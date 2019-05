Frankfurt na Majni, 29. svibanj 2019.

Iz tiska je izašao dvobroj Žive zajednice za svibanj i lipanj, glasila hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj, u izdanju Hrvatskoga dušobrižničkog ureda iz Frankfurta na Majni.

Novi je dvobroj slikom i tekstom posvećen 28. hrvatskom folklornom festivalu u Heusenstammu kod Offenbacha u sklopu kojeg je održan 5. dječji folklorni festival, na kojem je nastupilo devet dječjih folklornih skupina iz hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj. Od vijesti iz Crkve u svijetu ističe se izvješće o pohodu pape Franje Bugarskoj i Sjevernoj Makedoniji. Tu su i brojne vijesti iz domovinske Crkve, poglavito o komemoraciji 74. obljetnice Bleiburške tragedije, kao i o sjednici Vijeća Hrvatske biskupske konferencije i Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine za hrvatsku inozemnu pastvu. U dvobroju se donosi na njemačkom jeziku cjelovita propovijed krčkog biskupa mons. Ivice Petanjka, koju je održao na Bleiburgu. Tu je i iscrpno izvješće o seminaru za đakone i pastoralne suradnice i suradnike, koji djeluju u hrvatskim katoličkim misijama i zajednicama u Njemačkoj, održanom u Leitershofenu kod Augsburga. Seminar su vodile dr. s. Silvana Fužinato i prof. Dragica Bošnjak. U novom dvobroju je i izvješće o proslavi 50. obljetnice Hrvatske katoličke misije Berlin, u sklopu koje je održano svečano misno slavlje i akademija. Misno slavlje predvodio je nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić.

U sklopu teoloških osvrta o temi „Odgoj vjere“ ovoga puta prof. dr. Jadranka Garmaz s KBF-a u Splitu piše o Bibliji u odgoju. „Ispravan biblijski odgoj nas uči da biblijski tekst sadrži nešto što se mora otkriti, da je to tekst koji mora biti čitan u dubinama, i koji ne možemo lako iscrpsti.“ Tu su i brojne vijesti iz hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj, kao i redovne rubrike „Dječji kutak“ i „Mladi i mediji“, u kojoj dr. Danijel Labaš piše o Eurospkom tjednu i hrvatskim danima medijske pismenosti. „Svijest o potreni za medijskim odgojem sve je jače prisutna u hrvatskom društvu, a to potvrđuje i činjenica da su po drugi puta održani Dani medijske pismenosti.“

Delegat za hrvatsku pastvu u Njemačkoj vlč. Ivica Komadina svoju je Poruku u sklopu priloga na njemačkom jeziku posvetio 90. obljetnici Nadbiskupske klasične gimnazije u Zagrebu.

Glavni urednik Žive zajednice dr. Adolf Polegubić Uvodnik je naslovio „Zahvalnost Bogu na daru vjere“, u kojem je podsjetio na riječi kardinala Vinka Puljića na proslavi 50. obljetnice HKM Berlin u Berlinu, koji je istaknuo: „Na poseban je način hrvatski narod kroz povijest bio prepoznatljiv po tri znaka. Prvi je znak križ, koji nije bio samo znak, već sadržaj života. Drugi znak našeg identiteta je pobožnost Majci Božjoj. U trećem vas znaku želim upozoriti da mediji žele unijeti razdor u hrvatski narod. Ne svi. Čast poštenima i istinitima. Oni koji su plaćeni da truju javnost, oni nam žele otrgnuti to jedinstvo s Crkvom, a sada pojedine Papine izjave tako manipuliraju da je hrvatski narod tobože protiv Pape. Kad bi blaženi Alojzije Stepinac ustao sada iz groba, što bi nam rekao? Rekao bi: Budite vjerni Crkvi! I danas vam poručjujem da je najveća stvar koja je obilježila našu povijest vjernost Crkvi i Papi. Svetost bl. Alojzija Stepinca ne ovisi ni od biskupa ni od Pape. On je već svet. Zato se ne dajmo zatrovati tim javnim mnijenjem. Sačuvajmo tu vjernost. U tome vas radosno podr­žavam i hrabrim, a onda na poseban način ne zaboravimo zahvaliti Bogu na daru vjere. To je najveći dar koji imamo na zemlji”, prenosi zivazajednica.de. (kta)