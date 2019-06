Vatikan, 11. lipanj 2019.

Prigodom 92. plenarne skupštine Unije djelâ za pomoć Istočnim Crkvama (ROACO), koja će se održati 12. lipnja 2019., papa Franjo primio je, 10. lipnja u audijenciju njezine sudionike, pozvavši ih da se snažnije zauzmu za djela milosrđa kako bi otvorena srca i uma, radi mira i napretka, sijali nadu među mladima.

Još jednom sa žalošću mislim na teške prilike u Siriji, na guste oblake koji se na nekim područjima čine gušćima, te na tamošnju opasnost od još veće humanitarne krize koja je i dalje vrlo velika – rekao je Papa i upozorio – Oni koji gladuju, koji su bez liječničke skrbi, koji ne idu u školu, siročad, ranjeni i udovice, oni dižu svoj glas. Radi se o vapaju koji ne čuju ljudi, no čuje ga Bog koji je ranjen mržnjom i nasiljem, koji se, kao otac koji nas štiti i vodi nježno i snažno, može usprotiviti, ganuti i pobrinuti za njih.

Isto tako, često mislim na Božji gnjev koji će se dići na one koji su odgovorni u zemljama koje govore o miru, a prodaju oružje kako bi podupirale te ratove – rekao je Sveti Otac i opomenuo – To je licemjerje grijeh. Stalno me prati i misao na Irak, kamo bih želio otići sljedeće godine, da ta zemlja može gledati naprijed kroz mirno i zajedničko sudjelovanje u izgradnji općeg dobra svih sastavnica društva pa i onih vjerskih, te da ne padne u napetosti koje proizlaze iz beskrajnih sukoba među silama u tim krajevima.

Ne zaboravljam ni Ukrajinu i želim da može naći mir njezino stanovništvo čije sam rane, prouzročene sukobima, pokušao ublažiti karitativnim inicijativama u kojima su sudjelovale i mnoge crkvene organizacije – rekao je papa Franjo i nastavio – Nadam se da će i u Svetoj zemlji nedavna objava o drugoj fazi razmatranja obnove Svetog groba, u čemu sudjeluju sve kršćanske zajednice, biti popraćena iskrenim naporima svih mjesnih i međunarodnih čimbenika kako bi se što prije postigao miran suživot u poštovanju svih onih koji tamo žive, što je za sve znak Božjega blagoslova.

Vape i ljudi nagomilani na brodovima, koji su u potrazi za nadom, ne znajući koje će ih luke primiti u Europi, koja, međutim, otvara luke brodovima koji tovare sofisticirano i skupo oružje, sposobno izazvati uništenja koja ne štede ni djecu – rekao je Papa i dodao – To je licemjerje o kojem sam govorio, ali pored boli uvijek ima nade i utjehe. Svojim djelima milosrđa Vijeće za pomoć Istočnim Crkvama (ROACO) pokazuje lice Crkve i održava ga živim, posebno njegujući nadu među mladim generacijama.

Na nedavnoj Sinodi također se vidjela hrabrost mnogih mladih, oduševljenih navještajem Krista kojega slijede bez straha. To su i mladi iz Etiopije i Eritreje koji nakon potpisivanja mirovnog sporazuma između te dvije zemlje, žive iskreno bratstvo s poštovanjem prema svakome – rekao je Sveti Otac i pozvao na proučavanje Dokumenta koji je potpisao u Abu Dabiju zajedno s velikim imamom džamije Al-Ahzar, koji je dobar savez za budućnost čovječanstva i za očuvanje stvarnosti poput škola i sveučilišta, kao što su one u Libanonu, koje su istinske radionice suživota i vježbaonice čovječnosti kojima svi mogu lako pristupiti.

Molim vas da nastavite i povećate svoju zauzetost u zemljama i prilikama u kojima podržavate mlade ljude kako bi mogli rasti u ljudskosti, slobodni od ideološke kolonizacije, otvorena srca i uma, poštujući svoje nacionalne i crkvene korijene, želeći budućnost mira i napretka koji ne dopušta da itko zaostane ili bude diskriminiran – rekao je na kraju papa Franjo. (kta/rv)