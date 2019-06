Zagreb, 1. lipanj 2019.

Hrvatsko društvo katoličkih novinara već niz godina uz Svjetski dan društvenih komunikacija dodjeljuje nagrade i priznanja. Ovogodišnja dodjela održana je u petak, 31. svibnja 2019. u okviru proslave Svjetskoga dana društvenih komunikacija koju je Društvo zajedno s Odborom Hrvatske biskupske konferencije za sredstva društvenih komunikacija i Odjelom za komunikologiju Hrvatskoga katoličkog sveučilišta koje je bilo i domaćin proslave. Nagrade i priznanja dobitnicima je uručio dosadašnji predsjednik Odbora HBK za sredstva društvenih komunikacija riječki nadbiskup Ivan Devčić i predsjednica HDKN-a dr. sc. Suzana Peran.



U povodu 40. obljetnice aktivnog novinarskog djelovanja, te za izuzetan prinos katoličkome novinarstvu kroz novinarsko i uredničko djelovanje nagrada za životno djelo dodijeljena je mons. Ivanu Mikleniću.

Glavni urednik Glasa Koncila, nasljeđivanjem barda hrvatskog katoličkog novinarstva Živka Kustića, postao je njegovom svojevrsnom perjanicom. Najprepoznatljiviji je po svojim uvodnicima, a funkcijom glavnog urednika cijelom tjedniku daje biljeg po kojem se prepoznaje vodeća katolička tiskovina u Hrvatskoj. Prvi tekst u „Glasu Koncila“ objavio je 1977. godine. Od 1979. novinar je, a od rujna 1980. i zaposlenik „Glasa Koncila.“ Od 1985. bio je zamjenik glavnog urednika, od 1990. do 1997. vršitelj dužnosti glavnoga urednika, a od 1997. glavni je urednik „Glasa Koncila“. Mons. Miklenić autor je brojnih izvještaja, reportaža, intervjua, formativnih, polemičkih i drugih članaka u „Glasu Koncila.“ Autor je oko 400 odgovora u rubrici „Naši razgovori“ te više od 600 komentara. Radove je objavio i u više domaćih i inozemnih crkvenih časopisa. Više znanstvenih i stručnih radova objavio je u različitim zbornicima, a objavio je i više predgovora i pogovora u knjigama drugih autora.

Bio je sudionik znanstvenih simpozija o kardinalu Franji Šeperu i o zločinima komunizma u organizaciji Matice hrvatske te sudjelovao kao predavač na više međunarodnih medijskih susreta. Nastupio je na više kolokvija, tribina, stručnih skupova, okruglih stolova, medijskih tečajeva i slično. Uredio je više knjiga i zbornika.

Uz diplomu, mons. Mikleniću su uručene i knjige dar izdavačkih kuća „Kršćanska sadašnjost“ i „Školska knjiga“.

Godišnju nagradu dobila je Marija Belošević za vrsnost u novinarskom izričaju u različitim katoličkim i svjetovnim medijima. Dugi niz godina radi profesionalno i srcem predano. Ističe se revnošću, kompetentnošću, brzinom i točnošću. U svemu što je dosad podarila javnosti, ostavila je prepoznatljiv trag. Gotovo da nije bilo područja koje ima doticaja s vjerskim životom, da nije zabilježila riječju i fotografijom. Posebno valja istaknuti redovništvo, a u posljednje vrijeme iseljeništvo. Pratila je i događanja u Vatikanu, te je 2013. osobito slikom zabilježila početak pontifikata Pape Franje. Izložba fotografija održana je u Zagrebu, ali i na Islandu, Argentini, J. Koreji, Njemačkoj. Bavi se i prevođenjem. Uredila je i dvadesetak knjiga (antologija i zbornika), a prošle godine je napisala i monografiju „Zajedno u vjeri“ posvećenu 50. obljetnici Hrvatskih katoličkih zajednica Göppingen-Geislingen. Također tekstove objavljuje i u esperantskim glasilima, te je urednica glasila „Kroata Esperantisto“. Tajnica je Hrvatskoga društva katoličkih novinara i Hrvatskoga esperantskog saveza, a već dva mjeseca na čelu je i Međunarodne udruge katoličkih esperantista, laičke udruge priznate od Papinskog vijeća za laike. Dobitnica je nagrade „Posvećeni život“ (HKVRPP, 2010.)za najbolja novinarska dostignuća koja na vjerodostojan način prikazuju život i djelovanje redovničkih osoba i zajednica.

