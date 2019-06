Mostar, 14. lipanj 2019.

Na sajmu zapošljavanja osoba s invaliditetom #ZaposliOSI održanom u Mostaru, 12. lipnja 2019. predstavljen je novi regionalni projekt YOUR JOB (Youth Overcoming Unemployment Regionally trough Job Opportunities on the Balkan) kojeg provodi mreža Caritasa u regiji iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova i Srbije predvođeni Caritasom Austrije uz financijsku pomoć Austrijske razvojne agencije (ADA).

Projektom će se nastojati osigurati pristup profesionalnoj orijentaciji, prvom radnom iskustvu kao i mogućnost za pokretanje vlastitog poduzeća mladim nezaposlenim osobama od 15 do 30 godina, koji su registrirani u zavodu za zapošljavanje Mostar i Banja Luka.

Projektne aktivnosti u Bosni i Hercegovini provodit će Caritas biskupije Banja Luka i Caritas biskupija Mostar – Duvno i Trebinje – Mrkan, a planirano je otvaranje savjetovališta za zapošljavanje mladih u Mostaru i Banja Luci, obuke za aktivno traženje posla, organiziranje seminara za jačanje vještina mladih, program potpore za stručno osposobljavanje i obrazovanje odraslih, pripravnički program, inkubator poslovnih ideja te grantovi za pokretanje socijalnih poduzeća.

Prvi sajam zapošljavanja osoba s invaliditetom je organiziran kroz projekt P.O.W.E.R kojeg financira Europska unija kroz IPA II program prekogranične suradnje Bosna i Hercegovina i Crna Gora, a provodi ga Caritas BiH s partnerskim organizacijama u BiH i Crnoj Gori. Posjetitelji su imali priliku pogledati izložbene prostore raznih izlagača udruženja, nevladinih organizacija i institucija. te socijalnih poduzeća koji skrbe ili upošljavaju osobe s invaliditetom. Zahvaljujemo se organizatorima na mogućnosti predstavljanja projekta YOUR JOB. (kta/caritas.ba)