Komušina, 25. svibanj 2019.

U župi Uznesenja BDM Komušina, 24. i 25. svibnja 2019. i na brdu Kondžilo, 48. put po redu, pod geslom „Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po riječi Tvojoj (Lk 1, 38)“ obilježen je Dan mladih Vrhbosanske nadbiskupije. Kao i svake godine organizatori susreta bili su Nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II. (NCM) i župa Komušina. Obilježavanje Dana mladih VN u ovom marijanskom svetištu započelo je u petak 24. svibnja slavljem Svete mise i prigodnom programom nakon kojeg je uslijedilo i klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom, prenosi nedjelja.ba.

U subotu 25. svibnja hodočasnike, kako mlade tako i one starije, dočekivali su volonteri NCM-a.

U 9 sati upriličeno je pokorničko bogoslužje nakon čega je bila prigoda za sakrament pomirenja kojega je dijelilo desetak svećenika, a neko vrijeme ispovijedao je i nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić.

Točno u 10 sati, župnik i čuvar svetišta preč. Boris Salapić te vlč Predrag Stojičević, župnik u Žepču, zajedno s vjernicima, molili su pred slikom Gospe Komušanske. Potom su blagoslovili one koji su nosili sliku te poveli svečanu procesiju, u kojoj je ove godine sudjelovalo više oko 1500 vjernika iz svih krajeva BiH, ali i iz Hrvatske te ostalih zemalja Europske u kojima žive Hrvati.

Cijelim putem do brda Kondžilo, koji je dug nekoliko kilometra, nošena je Gospina slika, moljena krunica te su se pjevale marijanske pjesme. Neki od hodočasnika su koračali bosi.

Dolaskom na uzvišenje, na kojem se nalazi vanjski oltar i kapelica, započelo je euharistijsko slavlje koje je predvodio kardinal Puljić u koncelebraciji s 30-ak svećenika. Okupljenima se na početku obratio i poželio dobrodošlicu preč. Salapić.

„Svi smo ovdje došli s nekom nakanom i molitvom. Po Marijinom zagovoru molim da njezine riječi svima nama u životu daju smjernice. Nemojmo se bojati njoj reći sve strahove jer je ona naša zagovornica kod Boga“, rekao je čuvar svetišta potaknuvši nazočne da danas prepoznaju Božji nastup u njihovim životima.

Kardinal Puljić je u svome pozdravu Kondžilo nazvao brdom preobraženja i potaknuo nazočne da budu poput Marije raspoloživi za Boga. Misu je prikazao za mlade, domovinu BiH i mir u svijetu.

U svojoj homiliji kardinal Puljić je ponovio kako su hodočasnici došli na zavjetno mjesto moliti se i pokoru činiti.

„Nakon pokore i ispovijedi Bog sve stvara novo. Na svoj način i Gospa je to doživjela. To je taj Božji zahvat. Bog je svemoguć i stvorio je čovjeka da daruje svoju ljubav, a nakon stvaranja dao mu je 'titulu' suradnika kako bi čovjek bio prenositelj života. Zato ih je stvorio kao muško i žensko. To je prva zapovijed u Bibliji, idite i razmnožite se. Kada je čovjek zgriješio nije ga odbacio nego je obećao svoga Sina. On svoje obećanje izvršava. Prvo je Mariju pripravio da uzme važnu zadaću. Ona je ostala vjerna i sačuvala se svakoga grijeha, zato je zovemo bezgrešna“, rekao je kardinal Puljić ističući ljepotu njezine uloge čiji je odgovor uzet za geslo 48. susreta Dana mladih.

„To je novi početak. U tom času kad je pristala Duh Sveti je pod Marijinim srcem utjelovio Sina Božjega“, istaknuo je kardinal Puljić napominjući kako Bog od svakog čovjeka traži suradnju.

Potom je progovorio o tome da današnje vrijeme želi urušiti obitelj bez koje nema života.