Uz diplomu, Mariji Belošević su uručene i knjige dar izdavačkih kuća „Kršćanska sadašnjost“ i „Školska knjiga“.

Priznanje za dugogodišnje novinarsko i uredničko djelovanje i promicanje Radosne vijesti putem radija dodijeljeno je Jasenki Pajalić. Ona je na Hrvatski radio stigla 1974. godine kao suradnica u Obrazovnom i dječjem programu. Od 1980. do nedavnog umirovljena zaposlena je na Hrvatskom radiju u Obrazovnom i dječjem programu. Godinama je bila urednica Programa za djecu, pripremala je i uređivala mnoge emisije. Prve vjerske minute na Radiju Zagreb započela je u suradnji s don Lukom Depolom u zabavnoj i humorističnoj emisiji za djecu „Lukava lisica“ urednika Mladena Kušeca godine 1988. Od 1991. kao dio Ratne radio-škole pokrenula je emisiju „Mali radio vjeronauk“. Riječ je o vjerskoj emisiji za djecu i mladež, jednoj od prvih takve vrste u Hrvatskoj. Do kolovoza 1998. emisija je imala stalnog vjeroučitelja, bio je to don Luka Depolo, urednik dječjega mjesečnog lista „MAK“ - Mali koncil. Emisiju „Mali radio vjeronauk“ Jasenka Pajalić bez prekida je uređivala i vodila ukupno 26 godina. Kako bi u ratno i poratno vrijeme djecu razveselili darovima, s don Lukom Depolom 1992. pokreće kvizove: Božićni i Uskrsni radio-kviz uređivala je i vodila 25 godina.

Uz diplomu, Jasminka Perić je dobila na dar knjige izdavačke kuće „Verbum“.

Nagrada za mrežnu stranicu s kršćanskim sadržajem za afirmativan pristup temama bitnima za život današnjega kršćanina, ali i čovjeka uopće dodijeljena je stranici „Bitno.net“.

Matea Vidulić, studentica 1. godine diplomskog studija Komunikologija - Interkulturalna komunikacija i novinarstvo, Odjel za komunikologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta dobitnica je priznanja za mlade novinare. Priznanje joj je dodijeljeno za rad „Udovi smo jedni drugima” (Ef 4, 25). Od social network communities do ljudskih zajednica ili: Društveni pustinjaci na Danima komunikacija“.

Također priznanje je dodijeljeno i projektu „E-duhovne vježbe“ Pazinskoga franjevačkog bratstva za inovativni pristup i sveudiljno uspješno korištenje novih medijskih tehnologija u evangelizaciji.

Uz diplomu, Matea Vidulić je od „Kršćanske sadašnjosti“ dobila godišnju pretplatu na mjesečnik „Kana“.

Po tradiciji, dodijeljeno je i više priznanja o obljetnicama glasila. Za 40 godina izlaženja priznanje je dobio godišnjak „Žumberački krijes“.

List „Apostol Bezgrešne“ dobitnik je priznanja za 25 godina izlaženja.

Za 20 godina emitiranja priznanje je dodijeljeno radio postaji Radio Marija Bistrica, a za 15 godina tjednoj radio-emisiji „Bosna Srebrena“ Svjetla riječi.

Za deset godina izlaženja priznanja su dobili glasilo Vicepostulature sluge Božjega o. Gerarda Tome Stantića “Otac Gerard“, te glasilo postulature službenice Božje Marice Stanković „Poruka vedrine“.

Obrazloženja uz dodjelu nagrada i priznanja je čitala članica Društva Ivana Šimunić.



(kta/HDKN/mb)

Foto: Gordana Krizman

foto