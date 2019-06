Sarajevo, 4. lipanj 2019.

Četvrti susret svećenika u Bosni i Hercegovini održat će se u srijedu, 5. lipnja 2019. u Kupresu s početkom u 10 sati. Susret se događa u Misijskoj godini, a Organizacijski odbor za pripremu ovog susreta priredio je prigodnu knjižicu u kojoj se može naći:

- uvodna riječ biskupa mostarsko-duvanjskog i apostolskog upravitelja trebinjsko-mrkanskog mons. Ratka Perića pod naslovom "Svećenički odnos prema misijama";

- prigodan informativni tekst o Misijskoj godini u Bosni i Hercegovini, koji su pripremili mons. Luka Tunjić i don Ivan Štironja;

- Statistički podaci u ukupnom broju svećenika u BiH, a poimence su navedena imena umrlih i zaređenih svećenika od 2016. do 2019. godine;

- Poslanica biskupa BK BiH o proglašenju Misijske godine;

- Pismo Svega Oca Franje u povodu stote obljetnice proglašenja apostolskog pisma Maximum illud o djelovanju koje vrše misionari u svijetu.

Predsjednik Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine kardinal Vinko Puljić, nadbiskup metropolit vrhbosanski, uputio je preko biskupskih ordinarijata i franjevačkih provincijalata u BiH poziv svećenicima u BiH kao i svim svećenicima podrijetlom iz Bosne i Hercegovine da sudjeluju na Četvrtom susretu svećenika u Bosni i Hercegovini u srijedu, 5. lipnja 2019. u Kupresu s početkom u 10 sati.

„Ovo naše okupljanje događa se upravo u Godini misija koja će završiti Izvanrednim misionarskim mjesecom listopadom 2019. godine. Susret svećenika iz svih biskupija u Bosni i Hercegovini i šire bit će blagoslovljena prigoda da zajednički molimo posebno za misionare i sve misijske djelatnike iz Bosne i Hercegovine i iz cijelog hrvatskog naroda kao i za sve one koji su otišli naviještati Krista Gospodina u zemlje u kojima njezini stanovnici velikim dijelom nisu upoznali radosnu vijest spasenja. U isto vrijeme, prigoda je to da svatko u sebi iznova probudi žar i zauzetost za misijsku suradnju počevši od osobne i zajedničke molitve, pokretanja raznih akcija na planu misija do konkretne materijalne potpore misijama i misionarima… Vrhunac našega zajedništva, kao i svaki put, bit će Euharistijsko slavlje koje je i nama biskupima prigoda da svi zajedno budemo u molitvi s vama svećenicima iz svih naših biskupija. Ujedinit ćemo se u molitvi da mognemo biti istinski navjestitelji Isusa Krista u ovom vremenu kada duh sekularizma i otuđenost od Božje riječi zahvaća sve veći broj članova naših crkvenih zajednica i obitelji“, stoji u pozivu kardinala Puljića.

Susret će započeti u srijedu. 5. lipnja u 10.00 sati u župnoj crkvi Svete Obitelji u Kupresu molitvom Srednjega časa nakon čega će župnik i čuvar svetišta Isusova u Studencima don Ivan Štironja održati izlaganje na temu misija. Potom će član Hercegovačke franjevačke provincije Uznesenja BDM fra Filip Sučić, dugogodišnji misionar u afričkoj državi Kongo, održati prigodnu pripravu za sakrament pomirenja. Potom će misnici imati prigodu za svetu ispovijed, a na raspolaganju će biti i misionari milosrđa. U 12.00 sati kardinal Puljić, u zajedništvu sa svim biskupima i uz koncelebraciju nazočnih svećenika te sudjelovanje kupreške vjerničke zajednice, predvodit će Euharistijsko slavlje. Poslije Svete mise uslijedit će zajednički objed i druženje.

Budući da će Euharistijsko slavlje na Susretu svećenika biti u duhu Godine misija: za evangelizaciju naroda, svi svećenici zamoljeni su da ponesu albu i štolu bijele boje, a svi svećenici mogu slobodno doći na Susret bez prethodne najave svog sudjelovanja. (kta)



Knjižica - PDF

Knjižica - DOC



foto