Rakitje, 14. lipanj 2019.

U župi bl. Alojzija Stepinca u Rakitju Misu na blagdan sv. Antuna Padovanskoga predvodio je mons. Ratko Perić, mostarsko-duvanjski biskup i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski.

U propovijedi je biskup Perić govorio o tri poruke sv. Antuna Padovanskog koje je izrekao kao poruke na Mladoj misi njemu nepoznatog mladomisnika jer mu se pozvani propovjednik bio teško razbolio. Prva poruka tadašnjem mladomisniku i nama danas je: „Mladomisniče, Boga se boj i njemu jedinomu služi!” Poštuj Božje zapovijedi, njih deset ostaju zauvijek nepromijenjene i nepromjenljive. Deset za deset prstiju na rukama ili deset prstiju na nogama da to nikada ne zaboravimo! Druga je: „Ljudi se ne boj i ne uzmiči pred njima!” Pomaži, savjetuj, svjedoči, liječi, moli, blagoslivaj! Treća je poruka današnjem vremenu i svijetu o najlakšoj, Trećoj Božjoj zapovijedi: „Spomeni se da svetkuješ dan Gospodnji!” Pedeset i dvije nedjelje kroz godinu i četiri zapovjedane svetkovine je 56 dana kroz godinu, a svaki put po jedan sat pokloniti Bogu za zahvaljivanje i zagovaranje, za sebe i za druge. Godina ima oko 8770 sati, a mi kršćani Bogu darujmo 56 sati. Ako to ne možemo nismo kršćani.

Poslije Mise bilo je deseto predstavljanje knjige biskupa Perića o bl. kard. Alojziju Stepincu, zaštitniku župe, „Nada koja ne postiđuje”. O knjizi je govorio vlč. Borna Puškarić, otvarajući sva pitanja obrađena kroz poglavlja, povezujući ih s duhovnim vježbama svećenicima a korisne i laicima zbog dokumentiranosti istine i činjenica o blaženiku i povezujući ih s predgovorima kardinala Bozanića. Biskup je održao predavanje o Barici, silnoj ženi i majci bl. kardinala Alojzija Stepinca, koja je od datuma njegova rođenja, 8. svibnja 1898. godine, postila svaku srijedu, petak i subotu i svakodnevno molila kako bi njezino peto dijete Alojzije Viktor postalo svećenik.

Kroz mnoge kušnje i nevolje prolazili su i majka Bara i sin Alojzije i kroz mnoga čudesna događanja koja su ga dovela do svećeništva. Majka je to čuvala u svom srcu do Alojzijeve Mlade mise 19. srpnja 1931. godine, kada mu je povjerila tu svoju veliku tajnu. Zamolio je svoju Majku da nastavi moliti da „bude dobar svećenik!” Ona je nastavila i njezin sin je postao biskup, nadbiskup, kardinal, blaženik i mučenik, a uskoro i svetac Rimske Crkve. Majka je umrla na glasu svetosti, a sa svojim sinom i na glasu mučeništva. Trebalo bi pokrenuti postupak proglašenja jedne hrvatske majke blaženicom. Majka Bara zaista to zaslužuje, rekao je biskup. (kta/ika)