Suho Polje/Kupres, 4. lipanj 2019.

U nedjelju, 2. lipnja 2019. u župi Suho Polje na Kupresu pod svečanom pučkom Svetom misom kotorski biskup mons. Ilija Janjić podijelio je sakrament potvrde mladim župljanima ove župe kojih je ove godine bilo deset. Pod istom Svetom misom po prvi put stolu Gospodnjem pristupile su tri djevojčice. Ovoj svečanosti nazočili su novaci Bosne Srebrene zajedno sa svojim meštrom fra Marinkom Baotićem.

Biskup Janjić zamijenio je kardinala Vinka Puljića, nadbiskupa metropolita vrhbosanskog koji je bio spriječen doći. Biskup Janjić u svojoj propovijedi pokušao je udijeliti savjete za istinski kršćanski život kako krizmanicima tako i prvopričesnicama. Tako je prvopričesnicama rekao da danas po prvi put primaju Krista u hostiji u svoje mlado srce. Isus mora doći na plodno tlo njihovog srca kako bi mogao rasti, one će kroz godine svog odrastanja rasti i razvijati se u odrasle osobe tako moraju razvijati plodno tlo svoga srca kako bi Isus mogao rasti u njihovim srcima i životima. Krizmanicima je rekao da danas primaju darove Duha Svetoga iako mnogi misle da je to svojevrsni kraj razvoja njihova kršćanskog života, to nije istina jer je to tek početak, zbog toga moraju dopustiti Duhu Svetomu da djeluje kroz njih i po njima jer darovi sami po sebi ne mogu ništa učiniti ako ih oni ne ožive svojom otvorenosti k Duhu Svetomu. Sve prisutne pozvao je da čine sve u svrhu da im na konačnom sudištu vječni Sudac kaže: „Valjaš slugo dobri!“. (kta/fia)



Foto: fra Tonči Šarić

