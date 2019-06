Visoko, 14. lipanj 2019.

Pod geslom „Gospodin mi dade braću“ u Franjevačkom sjemeništu u Visokom 7. i 8. lipnja 2019. godine održan je prvi područni seminar trajne formacije OFS-a Bosne Srebrene. Na seminaru je učestvovalo 25 člana iz 11 mjesnih bratstava OFS-a i tri framašice – Tina Tolić, predsjednica Frame Bosne Srebrene, Marina Jurić, doministra nacionalnog vijeća Frame BiH i Bernarda Buljan, voditeljica formacije nacionalnog vijeća Frame BiH.

Seminar je započeo molitvom krunice nakon koje je slijedila svečana Sveta misa u crkvi svetog Bonaventure. Pod Svetom misom, koju je predslavio fra Ivan Nujić, vikar samostana u Visokom, četiri bogoslova iz Konga koji u Visokom uče hrvatski jezik položili su svoje privremene zavjete. Koncelebrirali su fra Franjo Radman, gvardijan samostana u Visokom, fra Mario Jurković, župni vikar samostana u Kraljevoj Sutjesci, fra Domagoj Šimić, duhovni asistent Frame i OFS-a Bosne Srebrene, fra Josip Ikić, duhovni asistent mjesnog bratstva OFS-a Visoko i fra Gabrijel Tomić, duhovni asistent mjesnog bratstva OFS-a Brestovsko. Slavlje su pjesmom uveličali franjevački bogoslovi. Nakon Mise svi sudionici uputili su se u samostansku blagovaonicu gdje smo skupa sa slavljenicima večerali.

Sudionici su se potom okupili u auli sjemeništa. Na početku su sve nazočne pozdravili su Marijan Begić, ministar područnog bratstva OFS –a i fra Domagoj Šimić, područni duhovni asistent OFS-a, poželjevši uspješan i plodonosan rad. Uslijedio je zabavni program koji su pripremile framašice putem kojeg su se na simpatičan i zabavan sudionici međusobno upoznali. Upriličeno je zatim gledanje video snimaka čiji je cilj bio upoznati dva kraja – dvije župe iz Provincije – Tolisu i Kupres. Željeli smo na ovaj način da braći i sestrama koji nisu putovali u te krajeve omogućimo da ih posjete barem na ovaj način. Dan je završio večernjom molitvom časoslova.

U subotu, 8. lipnja godine, nakon jutarnje molitve časoslova i doručka uslijedio je radni dio seminara. Prvo predavanje pod nazivom „Struktura i službe u OFS-u“ održao je Marijan Begić, područni ministar OFS-a. U svom izlaganju Marijan je kratko ali jezgrovito pojasnio organizacijsku strukturu OFS-a od mjesne do međunarodne razine, posebno obrazloživši dužnosti svakog člana vijeća ponaosob. Istaknuo je da su strukture nužne, ali da ne smiju biti same sebi svrha. Karizma i institucije moraju ići ruku pod ruku. Objasnio je to primjerom ruža penjačica, koje kada se posade uz odgovarajuću strukturu raskošno rastu. Bez noseće strukture, ruže bi se vukle po zemlji, a struktura bez ruža bila bi ruglo.

Drugo predavanje na temu „Odgovornost za život u bratstvu“ održala je s. Ljerka Mikić, učiteljica formacije područnog vijeća OFS-a, koja je ukazala na smisao bratskog života, onako kako ga je zamislio sveti Franjo. Potaknula je sudionike da jedni druge gledaju Isusovim očima, koji u svakom od njih vidi ljubljenu braću i sestre, djecu Božju. Iako je vijeće na čelu s ministrom najodgovornije za rad i život bratstva, odgovorni su svi oni – svaki član bratstva pojedinačno. „Jedino u bratskoj ljubavi i istinskom razumijevanju možemo rasti i razvijati se“, kazala je s. Ljerka i potaknuo sve da razmišljaju o življenju franjevačke karizme i o tome kako se odnose prema drugima – ne samo u bratstvu, nego prema svim ljudima.

Predavanja su potaknula sve prisutne na zaista zanimljivu diskusiju. Brat Marijan i sestra Ljerka su odgovarali na postavljena pitanja, a svojim životnim iskustvom i savjetima svima im je pomogao fra Gabrijel Tomić, koji službu duhovnog asistenta OFS-a obavlja preko 40 godina. Posebno su bila zanimljiva razmišljanja framašica i njihova iskustva života u Frami i iskustva s ovog seminara.

U crkvi svetog Bonaventure sudionici su slavili Misu zahvalnicu koju je predvodio fra Domagoj Šimić u koncelebraciji s fra Gabrijelom Tomićem i fra Josipom Ikićem. U svojoj propovijedi fra Domagoj je sudionike potaknuo na bratsku ljubav kako bi i franjevaštvo bilo vjerodostojno. „Svaki čovjek želi biti voljen i prihvaćen. Svi smo mi ljubljena djeca Božja! Naša djela moraju biti u skladu s našim riječima, inače nismo vjerodostojni Kristovi učenici“, kazao je, između ostaloga, fra Domagoj.

Nakon okupljanja za stolom Gospodnjim sudionici su se okupili i u blagovaonici sjemeništa i zajedno ručali čime je ujedno završio ovaj prvi područni seminar trajne formacije. (kta/fia)