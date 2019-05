Muo, 30. svibanj 2019.

Župa Muo proslavila je svoju nebesku zaštitnicu, Blaženu Djevicu Mariju - Pomoćnicu kršćana u petak, 24. svibnja 2019. Jutarnju Misu predslavio je župnik, don Robert Tonsati, a svečanu Misu poslije podne don Siniša Jozić, župnik Herceg Novog, u zajedništvu sa svećenicima Kotorske biskupije.

Don Siniša je u propovijedi govorio o posebnoj ulozi Djevice Marije kao pomoćnice i zagovornice: „Marija nam pomaže danas, a činit će to do kraja vremena. Ona je brižna majka koja bdije nad Crkvom i nad svakim od nas.“ Govoreći o njezinom svojstvu Pomoćnice, don Siniša je istaknuo kako su se kroz čitavu prošlost kršćani u osobito zahtjevnim i teškim situacijama utjecali Bogu i na poseban način Blaženoj Djevici Mariji, te je naglasio kako naša molitva za pomoć može biti upućena u bilo kojoj životnoj kušnji i izazovu jer nam je Bogorodica istovremeno uzor kako vjerovati, ali i čvrsti oslonac i pouzdanje u svakoj potrebi: „Marija nas uči kako Bogu povjerovati i kako se u njega pouzdati. Ona nam pokazuje put do Spasiteljeva srca, pomaže nam da na njemu ostanemo i da se ne izgubimo u nevoljama života“.

Župni zbor sv. Mateja iz Dobrote svojim je pjevanjem uzveličao liturgijsko slavlje. Na kraju Misnog slavlja uslijedila je procesija s Gospinom sliku kroz središte mjesta, te zajedničko druženje ispred crkve.

Svetkovini je prethodila trodnevna duhovna priprema tijekom koje je mise slavio mjesni župnik, a prigodne homilije uputio je đakon don Željko Pasković. Svakog dana tijekom priprave Svetoj misi je prethodila svibanjska pobožnost, a nakon Mise je slijedila trodnevnica s razmatranjem i molitvama pred Gospinom slikom, koja se tradicionalno za ovu proslavu postavlja u središte crkve. Muljanska župna crkva najstarija je na Istočnoj obali Jadrana posvećena ovom Marijinom naslovu, podignuta pedeset godina nakon što je papa Pio VII. ustanovio blagdan, prenosi mrežna stranica kotorskabiskupija.me. (kta)



Foto: Z. Janković, A. Homen

