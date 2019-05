Vatikan, 27. svibanj 2019.

Crkva slobodna od svjetovne navezanosti, ne statična, u kojoj će se svaki vjernik dati poučiti i voditi Duhom Svetim, svjedočeći životom riječ Božju. To je slika Crkve koju je papa Franjo istaknuo u nagovor prije molitve Kraljice neba u nedjelju, 26. svibnja 2019. Papa se prije svega osvrnuo na evanđelje 6. vazmene nedjelje koje nam govori o Isusu koji se obraća apostolima na Posljednjoj večeri (usp. Iv 14,23-29).

Krist govori o djelu Duha Svetoga i obećava: „Branitelj – Duh Sveti, koga će Otac poslati u moje ime, poučavat će vas o svemu i dozivati vam u pamet sve što vam ja rekoh“ (r. 26) – citirao je Sveti Otac i objasnio – Kako se približavalo vrijeme muke, Isus je hrabrio apostole da neće ostati sami; s njima će uvijek biti Duh Sveti, Tješitelj koji će ih podržavati u poslanju naviještanja evanđelja cijelom svijetu. U izvornom grčkom jeziku pojam „paraklit“ znači onaj koji 'stoji uz' kako bi podupirao i tješio.

Isus se vraća Ocu, no nastavlja poučavati i nadahnjivati svoje učenike po djelovanju Duha Svetoga – rekao je papa Franjo i upitao – Koja je, naime, zadaća Duha Svetoga kojega Isus obećava kao dar? Sam to kaže: „On će vas poučavati o svemu i dozivati vam u pamet sve što vam ja rekoh“. Tijekom svojega zemaljskog života Isus je već prenio sve što je htio povjeriti apostolima: dovršio je božansku Objavu, to jest sve što je, utjelovljenjem Sina, Otac želio reći čovječanstvu.

Zadatak je Duha Svetoga da podsjeća – rekao je Papa – to jest da pomogne u potpunosti razumjeti i konkretno ostvariti Isusov nauk, a upravo je to i poslanje Crkve koja ga ostvaruje kroz jasan način života koji je obilježen određenim potrebama: vjerom u Gospodina i izvršavanjem njegove riječi; poslušnošću djelovanju Duha Svetoga koji uskrslog Gospodina stalno drži živim i prisutnim; prihvaćanjem Njegovoga mira i svjedočenja istoga kroz otvorenost i susret s drugima.

Da bi sve to ostvarila, Crkva ne može ostati statična, nego djelatna, te je sudjelovanjem svakog krštenika pozvana djelovati kao zajednica na putu, pokretana i podržavana svjetlom i snagom Duha Svetoga koji sve čini novim – rekao je Sveti Otac i napomenuo – Radi se o oslobađanju od svjetovnih navezanosti koje očituju naši pogledi, strategije i ciljevi koji često opterećuju put vjere, te o tome da budemo poslušni riječi Gospodinovoj. Tako će Duh Božji biti onaj koji vodi nas i Crkvu kako bi svijetlilo njezino istinsko lice, lijepo i sjajno kako ga želi Krist.

Gospodin nas danas poziva da otvorimo svoje srce daru Duha Svetoga kako bi nas vodio putovima života – rekao je papa Franjo na kraju podnevnog nagovora i dodao – Iz dana u dan On nas poučava logici evanđelja, logici ljubavi koja prihvaća, učeći nas svemu i podsjećajući nas na sve što nam je Gospodin rekao. Blažena Djevica Marija koju u svibnju štujemo posebnom pobožnošću i molimo kao svoju nebesku majku, neka uvijek štiti Crkvu i cijelo čovječanstvo.

Ona, koja je poniznom i hrabrom vjerom u potpunosti surađivala s Duhom Svetim u utjelovljenju Sina Božjega, neka i nama pomogne da nas pouči i vodi Tješitelj, Duh Sveti, da bismo mogli prihvatiti Božju riječ i svjedočiti je svojim životom – rekao je Papa i nakon molitve Kraljice neba pozdravio sve vjernike i hodočasnike, te se preporučio u njihove molitve. (kta/rv)