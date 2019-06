Vatikan, 9. lipanj 2019.

Na svetkovinu Duhova, 9. lipnja 2019. papa Franjo predsjedao je Euharistijskim slavljem na Trgu ispred Bazilike sv. Petra.

Duh Sveti daje novi život, razbija strah i nesigurnosti, daje novu snagu Duha koja, rekao je Papa u svojoj homiliji, „daje da Isus bude živ i životvoran u nama“, baš kao što je učinio s apostolima. Nositi u sebi snagu Duha znači donositi sklad među ljude, istaknuo je.

U homiliji Papa je upozorio na užurbanost današnjeg svijeta u kojem nam „prijeti opasnost da se rasprsnemo“. „Gonjeni stalnom nervoznošću koja nas tjera da loše reagiramo na sve, mi tražimo brzo rješenje, jednu pilulu za drugom da bismo išli naprijed, jednu emociju za drugom da bismo se osjećali živima.

Ali prije svega trebamo Duha: On je taj koji uvodi red u užurbanost. On je mir u nemiru, povjerenje u obeshrabrenosti, radost u tuzi, mladost u starosti, hrabrost u kušnji. On je taj koji, među olujnim strujama života, učvršćuje sidro nade“, istaknuo je Papa u homiliji na Misi na svetkovinu Duhova u Vatikanu.

Sklad Duha Svetoga je sklad koji poštuje različitosti, koji ih ne stavlja jedne nasuprot drugima i „čini nas Crkvom“ također u povijesnom razdoblju u kojem smo svi vrlo „social“ a malo „društveni“. Papa je upozorio na opasnost koja često vreba, čak i u Crkvi, a koja proizlazi iz stava isključivanja drugog, preferirajući isključivo svoju stvarnost:

„Uvijek postoji napast izgrađivanja ‘gnijezdâ’: okupljanja oko svoje grupe, prema vlastitim sklonostima. A od gnijezda do sekte mali je korak, čak i unutar Crkve: koliko puta se vlastiti identitet definira protiv nekoga ili protiv nečega! Duh Sveti, s druge strane, spaja daleke, ujedinjuje udaljene, raspršene dovodi natrag.“

Danas su u svijetu neskladi postali stvarne i istinske podjele: ima onih koji imaju previše i ima onih koji nemaju ništa, ima onih koji pokušavaju živjeti stotinu godina i onih koji ne mogu doći na svijet, upozorio je Papa.

Duh Sveti, nastavio je, „oblikuje“ Crkvu i svijet „kao mjesta djece i braće“: dvije su to imenice kojima je ljepotu oduzela kultura uvrede u kojoj živimo: „Možemo reći da živimo kulturu pridjeva koja zaboravlja imenicu stvari; čak i u kulturi uvrede, koja je prvi odgovor na mišljenje koje ne dijelim.“



Samo „onaj koji živi po Duhu“ može prekršiti logiku „vraćanja zla za zlo prelazeći sa žrtava u krvnike“.

Donosite mir tamo gdje je nesklad, sklad tamo gdje je konflikt, pozvao je Papa. Duhovni ljudi na zlo uzvraćaju dobrom, na bahatost odgovaraju s blagošću, na zlo dobrotom, na buku tišinom, na brbljanje molitvom, na porazom osmijehom. Ali da bismo bili duhovni i iskusili sklad Duha, objasnio je Papa, „trebamo staviti njegov pogled ispred našega“, u protivnom se „zajedništvo“ i „Crkva“ izobličuju i iskrivljuju svoju narav, postaju zamorni i gube svoje značenje:

„S Duhom Crkva je Božji sveti narod, poslanje širenje radosti, a ne prozelitizam, drugi braća i sestre koje ljubi isti Otac. Ali bez Duha Crkva je organizacija, poslanje propaganda, zajedništvo napor. Duh je prva i posljednja potreba Crkve”.

Na kraju je Papa pozvao ustrajati u svakodnevnoj molitvi Duhu Svetom „da nas učini tvorcima sklada, sijačima dobra, apostolima nade“.

„Duše Sveti, Božji sklad, ti koji pretvaraš strah u povjerenje i zatvaranje u dar, dođi u nas. Daj nam radost uskrsnuća, neprolaznu mladost srca. Duše Sveti, naš sklade, izlij svoj mir u svoju Crkvu i svijet. Duše Sveti, učinite nas tvorcima sklada, sijačima dobra, apostolima nade“, molio je Papa u homiliji na Misi na svetkovinu Duhova. (kta/ika)