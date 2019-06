Iaşi, 5. lipanj 2019.

Snažan je odjek u javnosti ostavio apostolski pohod pape Franje Rumunjskoj, ali poseban je dojam na sve ostavila slika jedne bake koja podiže svojega unuka kako bi ga radosno pokazala Papi koji je prolazio kroz okupljeno mnoštvo. Ta slika bez riječi sažima Papinu poruku koju je uputio tijekom susreta s mladima i s obiteljima u Iaşiu. Sveti je Otac to istaknuo dodajući na kraju svojega govora.

Završavam, nedostaje mi jedan odlomak, – rekao je Papa – ali, ne želim izostaviti iskustvo koje sam doživio ulazeći na trg. Bila je tamo jedna prilično stara žena, baka. U rukama je držala unuka koji ima više-manje dva mjeseca. Kada sam prošao pokazala mi ga je. Smiješila se kao da mi želi reći: 'Pogledajte, ja sada mogu sanjati!'. U tom sam se trenutku ganuo i nisam imao hrabrosti dovesti ju ovamo, naprijed. Zbog toga to pripovijedam. Bake i djedovi sanjaju kada unuci napreduju, a unuci imaju hrabrosti kada uzmu korijene baka i djedova – rekao je Papa.

Malo prije toga Papa je bio istaknuo da se vjera ne prenosi samo riječima, nego i gestama, pogledima, milovanjem poput naših majki, naših baka; uz okus onoga što smo naučili u kući, na jednostavan i iskren način. Pritom je potaknuo mlade da kada odrastu ne zaborave svoju majku i baku, i onu jednostavnu, ali čvrstu vjeru koja ih je obilježavala i davala im snagu i ustrajnost za život. Poziv je to na zahvalu i oživljavanje velikodušnosti, hrabrosti i nesebičnosti 'domaće' vjere koja prolazi neprimjetna, ali koja malo pomalo izgrađuje Božje kraljevstvo – rekao je Papa.

U tim je riječima i osobno iskustvo pape Franje s bakom Rosom, ženom vjere, jednostavnom i snažnom, rođenom u siromašnoj seljačkoj obitelji u talijanskoj pokrajini Piemonte, koja, kako bi izbjegla bijedu, emigrira u Argentinu. Tijekom Duhovskoga bdijenja 2013. godine, Papa je kazao da je prvi kršćanski navještaj primio upravo od bake.

Imao sam tu milost da odrastam u obitelji u kojoj se vjera živjela na jednostavan i konkretan način; – kazao je – ali, posebno je moja baka, mama mojega oca, obilježila moj put vjere. Bila je žena koja nam je objašnjavala, govorila nam je o Isusu, učila nas katekizam. Uvijek se sjećam kako nas je na Veliki petak navečer vodila na procesiju sa svijećama, na kraju koje je dolazio „Krist koji leži“, te je nas, djecu, baka poticala da kleknemo i govorila nam: „Gledajte, umro je, ali sutra će uskrsnuti“.

Prvi sam kršćanski navještaj primio upravo od te žene, od svoje bake! To je prekrasno! – rekao je Papa te dodao – Prvi navještaj u domu, s obitelji! To me potiče da mislim na ljubav brojnih majki i baka u prijenosu vjere. One prenose vjeru. To se događalo i u prvim vremenima, jer sveti Pavao kaže Timoteju: 'imajući na pameti vjeru tvoje bake i tvoje majke' (usp. 2Tim 1, 5). Sve mame koje su ovdje, sve bake, mislite na to! (…) Jer, Bog kraj nas postavlja osobe koje pomažu naš hod vjere. Ne pronalazimo vjeru u apstraktnomu; ne! Uvijek je to neka osoba koja govori, koja nam kaže tko je Isus, koja nam prenosi vjeru, daje nam prvi navještaj. Takvo je bilo prvo iskustvo koje sam imao – rekao je papa Franjo. (kta/rv)