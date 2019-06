Zagreb, 13. lipanj 2019.

Na naslovnici "Glasa Koncila" br. 24. u ovoj godini objavljena je vijest i fotografija iz zagrebačke katedrale o svećeničkome ređenju 12 mladića, sedmorice dijecezanskih i petorica redovničkih kandidata u subotu, 8. lipnja.

Tom je prigodom zareditelj, zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić u prigodnoj propovijedi novoređenicima poručio: “Vi ste znak mladosti naše Crkve, znak budućnosti, znak da Crkva kroči u nova vremena… Isus traži prijatelje, a ne sluge, traži prijatelje, a ne podložnike koji naslijepo slušaju. Isus traži prijatelje, a ne nepobjedive heroje. Pripadnost koju Isus traži temelji se na prijateljstvu i zato osigurava slobodu duha koju nitko ne može oduzeti”. Naslanjajući se na tu vijest “Glas Koncila” donosi također vijesti o svećeničkome ređenju i u drugim (nad)biskupijama: Riječkoj, Dubrovačkoj, Krčkoj i Porečko-pulskoj.

“Medijsko stvaranje ‘predsjedničkih kandidata'” naslov je komentara glavnog urednika Ivana Miklenića u kojemu se osvrće na činjenicu da hrvatski mediji sve snažnije kao glavnu temu hrvatskoj javnosti nameću predsjedničke izbore, a do njihova održavanja najmanje je još šest mjeseci ili čitavih pola godine, podsjećajući kako : “Nitko nema pravo nikomu ograničavati pravo na kandidaturu za predsjednika države ako ispunjava standardne uvjete, no vrlo je problematično kad se nekoga medijski pretvori u predsjedničkoga kandidata a da on to sam nije odlučio postati. Činjenica je da se do sada ni jedna jedina osoba nije javno očitovala da se definitivno kandidira na budućim predsjedničkim izborima.” U tome se može iščitati manipulacija s jasnim ciljem: “Očito je da mediji i njihovi skriveni usmjerivači i tu temu zlorabe da bi ljudima odvraćali pozornost od onoga što je sada bitno, što se sada događa. Istodobno, s obzirom na predsjedničke izbore, mediji odnosno njihovi usmjerivači postaju glavni kreatori političkih zbivanja, kao da u Hrvatskoj ne postoje državne i druge društvene institucije, kao da ne postoje političke stranke, pa medijski usmjerivači dižu, a često i ruše, ‘predsjedničke kandidate’ koje su sami stvorili i nametnuli javnosti.”

“Alarmantni tonovi o masovnom pomoru pčela su senzacionalistički”, naslovljen je središnji intervju s dr. Marinom Kovačićem s osječkoga Fakulteta agrobiotehničkih znanosti, u kojemu se osvrće općenito na promjene koje se u prirodi događaju brže nego što se na njih može prilagoditi biljni i životinjski svijet, na uzroke sve češćega pomora pčela, status hrvatskoga meda u europskim okvirima i na europskom tržištu, budućnost hrvatskoga pčelarstva i sl.

“Zapažanja” u ovome broju naslovljena “Nije samo dišpet uzest pušku” već tradicionalno zanimljivo i intrigantno upozorava na niz aktualnih društvenih tema i problema.

Rubrika “Vjernici laici aktivni u Crkvi” donosi promišljanja o obitelji, vjeri, laicima u Crkvi i dr., Dubravke Baneković, pastoralne suradnice u župi Presvetoga Trojstva u Visokom kraj Novoga Marofa koju od milja nazivaju »grofica Luisa«.

Snježanka Jadrijević, predsjednica Udruge “Srma” iz Sinja, koja je osnovana 2005., u rubrici: “U službi bližnjega”, predstavlja bogatstvo programa i aktivnosti udruge i njezinih volontera – više od 120 projekata i akcija kao i više od 500 radionica za djecu, mlade i odrasle s teškoćama te javnih akcija i predavanja.

Povijesni feljton o “nepoželjnim” dokumentima iz “dosjea Stepinac” objavljuje preporuku Službe državne sigurnosti od 5. svibnja 1983. da se unište 24 stranice nadbiskupovih intervencija, otuđenih nakon rata iz arhiva Nadbiskupskog duhovnog stola.

“Istarski biseri sjaju duhovnom i prirodnom ljepotom”, naslov je reportaže iz župa sv. Bernarda u Funtani i sv. Roka u Fuškulinu, u Porečko-pulskoj biskupiji. (kta/ika)