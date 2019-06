Busovača, 14. lipanj 2019.

Župa sv. Ante Padovanskog proslavila je, 13. lipnja 2019. blagdan svog nebeskog zaštitnika. Vjernici Busovače za blagdan svog zaštitnika spremali su se kroz 13 utoraka, Mise devetnice, trodnevnice. Svečano Misno slavlje na uočnicu predvodio je, kao i prethodnih godina, nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić uz koncelebraciju više svećenika. Na Misi uočnici molilo je mnoštvo vjernika, hodočasnika pristiglih iz raznih krajeva, susjednih župa, a zavjetnim pješačenjem stigli su kao i svake godine u Busovaču moliti sv. Antu za zagovor kod Boga.

Kardinal Puljić u svojoj se propovijedi osvrnuo na važnost obiteljskog života. "Pustimo Isusa u naše obitelji, pustimo riječ Božju da se usadi u naše živote, pružimo hrabrost za žrtvu svima nama kako bi bili graditelji bolje budućnosti u našem hrvatskom narodu.", istaknuo je kardinal Puljić koji je istaknuo da želi probuditi vjerničko dostojanstvo među ljudima: „Ako želimo istinski uspjeti u zajedništvu, trebamo prihvatiti drugoga. Rastimo u svetosti. Moramo shvatiti da je Bog stvorio muško i žensko da se upotpunjavaju. Ako istinski žele ono što je Božje, istinski će dobro napraviti sve stvari. Htio bih da pođete doma prepoznatljivi, Božja mora biti na prvome mjestu. Nema koristi od kukanja, s Božjom pomoću vas ohrabrujem da budete suradnici, da Njegova bude na prvome mjestu, i onda nema straha za budućnost.“

Bolesničku Misu u jutarnjim satima na sam blagdan sv. Ante predvodio je fra Žarko Relota.

Mnoštvu prisutnih vjernika govorio je o svetosti, i putu do nje: „Bog nam je rekao budite sveti, jer ja sam svet. Od vas upravo to očekujem. Ne da budete bilo kakvi, nego vrsni. Vrsni ljudi, kršćani, katolici. Duboko sam uvjeren da smo svi ovdje došli iz tih motiva, jer želimo po zagovoru sv. Ante postići izvrsnost. On je najsvetiji primjer izvrsnosti koja nam se nudi, da bismo zahvaljujući njegovoj zaštiti to isprosili.“

Središnje misno slavlje također je predvodio fra Žarko, koji je na početku Mise kazao: „Gotovo da ne postoji osoba u povijesti Katoličke crkve koja je u sebi objedinila sve kao sv. Anto Padovanski. Nitko nije uspio u sebi toliko integrirati sve što čovjek treba imati u sebi, kao što je ovaj svetac kojega danas štujemo. I nije on svetac samo Hrvata, katolika, nego svetac svih onih koji žele u svom životu učiniti nešto dobro. A to sveti Anto upravo želi sve od nas.“

U prigodnoj propovijedi u tri primjera oslikao je život svetoga Ante, zbog čega je njemu, kako je istaknuo, najdraži svetac.

„Prvo i iznad svega, velik a malen, čovjek plemićkoga roda. Danas svi žele biti veliki, nitko malen. Veličina čovjeka očituje se u stilu i načinu življenja, a ne u tomu tko te rodio, kakvu si školu završio i slično. Tu je neizmjerna veličina sv. Ante“, kazao je fra Žarko, koji je potom nastavio:

„Drugo što je kod njega prepoznatljivo je da je učen, a neuk. Sveučilišni profesor, dr. znanosti, jedan od prvih franjevačkih teologa, a u isto vrijeme kao da za njega nitko ne zna. Jednostavno se ponaša tako da se nikomu i ni u kojoj situaciji ne želi nametnuti.“

U trećem primjeru osvrnuo se na posljednju godinu života ovog velikog sveca – o njegovoj brizi za najmanje, o osjećaju za svakoga čovjeka: „Volio bih, braćo moja i sestre, da u ovom vremenu bezosjećajnosti, bez ikakve empatije, kad jednostavno kao da ne postoji nitko uz nas, volio bih da u vremenu teškog egoizma i individualizma od Ante naučimo imati ljubavi za drugoga. Ako nemaš ljubavi za drugoga, nisi čovjek.“

Večernju Svetu misu i blagoslov djece predvodio je fra Stipo Alandžak, profesor Sjemeništa i Franjevačke klasične gimnazije iz Visokog. U propovijedi se osvrnuo na lik i djelo sv. Ante, ali se i obratio svim roditeljima, očevima, majkama, djeci. „Večeras smo se okupili da slavimo život, i drago mi je da ima ovoliko djece, mladosti. Bog je taj koji nas želi voditi, koji nas želi usmjeravati, koji želi biti naša potpora, sigurnost. Volio bih kad bi takvog Boga prepoznali, kad bi takvog Boga prihvatili i takvog Boga prenijeli i na ovu našu mladost. Volio bih da uvidite važnost i vrijednost ljudskoga života, čovjeka koji je slika Božja. Nemojmo gubiti vjeru u čovjeka, vjeru u život. Jer je čovjek najljepši Božji dar, jer je svaki čovjek slika Božja, njegov pokazatelj na ovome svijetu. Neka ova razmišljanja budu za sve nas dodatni poticaj da se u životu pokušamo što više sprijateljiti s Bogom, njemu se približiti i upoznati njegovu istinsku sliku, jer ćemo na taj način spoznati i svoju vrijednost i svoje dostojanstvo.“, istaknuo je fra Stipo. (kta/k.č.)

