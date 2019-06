Vatikan, 12. lipanj 2019.

Besplatno dajte što ste od Boga besplatno primili – rekao je papa Franjo tijekom jutarnje Mise u Domu svete Marte, 11. lipnja 2019., govoreći o Božjoj besplatnosti, odnosno o besplatnosti prema drugima kroz svjedočanstvo i služenje. Pozvani smo raširiti svoje srce kako bi u njega došla milost. Milost se ne stječe, nego se dobiva za služenje Božjem narodu, a ne da se njom okoristimo.

Osvrnuvši se posebno na evanđelje liturgije toga dana koje govori o poslanju apostola i svakoga kršćanina (Mt 10,7-13), Papa je rekao da kršćanin ne može stajati na mjestu, te da kršćanski život znači uvijek biti na putu. Potom je citirao: „Putem propovijedajte: 'Približilo se kraljevstvo nebesko!' Bolesne liječite, mrtve uskrisujte, gubave čistite, zloduhe izgonite!“ To je, dakle, poslanje, a radi se o životu služenja.

Kršćanski je život služenje – rekao je Sveti Otac i napomenuo – Vrlo je žalosno kada susrećemo kršćane koji na početku svojeg obraćenja ili svoje svijesti da su kršćani, služe, otvoreni su za služenje, služe Božjem narodu i nakon toga završavaju tako da se okoriste Božjim narodom. To čini veliko zlo Božjem narodu. Zvanje je radi služenja, a ne da se njime okoristimo.

Kršćanski je život, život besplatnosti – rekao je papa Franjo i nastavio – U evanđelju današnje liturgije Gospodin govori o biti spasenja: Besplatno primiste, besplatno dajte! Spasenje se ne kupuje, ono nam je dano besplatno. Bog nas besplatno spašava, ne moramo platiti. Kao što je Bog učinio nama, tako i mi moramo činiti drugima. Upravo je ta Božja besplatnost jedna od najljepših stvari.

Treba znati da je Gospodin pun darova koje nam želi dati – rekao je Papa i istaknuo – Traži samo to da se naše srce otvori. Kada kažemo „Oče naš“ i molimo, otvaramo svoje srce kako bi došla ta besplatnost. Nema odnosa s Bogom izvan te besplatnosti. Ponekad kada nam treba nešto duhovno ili milost, kažemo: Sada ćemo postiti, napravit ćemo određenu pokoru, izmoliti devetnicu… No budite oprezni; time nećete platiti milost, ne možete je steći; to služi da biste raširili svoje srce kako bi u njega došla milost. Milost je besplatna.

Sva su Božja dobra besplatna, problem je u tome što se srce skuplja i zatvara, te ne može primiti veliku besplatnu ljubav – rekao je Sveti Otac i dodao – Ne smijemo se pogađati s Bogom, s Njim se ne pregovara. Tu je i poziv da besplatno dajemo. To je posebno važno za nas crkvene pastire kako ne bismo prodavali milost. Veliko je zlo kada nalazimo pastire kojima milost Božja služi za poslovanje. Učinit ću to, no to košta toliko… Milost je Božja besplatna i vi je morate davati besplatno.

U našem duhovnom životu uvijek smo u opasnosti da stvari svedemo na plaćanje, pa i u razgovoru s Gospodinom kao da bismo ga željeli podmititi – rekao je papa Franjo i upozorio – Ne, stvari ne idu tako! Ne ide se tim putem. Ako nam, Gospodine, učiniš to, dat ćemo ti ovo. Možemo dati obećanje, no ono nam proširuje srce kako bismo mogli primiti ono što nas čeka besplatno.

Taj odnos besplatnosti s Bogom jest ono što će nam kasnije pomoći kako bismo ga imali prema drugima i u kršćanskom svjedočenju i u služenju, i u pastoralu onih koji su pastiri Božjega naroda. Putem propovijedajte… Kršćanski život znači ići. Propovijedajte, služite, nemojte se okoristiti… Služite i dajte besplatno ono što ste besplatno primili. Naš život svetosti neka bude proširenje srca kako bi Božja besplatnost, Božje milosti koje su besplatne, koje On želi darovati, mogle doći u naše srce – zaključio je Papa. (kta/rv)