Vatikan, 31. svibanj 2019.

Dolazim u Rumunjsku, lijepu i gostoljubivu zemlju, kao hodočasnik i brat – prve su riječi pape Franje u videoporuci upućenoj rumunjskom narodu koji će posjetiti od 31. svibnja do 2. lipnja. Pogleda upravljenoga na skori susret s Patrijarhom i Stalnim sinodom Rumunjske pravoslavne Crkve, kao i s katoličkim pastirima i vjernicima, Sveti je Otac spomenuo veze vjere, i posebno povezanost koja je ujedinjavala Petra i Andriju koji je donio vjeru u te zemlje.

Braća po krvi, bili su to i kada su prolili krv poradi Gospodina. I među vama je bilo mnogo mučenika, pa i u novije vrijeme, poput sedam grkokatoličkih biskupa za koje se radujem što ću ih proglasiti blaženima – napomenuo je Papa te istaknuo – Ono za što su trpjeli sve do davanja života, predragocjena je baština da bi se zaboravila. To je opća baština koja nas poziva da se ne udaljujemo od brata koji ju dijeli.

Potičući na čuvanje korijenā i obitelji, papa Franjo je, osim toga, istaknuo smisao svojega 30. apostolskog putovanja. Dolazim među vas kako bismo hodili zajedno. Zajedno hodamo kada naučimo čuvati korijene i obitelj, kada brinemo o budućnosti djece i bližnjega brata, kada idemo dalje od strahova i sumnji, kada dopuštamo da padnu prepreke koje nas odvajaju od drugih – istaknuo je i na kraju zahvalio onima koji pripremaju njegov posjet te svima zajamčio blizinu u molitvi. (kta/rv)