli ste, ostavljam vas same, idite naprijed.

Oproštaj je pastira također proročki; pokazuje put, pokazuje kako se braniti – rekao je Sveti Otac i primijetio – Pastir potiče da budu pažljivi jer nakon njegovog odlaska doći će grabežljivi vuci. Na kraju pastir moli i kao da kaže: sada vas povjeravam Bogu. To je oproštaj pastira koji je sveti Pavao duboko proživio u Miletu. Osim na taj oproštaj od apostola naroda, Papa se osvrnuo i na onaj Isusov koji je bio oproštaj nade. Isus nam je rekao: idem pripraviti vam mjesto. Život nas uči da se oprostimo, da napravimo male korake prije velikog konačnog oproštaja. Neka nam svima Gospodin dade tu svoju milost da naučimo oprostiti se – rekao je na kraju papa Franjo. (kta/rv)