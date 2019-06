Kupres, 5. lipanj 2019.

Na kraju Četvrtog susreta svećenika u Bosni i Hercegovini, koji je održan je u srijedu, 5. lipnja 2019. u crkvi Svete Obitelji u Kupresu, predsjednik Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine kardinal Vinko Puljić, nadbiskup metropolit vrhbosanski, uputio je riječi zahvale koje prenosimo u cijelosti:

Na kraju ovog lijepog Euharistijskog slavlja svi zajedno još jednom zahvaljujemo Bogu što nas je, u svojoj providnosti, sabrao ovdje i podario nam milost zajedništva u vjeri. Zahvaljujemo mu za zajedničku molitvu, za svaki oblik crkvenog zajedništvo u ovoj našoj zemlji Bosni i Hercegovini, od obiteljskog, preko župnog do biskupijskog zajedništva uključujući redovničku karizmu u svemu onom čime ona obogaćuje i snaži ovu Crkvu. Zahvaljujemo Bogu što smo imali prigodu moliti i za cijelu Crkvu u hrvatskom narodu svjesni da i brojni naši svećenici, redovnici, redovnice i drugi vjernici obogaćuju brojne crkvene zajednice širom svijeta. Uzdižemo hvalu Bogu i za milost da možemo moliti također za druge narode i ljude koji s nama dijele ovo podneblje i ove divne krajeve. Želimo u njima prepoznati svoju braću i sestre s kojima svom pozvani u suradnji i poštivanju graditi bolju i ljepšu budućnost za sve koji ovdje žive i koji nam budu dolazili u pohode.

Zahvalni smo Svetom Ocu papi Franji za Poruku koju je, preko Apostolske nuncijature u BiH, uputio državni tajnik kardinal Pietro Parolin. I ovom prigodom izražavamo Petru naših dana svoju odanost. Zahvaljujem mons. Henryku M. Jagodzinskom, savjetniku Apostolske nuncijature u Bosni i Hercegovini za poruku apostolskog nuncija mons. Luigija Pezzuta koji nije mogao danas biti s nama.

U ime svih članova Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, svoje braće u biskupstvu: mons. Tome, mons. Franje, mons. Ratka, mons. Pere i mons. Marka, kao i u svoje osobno ime zahvaljujem na poseban način svima vama koji ste svojim dolaskom pokazali da vam je stalo do našeg međusobnog zajedništva. To zajedništvo ima duboku simboliku jer je ono, osim našeg zajedništva, također poziv svima kojima propovijedamo i s kojima živimo da vole ove zemlju i u njoj nastoje vidjeti svoju sadašnjoj i svoju budućnost. Ako budemo voljeli ovu zemlju i Crkvu u njoj, onda ćemo biti spremni darivati se. Ako se darujemo Bogu, Crkvi i bližnjima, onda ćemo i stvarno biti dar. A daru se svatko raduje. Poticaj je to i na izgradnju povezanosti između nas na ovim prostorima i onih koji sada žive u nekoj drugoj zemlji. Prigoda je to i da ne zaboravimo ni one koji su manje brojni poput grkokatoličke zajednice koju ovdje predstavlja administrator Križevačke eparhije mons. Milan Stipić koji je također podrijetlom s ovih prostora.

Također zahvaljujem Organizacijskom odboru za pripravu ovog susreta na čelu s bratom u biskupstvu mons. Ratkom. Oni su, u suradnji s Tajništvom i djelatnicima Katoličke tiskovne agencije naše Biskupske konferencije, lijepo pripremili ovaj susret. Želim posebno zahvaliti franjevačkim provincijalima fra Jozi i fra Miljenku za vrlo lijepo suradnju koju su pokazali i ovom prigodom. Zahvaljujem don Ivanu Štironji i fra Filipu Sučiću što su nas obogatili svojim razmišljanjima utemeljenim na vlastitom misionarskom životu i djelovanju. Riječi zahvale upućujem misionarima milosrđa koji su bili na raspolaganju za sakrament pomirenja. Zahvaljujem ceremonijaru fra Danimiru Pezeru, đakonima i bogoslovima Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa i Nadbiskupijskog misijskog međunarodnog sjemeništa Redemptoris Mater u Sarajevu za sudjelovanje u asistenciji. Iskreno zahvaljujem i bogoslovima Franjevačke teologije u Sarajevu na čelu s fra Emanuelom Josićem za vrlo lijepo i skladno pjevanje.

Na kraju od srca zahvaljujem župniku ove župe Svete Obitelji u Kupresu, njegovom prvom suradniku vlč. Marku Sliškoviću i cijeloj župnoj zajednici. Oni su se, između ostaloga, istinski potrudili da i nakon Svete mise možemo nastaviti lijepo zajedništvo za bratskim stolom. I ovom prigodom su pokazali da je gostoljubivost i gostoprimstvo uvijek bila i ostala lijepa karakteristika ljudi koji žive na svim našim prostorima. Neka Gospodin svojim blagoslovom nagradi trud svih koji su na bilo koji način dali doprinos ovom našem zajedništvu.