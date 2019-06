Vatikan, 7. lipanj 2019.

Kako bismo pomogli mladom čovjeku otkriti vlastiti poziv potrebni su strpljenje i sposobnost za slušanje, volja da se umorimo, svjesni da mladi danas znaju mnogo o kontaktima, ali ne komuniciraju – rekao je papa Franjo primivši u audijenciju sudionike kongresa na kojemu su se okupili predstavnici nacionalnih centara za zvanja Crkvī u Europi, kojima je uručio tekst unaprijed pripremljenoga govora i obratio im se slobodnim riječima. Prije svega je napomenuo da raditi za zvanja ne znači tražiti nove članove za neki klub; Crkva, naime, raste privlačeći, a ne prozelitizmom – istaknuo je podsjećajući na riječi Benedikta Šesnaestoga.

Mladi se međusobno razlikuju, različiti su na svim mjestima, ali su jednaki u nemiru, u žeđi za veličinom, u volji da čine dobro. A kako bi se doprlo do njihova srca valja prije svega govoriti razumljivim jezikom, ne nadajući se da razumiju esperanto – kazao je papa Franjo. Komunikacija je možda izazov koji bismo trebali imati s mladima. Komunikacija, zajedništvo. Poučiti ih da je informatika dobra, da je dobro imati poneki kontakt, ali to nije jezik izražavanja. Pravi je jezik komunikacija, govor… (…) To je posao koji valja obavljati korak po korak. Oni koji rade s mladima ne trebaju nametati nešto, nego, naprotiv, pratiti, voditi i pomoći mladima kako bi im susret s Gospodinom pokazao koji je njihov put u životu – istaknuo je Papa.

Sveti je Otac potom napomenuo da je za rad s mladima potrebno mnogo strpljenja, slušanja, ali i sposobnosti da se pomladimo, odnosno valja se pokrenuti s njima. Mladi su danas u pokretu, zato s njima treba raditi u pokretu, i tako im pomoći da pronađu poziv u svojemu životu. To umara, ali trebamo se umoriti! – istaknuo je – Ne možemo raditi za zvanja ne umarajući se.

Na tom je putu isto tako važna sposobnost da se saberemo u sebi, kako bismo mogli razgovarati s Gospodinom. Izbor zvanja treba proizići iz dijaloga s Gospodinom, o kojem god se pozivu radilo. (…) To je za vas lijepi posao – podupiranje dijaloga. Razumije se da će, ako vi ne razgovarate s Gospodinom, biti prilično teško poučiti druge takvom razgovoru – primijetio je papa Franjo. (kta/rv)