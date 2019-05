Lištani, 26. svibanj 2019.

U okviru mjesečne duhovne obnove svećenika Banjolučke biskupije, održane 22. svibnja 2019. u Duhovno pastoralnom centru „Sv. Josip“ u Lištanima, predstavljena je najnovija apostolska pobudnica pape Franje „Christus vivit“ (Krist živi). U nazočnosti oko 35 svećenika, predstavio ju je pomoćni banjolučki biskup mons. Marko Semren. Predavač je iscrpno – koliko je vrijeme dopuštalo – prikazao najnoviju Papinu pobudnicu koja je upućena mladima i cijelom Božjem puku, a koju je papa Franjo potpisao, 25. ožujka 2019. u talijanskom nacionalnom marijanskom svetištu u Loretu, a predstavljena je u utorak, 2. travnja u Vatikanu. „Krist živi: On je naša nada i najljepša mladost na ovom svijetu. Sve ono što on dodirne postaje mlado, postaje novo, ispunja život. Stoga, prve riječi koje želim uputiti svakom mladom kršćaninu su: On živi i želi da i ti živiš!“. Tako počinje postsinodalna apostolska pobudnica „Krist živi“ pape Franje – započeo je s predstavljanjem biskup Semren.

Dokument je plod XV. redovne opće skupštine Biskupske sinode o mladima održane od 3. do 28. listopada 2018. godine u Vatikanu o temi „Mladi, vjera i razlučivanje znanja“. Apostolska pobudnica podijeljena je u 9 poglavlja i 299 članaka. Dokument na 60 stranica analizira mladenačku stvarnost i poziva mlade da svoju mladost žive u prijateljstvu s Kristom.

„Bog vas ljubi. Vi ste potrebni Crkvi“, ističe Papa i priznaje da je napisao dokument nadahnut bogatstvom razmišljanja i dijaloga na sinodi o mladima te da je naslov pobudnice „Krist živi” sinteza tih razmišljanja i pozitivna poruka kojom Apostolska pobudnica želi potaknuti i ohrabriti mlade da postanu svjesni da je Krist naša nada i najljepša mladost ovog svijeta.

„Prvim riječima pobudnice želim poručiti svim mladim kršćanima da Krist živi i da želi da i ti živiš”, istaknuo je Papa.

U prvom poglavlju pojašnjava što Božja riječ govori mladima, a u drugom navodi da je Krist uvijek mlad, a Crkva je mlada dok se ponaša prema Kristovoj zamisli, te analizira mladenačke osjećaje prema Crkvi.

U trećem poglavlju pobudnice Papa tvrdi da mladi predstavljaju ne samo Božju budućnost, već i sadašnjost. Zbog toga ih valja slušati i izbjegavati uobičajene odgovore i recepte, gledajući u njima pozitivne strane, jer su sposobni pronaći putove, gdje drugi vide samo prepreke.

Osvrćući se na ideološku kolonizaciju seksualnosti, Papa navodi kako se na taj način želi siromašnim zemljama nametnuti zapadni način života u zamjenu gospodarske pomoći, nanoseći na taj način velike štete mladima te upozorava na opasnosti digitalne mreže.

Posebnom pozornošću treba pratiti mlade doseljenike. Papa se u pobudnici suočava i sa zlostavljanjem maloljetnika i potrebom obnove Crkve.

U četvrtom poglavlju iznosi pak tri velike istine: Bog te ljubi, Krist te spašava i Krist živi, a u petom poziva mlade da ne popuste pred nemirima i žudnjama, jer se najljepši snovi ostvaruju nadom, strpljenjem i nastojanjima bez žurbe. Potrebno je uvijek biti povezan s Kristom i biti otvoren prema drugima. U šestom poglavlju navodi kako mladi moraju ostati povezani s prethodnim naraštajima, a u sedmom se osvrće na potrebu prikladnog dušobrižništva, koje mora biti popraćeno poštovanjem njihove slobode. Na kraju su poglavlja o zvanjima te o potrebi razlučivanja.

Biskup Marko je završio predavanje riječima kojima i sam papa Franjo završava pobudnicu ističući svoju „želju“: „Dragi mladi, bit ću sretan vidjeti vas koko brzo trčite i ne poznate sporost i bojažljivost. Trčite privučeni onim Licem koje toliko ljubite, koje štujemo u svetoj Euharistiji i prepoznajemo u tijelu brata koji trpi ... Crkva treba vaš zanos, vašu intuiciju, vašu vjeru ... I kada dođete tamo gdje mi još nismo stigli, imajte strpljivosti i čekajte nas“ (299).

Nakon predavanja razvila se plodonosna razmjena mišljenja.

Prije predavanja svećenici su molili Treći čas kojega je predmolio vlč. Žarko Vladislav Ošap, voditelj svećeničkih duhovnih obnova. Nakon razmatranja kojega je imao biskup Semren svećenici su pristupili pojedinačnoj sv. ispovijedi, a zatim je, nakon kraćeg osvježenja, uslijedilo predavanje. Na koncu je najavljeno da će u lipnju dijecezanski i redovnički svećenici poći na Četvrti susret svećenika u BiH koji se održava svake treće godine, umjesto naših redovitih lipanjskih hodočašća koja smo organizirali u različita naša prošteništa. Druženje je nastavljenu uz zajednički ručak. (kta)