Vatikan, 13. lipanj 2019.

Iziđite iz stavova samodostatnosti, odrecite se zadržavanja Božjih darova za sebe i nemojte se prepuštati prosječnosti kako biste otkrili ljepotu svjedočenja uskrsloga Krista – rekao je papa Franjo tijekom opće audijencije u srijedu, 12. lipnja 2019. na Trgu svetoga Petra nastavivši s katehezama o evanđeoskom putovanju o kojem se govori u Djelima apostolskim; odnosno, kako je evanđelje išlo dalje. Sve polazi od Kristova uskrsnuća koji je izvor novoga života. Učenici su bili poslušni Isusovoj zapovijedi, ostali su ujedinjeni, složni i ustrajni u molitvi, okupivši se oko Marije i pripremajući se kako bi primili snagu Božju, ne na pasivan način, nego učvršćujući zajedništvo među sobom.

Nakon žalosnih događaja muke, nema više dvanaest apostola, što je simboličan broj za Izrael, jer predstavlja njegovih dvanaest plemena, kao i za Crkvu, jer Isus je izabrao dvanaest sljedbenika, nego ih je jedanaest – rekao je Papa i istaknuo – Nema više Jude koji si je oduzeo život pritisnut grižnjom savjesti zbog izdaje. Već se prije počeo odvajati od zajedništva s Gospodinom i s ostalima, stvari činiti sam, vezati se uz novac do iskorištavanja siromašnih i gubljenja iz vida obzorja besplatnosti i sebedarja, pa sve do prihvaćanja virusa oholosti koji mu je zarazio um i srce pretvorivši ga od prijatelja u neprijatelja i u vođu onih koji su Isusa uhitili.

Juda je primio veliku milost postavši dio skupine najintimnijih Isusovih prijatelja i sudjelovanjem u samoj Njegovoj službi, no u određenom trenutku umislio si je da može sam svoj život spasiti; međutim, izgubio ga je – rekao je Sveti Otac i objasnio – Juda je prestao srcem pripadati Isusu i isključio se iz zajedništva s Njim i Njegovim učenicima. Prestao je biti učenik, te se postavio iznad Učitelja. Prodao ga je i cijenom svoga zločina stekao je zemljište koje nije dalo ploda nego je bilo natopljeno njegovom vlastitom krvlju.

Juda je više volio smrt nego život i slijedio je primjer zlih čiji je put, put tame i uništenja. Jedanaestorica su, naprotiv, izabrala život i blagoslov, postajući odgovorni za tijek povijesti, iz generacije u generaciju, od izraelskog naroda do Crkve – rekao je papa Franjo i nastavio – Napuštanje jednoga od dvanaestorice napravilo je ranu na tijelu zajednice i trebalo je da njegovu službu preuzme drugi. Petar je postavio uvjet: novi član mora biti Isusov učenik od početka, to jest od krštenja na Jordanu, sve do kraja, do uzašašća na nebo.

Skupinu dvanaestorice trebalo je obnoviti – rekao je Papa i dodao – Započelo se s praksom zajedničkog razlučivanja koja se sastoji u gledanju stvarnosti Božjim očima, u vidu jedinstva i zajedništva. Među kandidatima bili su Barnaba i Matija. Gospodin je ždrijebom pokazao na Matiju koji je pridružen jedanaestorici. Tako je ponovo uspostavljeno tijelo dvanaestorice, znak zajedništva koje je pobijedilo podjele, izolacije, mentalitet koji apsolutizira privatan prostor; znak da je zajedništvo prvo svjedočanstvo koje su dali apostoli. Isus je rekao: Svi će vas po tome prepoznati da ste moji učenici, ako budete imali ljubavi jedni prema drugima.

U Djelima apostolskim dvanaestorica su pokazala Gospodinov način – rekao je Sveti Otac i napomenuo – Bili su ovjerovljeni svjedoci Kristova djela spasenja i svijetu nisu pokazivali svoju umišljenu savršenost, nego kroz milost jedinstva daju da se istakne Drugi koji već živi na novi način među svojim narodom, a to je Gospodin Isus. Apostoli su izabrali živjeti pod gospodstvom Uskrsloga u jedinstvu s braćom, što je jedino moguće ozračje istinskoga dara sebe.

Ponovno ujedinjenje apostolskog zbora pokazalo je da je u DNA kršćanske zajednice jedinstvo i ne navezanost na sebe, koji omogućavaju da se ne bojimo različitosti, da se ne navezujemo na stvari i darove, te da postanemo mučenici, odnosno, svjedoci Boga živa i djelatna u povijesti – rekao je papa Franjo. Na kraju je pozdravio međureligijsko izaslanstvo iz Hong Konga i kardinala Johna Tonga Hona, te ruske pravoslavne svećenike, podsjećajući da se Crkva sutra spominje svetoga Ante Padovanskoga, glasovitog propovjednika, zaštitnika siromašnih i onih koji trpe, i moleći da nam njegov zagovor pomogne iskusiti pomoć božanskog milosrđa.

Pozdravljajući na kraju opće audijencije poljske hodočasnike koji su došli u Rim, papa Franjo je istaknuo da ljudski život mora biti zaštićen u svakoj fazi. Valja ga braniti i treba mu služiti od majčina krila do kasne starosti kada je obilježen bolestima i trpljenjem. Ne može se uništiti i ne smije biti predmet eksperimentiranja i lažnih predodžbi. Život je svet, jer je Božji dar – upozorio je Sveti Otac.

Papa je također potaknuo na molitvu kako bi ljudski život uvijek bio poštovan, svjedočeći tako evanđeoske vrijednosti osobito u ozračju obitelji. U Poljskoj je prošle nedjelje, u više gradova, tisuće ljudi sudjelovalo u „Hodu za život“. Tim se događajem osobito tražilo da se ne započne s programom seksualnog odgoja u školama.(kta/rv)