„Naše prve riječi bile su mama, ili tata. Sjećam se da sam kao mladi svećenik 1972. u bolnici ispovijedao jednog bolesnika po noći jer tada je bilo najmanje špijuna. On je bio svezan i vrišti, a meni se kosa naježila. Nakon što sam ga pomilovao po glavi on se smirio i poželio ispovjediti. Kad se opet onesvijestio ja sam ga opet pomilovao, a on mi se obratio s 'mama'“, rekao je kardinal Puljić napominjući kako svi mi u času muke zovemo majku.

„To je tako sveto ime da je Bog htio imati majku. Bog nas je htio u trenutku kada smo začeti, darovao nam je dar života po našim roditeljima. Nismo došli slučajno, on nas je htio i ljubio. Zato je prevažno otkriti što Bog želi sa mnom“, istaknuo je kardinal Puljić tvrdeći da dar vjere nismo zaslužili „to nam je darovano“.

„Dar vjere imamo da možemo 'liječiti' svoju slabu narav sakramentom ispovijedi i da možemo poput Marije na ovom vrhu reći 'evo me'“, ustvrdio je te mladima ponovno objasnio razliku između i zanimanja, između onoga što smo stalno i onoga što radimo da bismo zaradili za život.

Potom je progovorio o javnom mnijenju i vremenu urušavanju brakova i opće nesreće u zvanju, bilo svećeničkom, redovničkom ili laičkom.

„Zašto se to događa? Da se istinski ostvari čovjek u zvanju treba se naučiti žrtvovati. Nema prave ljubavi bez žrtve. Isus je rekao učite od mene jer sam blaga i ponizna srca. Pa 2 000 godina njegova riječ živi među nama, ali teško prodire da učini od našeg srca novo srce“, ustvrdio je kardinal ponavljajući Papine riječi: „Razlučite duhove“.

Na kraju je kao pastir mjesne Crkve potaknuo mlade da izaberu svoje zvanje i da svim srcem živi to što su odabrali.

„To nije moje to je Božje, hoćeš li biti otac, mati, svećenik ili redovnik? Cijelim srcem to prihvatite“, ponovio je te potom starijim hodočasnicima naglasio da shvate kako su odgovorni za mladež.

„Znao sam reći i mladež je dobra kako je odgajamo. Bez srca nema odgoja, za čovjeka je potrebno imati srca. Srcem pružiti primjer i molitvom izmoliti pravi put mladima na ovoj zemlji. Gospe Kondžilska tebi smo ovdje došli naučiti kako istinski vršiti volju Božju i kako biti sretan te druge usrećivati“, rekao je na kraju homilije kardinal Puljić.

Svetu misu animirao je zbor mladih Frama bend iz Kiseljaka.

Misu je izravno prenosila Radio Marija BiH i Radio Posavina.

Nakon Mise vjernici su se ponovno u procesiji uputili prema crkvi gdje je za sve bila organizirana okrjepa.

I ove godine, kao i prethodne, u subotnjem programu za mlade koji su došli na proslavu Dana mladih Vrhbosanske nadbiskupije organizirane su Olimpijske igre, tako da su svi imali priliku sudjelovati i pokazati svoj timski rad te natjecateljski duh i okušati svoju sportsku sreću u raznim disciplinama, kao što su: trčanje u vrećama, alka, lov na blago, pobijedi prepreku, prebaci lopticu, prenesi limenku, drž' ne daj, odbojci, skočko odbojci, sruši bocu, pojedi keks i natjecanju tko će više pahuljica prebaciti iz pakiranja u tanjur.

Podijeljeni su i grantovi za natječaje koje je raspisao NCM.

Da su Olimpijske igre pun pogodak, nakon višegodišnjeg programa na kojem su se predstavljale razne glazbene i dramske skupine, potvrdili su voditelji i mladi.

Susret je završen u dobrom i pozitivnom raspoloženju – u kakvom je i započeo, s pjesmom i plesom te pregršt novih poznanstava i pozitivnih iskustava koje su mladi međusobno razmijenili. (kta)



