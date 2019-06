Vogošća, 1. lipanj 2019.

Nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić je uz koncelebraciju petorice svećenika na svečanom euharistijskom slavlju, na svetkovinu Uzašašća Gospodinova 30. svibnja 2019. u crkvi sv. Majke Terezije u Vogošći postavio u službu akolita trojicu bogoslova Nadbiskupijskog misijskog međunarodnog sjemeništa „Redemptoris Mater“ Dinu Mustafija (Zadar), Jesusa Antonia Gazqueza Hernadeza (Murcia, Španjolska) i Juana Ignacia Arellana (Los Angeles, SAD).

Na početku euharistijskog slavlja rektor Sjemeništa dr. don Michele Capasso pozdravio je suslavitelje mons. Henryka Jagodzinskog, tajnika u Apostolskoj nuncijaturi u BiH; mons. dr. Pavu Jurišića, kanonika i prof. na KBF-u Sarajevu; dr. Josipa Kneževića, rektora Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa i vlč. Alberta Zornadu, župnika u Vogošći. Pozdrave je uputio i braći iz neokatekumenskih zajednica iz Sarajeva i Vogošće te misije ad gentes koji su sudjelovali u ovom euharistijskom slavlju. „Moja je želja da u svakoj liturgiji susretnemo Krista Gospodina“, kazao je vlč. Capasso. Dodao je da je ovo važan događaj za trojicu bogoslova jer predstavlja zadnju etapu prije njihova ređenja.

Kardinal Puljić je na početku homilije, osvrćući se na liturgijska čitanja dana, podsjetio na poslanje apostola da idu po svem svijetu i svjedoče za Isusa. „To je Isusovo poslanje koje daje svojim učenicima: Da cijeli život budu učenici, da druge učine Njegovim učenicima i da ih krste. Niste li primijetili reakciju učenika? Oni, nakon što su tri godine bili u Isusovoj školi, razmišljaju o nečemu drugom: Kad ćeš obnoviti izraelsko kraljevstvo? Imali su drugačiju sliku Mesije… Meni je ta slika posebno dirljiva jer pokazuje kako čovjek teško mijenja svoj mentalitet. Oni su stvorili svoju sliku o Isusu Kristu, o Mesiji i nisu mogli shvatiti što je poslanje Isusa Krista. Ljudski gledano, vjerujem da je to pitanje Isusa zaboljelo. Tri godine ih podučava, a oni ne prihvaćaju…“, kazao je vrhbosanski nadbiskup. „Mi ljudi teško mijenjamo mentalitet i teško usvajamo evanđeosku poruku. To svatko od nas može i na sebi primijetiti.“

Istaknuo je da se čovjek mijenja kada usvoji evanđeoski duh. Podsjetio je okupljene da taj dan počinje najstarija devetnica u Crkvi, devetnica Duhu Svetom. „Upravo će Duh Sveti mijenjati apostole koji će usvojiti Isusov Duh, usvojiti evanđelje i svjedočiti. Važno je shvatiti da čovjeka, i pored svih pouka, iznutra može promijeniti samo Duh Sveti. Zato je prevažno prepoznati snagu Duha Svetoga“, kazao je kardinal Puljić.

U nastavku homilije naglasio je da Kristovo Uzašašće treba u vjernicima probuditi svijest o njihovu dostojanstvu. „Crkva kaže da smo jedno tijelo s Kristom. Krist je glava, zborna molitva kaže da je Krist kao glava uzašao na nebo, a mi kao tijelo još putujemo. Glava i tijelo se ne rastavljaju. Iako je Isus uzašao na Nebo, nije nas napustio, on je s nama. On je to zajamčio: 'Ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta.' I to je prebitno – doživjeti da je Isus s nama, a još je važnije, da smo mi dio Isusa, njegova mistična tijela. To je naše dostojanstvo po krštenju, po sakramentima. Mi smo zapravo Isusovo tijelo na ovom svijetu“, kazao je kardinal Puljić.

Potom se osvrnuo na sam značaj podjele akolitata. „U pripravljanju za sveti red mladići prolaze kroz intelektualnu, ljudska i duhovnu formaciju. U toj formaciji imaju posebni stupnjevi. Prvo se nakon priprave prima kandidatura. To znači prihvaća ih se kao kandidate za đakonsko i svećeničko ređenje. Potom postanu lektori, čitači. Danas ćemo trojicu postaviti u službu akolita. To je služba koja je najbliža svećeniku. Akolit pomažu u pripravljanju svete mise te danas dobiva ovlast kao izvanredni djelitelj pričesti… U čemu je naglasak? Približiti se službi Kristovoj. Sve bliže i bliže. Ali ta formacija traži da usvojimo evanđelje. To možemo samo snagom Duha Svetoga, ne svojom pameću. Potrebno je čuti Božju riječ, ne ušima, već srcem. Zato je prevažno da istinski molimo Duha Svetoga da nam otvori srce da Božju riječ čujemo i prihvatimo - kako bi se mijenjali. Kako bi se mijenjao naš stari mentalitet te da kroz to ljudi prepoznaju da smo Isusovi“. Kardinal je podsjetio na Isusove riječi o potrebi da se kršćani međusobno ljube da bi bili prepoznati kao Njegovi učenici. Pozvao je sve okupljene da se preispitaju usvajaju li Isusov Duh te da mole Duha Svetoga da im otvori srca da Božju riječ čuju, prihvate i ostvare.

Poslije homilije kardinal Puljić postavio je u službu akolita trojicu bogoslova. Na kraju Misnog slavlja kardinal Puljić je uz čestitke uručio i diplome novim akolitima.

Slavlje je nastavljeno večerom u zgradi sjemeništa gdje su bogoslovi izveli prigodni glazbeni program. (kta/b.v.)



foto