Rim, 28. svibanj 2019.

Nakon što je u četvrtak popodne, 23. svibnja 2019. u bazilici sv. Petra i Pavla slavio Misu sa sudionicima 21. opće izborne skupštine Caritasa Internationalis papa Franjo primio je u ponedjeljak u podne, 27. svibnja u audijenciju u poznatoj dvorani Klementina sudionike 21. opće izborne skupštine Caritasa Internationalis, koji ima sjedište u Rimu, a koji čine 165 nacionalnih Caritasa iz cijeloga svijeta ustrojenih u sedam regija. Poznato je da se u Rimu od 23. do 28. svibnja, pod motom „Samo jedna ljudska obitelj, samo jedan zajednički dom“. Uz predsjednike, nacionalne ravnatelje, generalne tajne i brojne suradnike na ovogodišnjoj skupštini okupio se veliki broj sudionika njih oko 450. Na skupštini sudjeluje i ravnatelj Caritasa Bosne i Hercegovine mons. Tomo Knežević.

Na audijenciji okupljenim sudionicima 21. opće skupštine Caritasa Internationalis papa Franjo između ostalog je kazao kako Caritas nije tableta za umirenje. Caritas nije jednostavna poputbina koju smo ustanovili kako bismo umirili svoju savjest. Nastavio je kako ne smijemo nikada zaboraviti da je Caritas u svome početku i u svojoj biti u samome Bogu (usp. Iv 4,8). Caritas je grljenje Boga, našega Oca, za svakog čovjeka, ponajprije i na koncu za one koji trpe, a koji u njegovu srcu imaju povlašteno mjesto. Ako bi Caritas bio jedna vrsta doprinosa, tada bi Crkva postala humanitarna organizacija… Ali ona to nije. Ona je nešto drugo i mnogo veće: ona je u Kristu, ona je znak i sredstvo Božje ljubavi prema ljudskom rodu i cjelokupnom stvorenju, naša zajednička kuća. I još nešto: Caritas doprinosi razvoju cjelokupnog čovječanstva, ali se tu imao pokazuju i drugi simptomi. Ovdje se radi o slici čovjeka i to samo o jednom aspektu od toga.

Siromasi su ponajprije osobe, a u njihovim licima skriva se odsjaj Krista samoga. Oni su njegovo tijelo i znak njegova raspetoga tijela. Imamo obvezu tražiti ih i na najudaljenijim rubovima s osjećajem taktičnosti i s osjećajem nježnosti Majke Crkve. To moramo činiti uz potporu cijelog čovječanstva i svih ljudi kako bismo sami postali autori i protagonisti njezina napretka, kazao je papa Franjo.

U logici cjelokupnog razvoja papa Franjo usprotivio se tzv. „kulturi odbacivanja“. Jasno je dao do znanja kako se ne radi samo o materijalnom: najgora diskriminacija siromašnih sastoji se u tome da im se uskrati pozornost duhovnog pogleda. Točno znate, kazao je papa Franjo, kako veliki dio siromašnih na poseban je način otvoren za vjeru. Oni trebaju Boga. Ne smiju biti omalovažavani, ne smije im biti uskraćeno njegovo prijateljstvo, nego im treba ponuditi njegov blagoslov, njegovu riječ, slavlje sakramenata i ponudu puta rasta i zrenja u vjeru. Kao što nas uči primjer brojnih svetaca, mora zato doći do izražaja opcija za siromašne ponajprije u posebnoj, prioritetnoj i religioznost pozornosti, kazao je papa Franjo.

Opcija za siromašne je princip koji ponajprije ima posebnu ulogu latinoameričke Crkve. Celam-Opća skupština održana u meksikanskoj Puebli, na koju su došli biskupi cijelog kontinenta, napravili su 1979. god. program, a sve je to nakon toga potaklo razne izričaje „Teologije oslobođenja“.

Caritas se ne može živjeti bez osobnoga odnosa prema siromasima. Sa siromašnima živjeti i živjeti za siromašne, istaknuto je papa Franjo. Siromasi nisu broj, nego ljudi. Tek kada sa siromasima živimo učimo Caritas u duhu siromaštva, učimo da Caritas znači dijeliti. Ne samo Caritas, koji je povezan s našim novčanicima, nego Caritas koji uključuje srce, dušu i naše cijelo biće,… kazao je papa Franjo.

Caritas nije ideja i nije pobožni osjećaj. Isto tako ili upravo na karitativnom području bilo bi jako važno ne žalovati. Caritas ne bi smio biti tableta za umirenje za našu nemirnu savjest, a pogotovo da postane „Business“. Ponašanje odgovornih u Caritasu, koji često idu u pravcu „Business“, papa Franjo nazvao je „skandaloznim“. Nastavio je, kako puno govore o Caritasu, a žive u luksuzu. Organiziraju velike kongrese Caritasa kod kojih skupljaju novac. Teško je gledati kako se neki djelatnici Caritasa pretvaraju u službenike i birokrate!

I zato je papi Franji na srcu bilo naglasiti kako Caritas nije ideja i nije pobožni osjećaj dubokog iskustva susreta s Kristom. Bog nas nije molio kako živjeti opću ljubav prema siromasima i kako se o njima brinuti, nego Gospodina sresti u siromasima, zaključio je papa Franjo. Na kraju audijencije svakom sudionike skupštine pružio je ruku i razmijenio nekoliko riječi.

Audijencija se dogodila u prevažano vrijeme, jer se u popodnevnim satima istoga dana održavao izborni dio ovogodišnje 21. opće skupštine. Pravo glasa imalo je 368 delegata za izbor predsjednika, koji je uglavnom netko od kardinala, zatim generalnog tajnika i voditelja trezora Caritasa Internationalis kojega predlažu nacionalni Caritasa iz cijeloga svijeta, a Sveta Stolica kandidatima za generalnog tajnika daje nihil obstat (lat.: ništa ne stoji na putu). Delegati s pravom glasa izravno biraju predsjednika i voditelja trezora, a posebna grupa izabranih iz sedam regionalnih Caritasa, dan kasnije utorak, 28. svibnja 2019. god., biraju novog generalnog tajnika Caritasa Internationalis. (kta/caritas.ba)



