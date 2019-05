Vatikan, 29. svibanj 2019.

Dobročinstvo nije sterilno davanje ili jednostavan prilog kako bismo ušutkali svoju savjest, nego Božji zagrljaj svakog čovjeka, osobito posljednjih i onih koji trpe. To nije smirujuća pilula za našu savjest, ono mora uključiti srce, dušu i cijelo naše biće, jer to znači međusobno dijeliti i živjeti sa siromašnima i za siromašne. Ne može se govoriti o milosrdnoj ljubavi i živjeti u luksuzu, ili organizirati skup o milosrdnoj ljubavi nepotrebno trošeći mnogo novca, s obzirom na to da milosrdna ljubav nije pobožan osjećaj, nego iskustveni susret s Kristom – rekao je papa Franjo, 27. svibnja 2019. primivši u audijenciju 400 sudionika 21. zasjedanja Međunarodnoga Caritasa.

Papa se osobito osvrnuo na riječi dobročinstvo, cjeloviti razvoj i zajedništvo. Milosrdna ljubav nije sterilno davanje – rekao je Papa i objasnio da ona ima svoje podrijetlo i bit u samom Bogu. Ona je Očev zagrljaj osobito onih koji su posljednji i koji trpe i koji u Njegovom srcu imaju prednost. Kad bismo gledali na milosrdnu ljubav kao na obično davanje, Crkva bi postala humanitarna agencija, a karitativna služba kao njezin logistički odjel. No Crkva to nije. Ona je u Kristu, znak i sredstvo Božje ljubavi za čovječanstvo i za sve stvoreno, naš zajednički dom.

Čovjekov pogled na svijet ne može se svesti na samo jednu dimenziju, nego uključuje cijelog čovjeka kao Božje dijete, stvoreno na Njegovu sliku – rekao je Sveti Otac i naglasio – Siromašni su prije svega osobe, u njihovim licima skriva se Kristovo lice, jer su Njegovo tijelo, znakovi Njegovog raspetog tijela, te mi moramo, obzirno i nježnošću majke Crkve, doći do njih i na krajnjim periferijama.

Moramo težiti promicanju cijeloga čovjeka i svih ljudi kako bi bili stvaratelji i protagonisti vlastitog napretka – rekao je papa Franjo i istaknuo – Služba milosrdne ljubavi osim toga mora izabrati logiku cjelovitoga razvoja kao protuotrov kulturi odbacivanja i ravnodušnosti. Obraćajući se vama, članovima Caritasa, želim reći da je najgora diskriminacija od koje trpe siromašni nedostatak duhovne brige.

Papa je potom dodao citat iz svoje apostolske pobudnice 'Radost evanđelja': „opredjeljenje za siromašne mora se prevesti u povlaštenu i prioritetnu vjersku brigu“. Treća riječ je zajedništvo koje objašnjava samu bit Crkve. Crkveno zajedništvo jest zajedništvo u Kristu i u Crkvi koja pokreće, prati i podupire službu milosrdne ljubavi, bilo u samim zajednicama, bilo u hitnim prilikama u cijelom svijetu. Zbog toga vas, kao konfederaciju, prati Dikasterij za cjeloviti ljudski razvoj.

Ne može se živjeti milosrdnu ljubav bez međuljudskih odnosa sa siromašnima – rekao je Sveti Otac i nastavio – Siromašni nisu brojevi, nego osobe. Živeći sa siromašnima učimo u duhu siromaštva provoditi u djelo milosrdnu ljubav, učimo da je milosrdna ljubav međusobna podjela. U stvari, osim što je milosrdna ljubav koja ne zahvaća u džep lažna ljubav, milosrdna ljubav koja ne uključuje srce, dušu i cijelo naše biće samo je ideja milosrdne ljubavi koja još nije ostvarena.

Ne smijemo pasti u napast i živjeti licemjernu i prijetvornu milosrdnu ljubav koja se identificira s milostinjom, dobročinstvom ili smirujućom tabletom za naše nemirne savjesti – rekao je papa Franjo i dodao – Mora se izbjegavati asimiliranje milosrdne ljubavi s učinkovitom ljubavi prema čovjeku i s učinkovitim planiranjem ili s pretjeranom organizacijom.

Milosrdna ljubav koja je najtraženija od vrlina kojima čovjek može težiti kako bi mogao oponašati Boga, postaje sablažnjiva kada je djelatnici milosrdne ljubavi pretvaraju u biznis; govore mnogo o milosrdnoj ljubavi, no žive u luksuzu ili u rasipanju ili organiziraju skupove o milosrdnoj ljubavi beskorisno trošeći mnogo novaca – rekao je Papa i upozorio – Vrlo je loše kada moramo primijetiti kako su se neki djelatnici milosrdne ljubavi pretvorili u službenike i birokrate. Zato želim istaknuti da milosrdna ljubav nije ideja ili pobožan osjećaj, nego iskustveni susret s Kristom.

Bog ne želi da prema siromašnima gajimo općenitu ljubav i solidarnost, nego da u njima susrećemo Njega samoga na siromašan način. Sveti Otac je zahvalio članovima Međunarodnoga Caritasa za ono što čine braći i sestrama koji trpe, koji su na rubu društva opterećeni ovisnostima našega vremena. Na kraju ih je ohrabrio da idu dalje u zajedništvu s crkvenom zajednicom kojoj pripadaju i čiji su izraz, te da nastave radosno davati svoj doprinos kako bi u svijetu raslo Kraljevstvo Božje, Kraljevstvo pravde, ljubavi i mira. (kta/rv)