Vatikan, 8. lipanj 2019.

Papa Franjo je u molitvenoj nakani za lipanj potaknuo na molitvu za svećenike. Nisu svi savršeni, no mnogi se posvećuju do kraja, darujući se ponizno i radosno – rekao je Sveti Otac u video poruci koju je objavila Papina svjetska molitvena mreža. To su svećenici koji su bliski – istaknuo je – raspoloživi marljivo raditi za sve. Zahvaljujemo za njihov primjer i svjedočanstvo. Molimo za svećenike kako bi se u trezvenosti i poniznosti svojega života, djelatnom solidarnošću zauzeli osobito za najsiromašnije.

Tijekom svojeg pontifikata papa Franjo se više puta usredotočio na lik prezbitera. Na susretu s rimskim župnicima, 6. ožujka 2014. naznačio je sliku Dobrog Pastira i naglasio da je svećenik čovjek milosrđa i suosjećanja, blizu svojim ljudima i sluga svima. Svećenik je pozvan imati srce koje je sposobno ganuti se.

Prigodom jubileja svećenika, 3. lipnja 2016. Papa je napomenuo da je srce svećenika probodeno Gospodinovom ljubavlju, zato ne gleda više na sebe, ne smije gledati na sebe, nego se okreće Bogu i braći. U propovijedi, na misi posvete ulja, 29. ožujka 2018., Sveti Otac je podsjetio da prema svećeniku, koji hodi među svojim ljudima u bliskosti i nježnosti dobrog pastira, Božji narod osjeća nešto posebno, što osjeća samo u Isusovoj prisutnosti.

Na temelju posljednjih podataka Statističkog godišnjaka Katoličke Crkve, u 2017. godini u svijetu je bilo 414.582 svećenika. Svećeničkih kandidata bilo je više od 115.000. Od tog ukupnog broja u svijetu, u Europi ih je bilo 14,9 posto, na američkom kontinentu 27,3 posto, u Aziji 29,8 posto i u Africi 27,1 posto. (kta/rv)