Vatikan, 30. svibanj 2019.

Čini se da se u naše vrijeme više pazi na profite i gubitke nego na živote i smrti; osim toga daje se prednost imovini nekog poduzeća, u odnosu na beskonačnu vrijednost humanosti – istaknuo je papa Franjo obraćajući se predsjedniku Opće skupštine Ujedinjenih naroda i ministrima financija iz više zemalja, sudionicima susreta pod naslovom Klimatske promjene i nova saznanja na području znanosti, tehnike i politike (Climate Change and New Evidence from Science, Engineering, and Policy), koji se u ponedjeljak, 27. svibnja 2019. održao u Vatikanu. Ovdje ste da biste razmotrili kako riješiti duboku krizu koju je prouzročila zbrka naših moralnih i financijskih računa. Ovdje ste kako biste pomogli zaustaviti krizu koja svijet vodi u propast – rekao im je Papa.

Spomenuvši dva važna svjetska dogovora – onaj o ciljevima održivoga razvoja Ujedinjenih naroda, i onaj o klimi s Konferencije o klimatskim promjenama COP 21 u Parizu – Papa je podsjetio na važnost i posljedice koje proizlaze iz postizanja zacrtanih ciljeva. Kao financijski upravitelji svojih zemalja, odgovorni ste za težnju i poticanje djelovanja usmjerenoga na postizanje ciljeva koje su vaše vlade prihvatile prije četiri godine u svrhu dobra cijeloga današnjeg i budućeg čovječanstva. To je temeljni pothvat. Moramo postići ono što smo dogovorili, jer o tomu ovise preživljavanje i blagostanje – napomenuo je papa Franjo.

Moramo odlučno djelovati kako bismo zaustavili ispuštanje stakleničkih plinova najkasnije do kraja prve polovice stoljeća, te učinili i više – upozorio je Papa i primijetio da se to može postići uz male troškove rabeći čistu energiju i poboljšavajući energetsku djelotvornost.

Papa Franjo je potom predložio zajednički rad u svrhu postizanja 5 temeljnih ciljeva. Bitno je, naime,

- vrjednovati ono što je važno, a ne ono suvišno;

- ispraviti naše nacionalne račune i račune naših 'poslova', kako više ne bismo težili aktivnostima koje uništavaju naš planet;

- prekinuti opću ovisnost o fosilnim gorivima;

- otvoriti novo poglavlje čiste i sigurne energije koja, primjerice, rabi obnovljiva prirodna bogatstva kao što su vjetar, sunce i voda;

- i ponajviše, važno je u našim gospodarstvima djelovati oprezno i odgovorno kako bismo stvarno išli u susret ljudskim potrebama, kako bismo promicali ljudsko dostojanstvo, pomogli siromašnima, i oslobodili se idolopoklonstva novcu koje je uzrok velikog trpljenja.

Na kraju je papa Franjo potaknuo nazočne da pozovu svoje kolege ministre iz cijeloga svijeta da udruže snage i planove, kako bi se zajedničkim radom postigli ciljevi održivoga razvoja i sporazuma o klimi iz Pariza. Potom je izrazio nadu u uspjeh i ponovni susret kako bi zahvalili Bogu za njegovo milosrđe koje nam – kako je rekao – pomaže ispraviti naš put prije nego što bude prekasno. Vrijeme je bitno. Očekujemo vaše odlučno djelovanje za dobro čitavoga čovječanstva – rekao je na kraju papa Franjo. (kta/rv)