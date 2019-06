Kupres, 5. lipanj 2019.

Na kraju Euharistijskog slavlja u okviru IV. Susreta svećenika u Bosni i Hercegovini, 5. lipnja 2019. u crkvi Svete Obitelji u Kupresu, savjetnik Apostolske nuncijature u BiH mons. Henryk M. Jagodzinski pročitao je poruku apostolskog nuncija mons. Luigija Pezzuta. Poruku nuncija Pezzuta prenosimo u cijelosti.



Gospodine kardinale,

Časna braćo u biskupstvu,

Dragi svećenici,

U Bosni i Hercegovini već se učvrstila tradicija Nacionalnog susreta svećenika, koji se održava svake tri godine. Uz to, i ove godine je potvrđena tradicija da Sveti Otac tom prigodom uputi svoju poruku i apostolski blagoslov. To izražava snažne veze koje ujedinjuju Lokalnu crkvu s Petrovim Nasljednikom, prvakom apostolskim. Istovremeno je to i znak brige Svete Stolice i pape Franje za sve ono što se odnosi na svećenika i njegovo poslanje u sadašnjem društveno-crkvenom kontekstu.

Uvjeren sam da će riječi pape, koji nam dolazi preko Državnog tajnika, biti predmetom vaših osobnih i zajedničkih razmatranja, te da će posljedično postati sigurna vodilja i smjerokaz vašem svećeničkom životu.

Obradovala me tema, misije, koju ste izabrali za susret, u okviru priprema za Izvanredni mjesec misija, kojega je – kao što znamo – proglasio papa, a čija proslava je predviđena za listopad ove godine.

Rado bih vas pozvao na ponovno čitanje Papinog pisma povodom Izvanrednog mjeseca misija, prije svega kako bismo uočili onaj “zašto” i svrhu ove inicijative.

Po mom skromnom mišljenju, inicijativa Izvanrednog mjeseca misija, osim što želi ponovno probuditi i obnoviti entuzijazam prema “Misio ad gentes”, shvaćena kao primarna evangelizacija, također želi biti povlašteni trenutak provjere evangelizacije, koju mi kao pastiri provodimo kod svoje kuće, u biskupijama, u župama i u katoličkim udrugama. To jest, želi provjeriti metode, sadržaje i vremena naše evangelizacije ‘na licu mjesta’.

Bez daljnjega, bilo bi vrlo pojednostavljeno razmišljati kako smo dobro proslavili i obilježili taj Mjeseca samo zato što su vjernici još jednom bili zagrijani za "Missio ad gentes", otvarajući se, možda, značajnijoj financijskoj pomoć u korist Misija. Bilo bi to premalo.

Zatim, Izvanredni mjesec misija je trenutak milosti, gdje pastir može razmotriti i preispitati svoje "homiletičko učiteljstvo": pripreme, sadržaje i metode koje se koriste u našim propovijedima, a koje su evangelizacija.

Izvanredni mjesec misija je trenutak milosti, gdje osoba odgovorna za kršćansku zajednicu razabire sadržaje, metode i vrijeme kateheze za različite kategorije katoličke populacije, kako bi joj mogla ponuditi obnovljenu i učinkovitiju vjersku hranu, također boljim odabirom i temeljitijom pripremom vjeroučitelja i vjeroučiteljica.

Draga subraćo, na ovaj dan radosne i bratske uzajamnosti, duhovno sam s vama: prisutni ste u mojoj Euharistiji i u mojoj molitvi, uz želju i zaziv da Duh Božji ispuni naša srca iskrenim misionarskim obraćenjem koje neka se proširi na cijelu kršćansku zajednicu. Prema tome, neka sveopća Crkva, naše biskupije i naše župe budu stvarno i trajno misijske i evangelizacijske, sukladno mandatu prvenstva i prvobitnosti, od Krista im povjerena.