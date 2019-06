Blaj, 3. lipanj 2019.

Drago mi je što vas mogu susresti i zahvaljujem vam za dobrodošlicu – rekao je papa Franjo, 2. lipnja 2019. na susretu s rumunjskim Romima kojim je završio njegov apostolski pohod Rumunjskoj, i posebno se obratio svećeniku koji radi s tim narodom. Don Ioane, niste pogriješili kada ste rekli istinu koja se često zaboravlja: u Kristovoj Crkvi ima mjesta za svakoga. Crkva je mjesto susreta i moramo se toga sjetiti ne kao lijepog slogana, nego kao dijela osobne iskaznice naših kršćana.

Na to ste nas podsjetili ističući primjer biskupa mučenika Ioana Suciua koji je znao konkretnim gestama oblikovati želju Boga Oca da se sa svakom osobom susretne u prijateljstvu i zajedništvu – rekao je Papa i napomenuo – Evanđelje radosti prenosi se u radosti susreta i u spoznaji da imamo Oca koji nas ljubi. Budući da se On brine za nas, znamo kako se brinuti jedni za druge. U tom duhu želio sam vam stisnuti ruku, staviti svoje oči u vaše, uvesti vas u svoje srce i u molitvu s povjerenjem da ću i ja ući u vašu molitvu i srce.

No u svojem srcu nosim teret – rekao je Sveti Otac i objasnio – To je teret diskriminacije, segregacije i zlostavljanja koje su podnijele vaše zajednice. Povijest nam govori da ima slučajeva kada su i kršćani, pa i katolici sudjelovali u tom zlu. Molim oprost za to. Molim oprost u ime Crkve, od Gospodina i od vas, za ono kada smo vas tijekom povijesti diskriminirali, zlostavljali ili vas pogrešno gledali, očima Kaina umjesto očima Abela, i nismo vas mogli priznati, cijeniti te braniti u vašoj posebnosti.

Kainu nije bio važan brat – rekao je papa Franjo i nastavio – Ravnodušnost potiče predrasude i raspaljuje zlobu. Koliko puta sudimo nepromišljeno, riječima koje ranjavaju, ponašanjem koje sije mržnju i udaljava!? Kad netko zaostane, ljudska obitelj ne hoda. Nismo potpuno kršćani i još smo manje humani, ako ne znamo vidjeti najprije osobu, pa onda njezina djela, ako ne možemo vidjeti osobu prije naših osuda i predrasuda.

U povijesti čovječanstva uvijek postoje Abel i Kajin. Postoji ispružena ruka i ruka koja udara; otvorenost susreta i zatvorenost sukoba; prihvat i odbacivanje – rekao je Papa i dodao – Ima onih koji u drugom vide brata i onih koji u njemu vide prepreku na svojem putu. Postoji civilizacija ljubavi i civilizacija mržnje. Pred nama je često odlučujući izbor: ići putom pomirenja ili putom osvete. Izaberimo Isusov put. To je put koji traži napor, no vodi prema miru, te prolazi kroz oprost.

Ne dopustimo da nas osvoje mržnja i ljutnja koje se nalaze u nama, jer nijedno zlo neće uništiti drugo zlo, nikakva osveta ne zadovoljava nepravdu, nijedno ogorčenje nije dobro za srce, nijedna zatvorenost ne približava – rekao je Sveti Otac i istaknuo – Vrijednost života i obitelji u širem smislu; solidarnost, gostoljubivost, pomoć, potpora i obrana najslabijih u vašoj zajednici; vrednovanje i poštovanje starijih osoba; vjerski smisao života, spontanost i radost življenja vaše su osobine. Nemojte lišiti tih darova društvo u kojem se nalazite i budite otvoreni primiti sve dobre stvari koje vam drugi mogu ponuditi i napraviti.

Stoga vas pozivam da zajedno hodite, tamo gdje se nalazite, u izgradnji humanijeg svijeta, nadilazeći strahove i sumnje, odbacujući prepreke koje nas razdvajaju od drugih, njegujući međusobno povjerenje u strpljivom i nikada ispraznom traženje bratstva – rekao je Papa i još jednom pozvao – Da biste dostojanstveno zajedno hodili zauzmite se za dostojanstvo obitelji, za dostojanstvo zarade svakodnevnog kruha. To i dostojanstvo molitve pomoći će vam da idete dalje, uvijek gledajući naprijed.

Ovo je posljednji susret tijekom mojeg posjeta Rumunjskoj. Došao u sam u ovu lijepu i gostoljubivu zemlju kao hodočasnik i brat da bih susreo ljude. Sada se vraćam kući obogaćen, noseći sa sobom mjesta i trenutke, no iznad svega lica. Vaša lica obojit će moja sjećanja i ispuniti moju molitvu. Zahvaljujem vam i nosim vas sa sobom. Sada vas blagoslivljam, no prije toga vas molim veliku uslugu; molite za mene! – rekao je Sveti Otac na kraju susreta s Romima. (kta/rv)