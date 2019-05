Vatikan, 29. svibanj 2019.

Grijeh čovjeka čini starijim, Duh Sveti nas uvijek čini mladima – rekao je papa Franjo, 28. svibnja 2019. na Misi u Domu svete Marte i istaknuo – Duh Sveti je protagonist evanđelja današnje liturgije. Naime, u oproštajnom govoru učenicima, prije nego što će uzići na nebo, Isus nam daje pravu katehezu o Duhu Svetom, objašnjava nam tko je On. Učenici su tužni kad čuju da će ih njihov Učitelj uskoro napustiti, a Isus ih prekorava zbog toga, jer „žalost nije kršćansko ponašanje“. No, kako je moguće ne biti tužan?

Protiv žalosti molimo Gospodina da u nama zadrži obnovljenu mladost duha. To je područje Duha Svetoga jer On je taj koji daje da u nama bude mladost koja nas uvijek obnavlja – rekao je Papa i napomenuo – Kršćanin koji je tužan, tužan je kršćanin i to nije dobro. Duh Sveti je taj koji nam daje snage nositi križeve. Primjer Pavla i Sile, o kojima govori prvo čitanje današnje liturgije iz Djela apostolskih, pokazuje kako su u lancima pjevali pohvale Bogu. Duh Sveti sve obnavlja, On je taj koji nas prati u životu i podupire. On je Paraklit, to jest Tješitelj i Branitelj.

Riječ 'paraklit' znači onaj koji je 'pokraj nas' da bi nas podupirao kako ne bismo pali, da bismo išli naprijed i sačuvali mladost Duha – rekao je Sveti Otac i nastavio – Kršćanin je uvijek mlad. Kada srce kršćanina počne stariti, njegov se poziv kršćanina počinje umanjivati. Ili ste mladi srcem i dušom, ili niste u potpunosti kršćanin. U životu bit će boli; Pavao i Sila bili su pretučeni i trpjeli su, no bili su puni radosti i pjevali su. To je mladost koja nam daje da uvijek vidimo nadu i potiče nas da idemo dalje.

No da bismo imali tu mladost potreban je svakodnevni dijalog s Duhom Svetim koji je uvijek uz nas – rekao je papa Franjo i primijetio – To je veliki dar koji nam je ostavio Isus. To je potpora koja nam daje snage da idemo dalje. Pa i ako smo grešnici, Duh nam pomaže kajati se i gledati naprijed. Razgovarajte s Duhom Svetim, On će vas podupirati i ponovo vam dati mladost. Grijeh međutim čovjeka čini starijim; čini da stari njegova duša i sve ostalo.

Ta poganska žalost nikada nas ne smije osvojiti. U životu postoje teški trenuci, no u tim se trenucima osjeća da nam Duh pomaže ići dalje i nadvladavati teškoće, pa i podnijeti mučeništvo. Molimo Gospodina kako ne bismo izgubili tu obnovljenu mladost, da ne budemo kršćani u mirovini koji su izgubili radost i ne dopuštaju da ih se vodi naprijed. Kršćanin nikada ne ide u mirovinu; ako je istinski kršćanin, on živi jer je mlad – zaključio je Papa. (kta/rv)