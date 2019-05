Komušina, 25. svibanj 2019.

U župi Uznesenja BDM Komušina, 24. svibnja 2019., 48. put po redu, pod geslom "Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po riječi Tvojoj (Lk 1, 38)" započeo je Dan mladih Vrhbosanske nadbiskupije. Više od 100 mladih iz Vrhbosanske nadbiskupije, ali i Hrvatske i Njemačke proslavu Dana mladih započeli su Misnim slavljenjem koje je predvodio nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić uz koncelebraciju župnika i čuvara svetišta preč. Borisa Salapića, ravnatelja NCM-a Ivan Pavao II. vlč. dr. Šime Maršića te još desetak svećenika, prenosi nedjelja.ba.

Pozdrav nazočnima izrekao je najprije čuvar svetišta preč. Salapić, a kardinal Puljić je poželio da se svi u svetištu osjećaju „kao kod majke“. Istaknuo je potrebu da se moli zagovor Marije i to na blagdan Pomoćnice kršćana te podsjetio da je najstarije Marijino svetište u Vrhbosanskoj nadbiskupiji u Olovu, ali u Komušini se nalazi najstarija slika koja se časti nekoliko stotina godina. Na kraju pozdravnog obraćanja posebice je istaknuo potrebu molitve za mlade.

U prigodnoj propovijedi kardinal Puljić je istaknuo kako je čovjek ranjen grijehom, a đavao to lukavo koristi. „Međutim čovjek nije ostavljen sam. Bog koji ga je stvorio slobodna dao mu je mogućnost birati. Čovjek ima šansu prihvatiti ruku spasenja. Od stvaranja ljudi Bog je shvatio čovjeka kao suradnika. Zato ga je stvorio kao muško i žensko. Danas to žele mijenjati i ignorirati. Čovjek je kroz povijest često mijenjao Božji plan“, rekao je kardinal naglašavajući kako Isus prisutnošću na svadbi u Kani Galilejskoj želi „počastiti tu bračnu vezu između muškarca i žene“.

„Tu su Isusova majka, apostoli i On. To je izuzetno znakovito. Sakrament je sredstvo milosti. Ali što je ljudsko ima nesavršenosti i nestaje vina. Marija ima sposobnost čuti ono što se ne govori i vidjeti ono što se ne pokazuje. Ona je to primijetila i odlazi Isusu koji kaže kako nije došao njegov čas. Majka ne popušta i to je uloga Marijina. Ona je kao nova Eva. Kao majka posrednica ona se ne boji jer Isus će učiniti što ona zamoli“, naglasio je kardinal govoreći o misnim čitanjima te ističući kako su tada u Isusa povjerovali apostoli jer je prvo čudo napravio upravo na svadbi.

Obraćajući se mladima kardinal Puljić je ponovio da Bog želi čovjeka za suradnika te potom progovorio o zvanju i zanimanju te razlikama.

„Zvanje se živi cijeli dan, a zanimanje se uči, ide se u školu. Glede svećeničkoga zvanja dugo godina se ide u školu i nerijetko se izađe nespreman u život. Također, biti mater i otac je zvanje. I za to se treba spremati. Kao za svećenički i redovnički tako i bračni život treba posebna škola ljubavi. Tu školu možemo posebice uvidjeti kod Marije, njezina raspoloživost da 'Božju riječ učini'“, rekao je vrhbosanski nadbiskup tvrdeći da tko nije savladao sebičnost bit će nesretan u braku, svećeništvu ili redovništvu.

„Zato danas želimo shvatiti Mariju i Isusa. Isus kaže da tko želi ići za njim neka se odrekne sebe. Tko nije sposoban nositi križ nikad neće biti sposoban za ljubav. Jedanput se živi i zato se treba ostvariti u stvarnim vrijednostima, ne u zanimanju, nego u zvanju. Danas se naglašava na zanimanje, a ne za zvanje“, istaknuo je nadbiskup Puljić ponavljajući da tko nije okusio žrtvovati se za druge neće biti sretan.

Nazočne, a posebice mlade, potaknuo da uče od Marije kako biti raspoložen za Božje djelo. Izrazio je želju da večer pred Dan mladih Vrhbosanske nadbiskupije bude „divni izazov i razmišljanje što ti Bože sa mnom planiraš i kako da se ostvarim“

Liturgijsko pjevanje animirao je zbor mladih Katoličkog školskog centra Don Bosco iz Žepča.

Poslije Mise i večere uslijedio je prigodan program koji je započeo tumačenjem gesla proslave ovogodišnjeg Dana mladih. S. Jelena Jovanović, SMI, je nazočnima na zanimljiv način objasnila geslo susreta Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po riječi Tvojoj (Lk 1, 38), analizirajući njegov dio po dio s posebnim naglaskom na „evo“ i „službenica“.

„'Evo', najprije znači dajem ti, evo ti s odlukom. Nije to neki osjećaj, to je odluka koja nosi sa sobom odgovornost i križeve, muku i plač, ali i smijeh i radost. Evo mene. 'Službenica', je osoba koja služi. Sluškinja radi ono što gazda kaže, ne po svom planu i programu nego što šef odredi. Marija se potpuno stavlja u službu Božju. Ona time priznaje da je Bog njezin gospodar. Važno je pitati se tko je moj gospodar? Onaj tko upravlja, tko određuje što ću danas raditi. Petar Barbarić je rekao da je najkraći put do svetosti činiti savjesno svakodnevnu zadaću“, ustvrdila je s. Jelena.

Potom su upriličene radionice pod vodstvom o. Michela Remerya, autora knjige Tvitanje s Bogom. Otac Remery katolički je svećenik iz Nizozemske, koji trenutno radi s mladima u Luksemburgu te provodi evangelizaciju na međunarodnoj razini.

Najprije je nazočnima objasnio gdje se nalazi mala država u kojoj pastoralno djeluje te je progovorio o ostalim zemljama u kojima je živio, kao što je Švicarska, Nizozemska, Koreja, Australija...

„Susreo sam mlade u tim zemljama i mnogi bi pomislili da su veoma različiti od vas. Međutim dok sam putovao shvatio sam da postoji mnogo sličnosti. U svakoj zemlji mladi se pitaju što dalje. Imaju iste načine komuniciranja“, rekao je o. Michael analizirajući današnje načine komuniciranja među mladima. Istaknuo je da nije toliko bitan kanal kojim se komunicira nego ono o čemu se komunicira: „Važno je znati što se želi reći“.

„Kad sam bio mali razmišljao sam o Bogu i Isusu i pitao sam se što će mi Marija. Mogu se moliti Bogu i Isusu izravno. Kad sam počeo studirati primijetio sam da samo u četiri navrata Marija govori. Prvo je za vrijeme Blagovijesti kada ona prihvaća Božji plan. To je dobar primjer koji treba slijediti. Drugi moment je kada posjećuje rođakinju Elizabetu. Treći put je kada je Isus imao 12 godina i izgubio se. Rekla je da je bila veoma zabrinuta. Četvrti put kad je Marija govorila bilo je na svadbi u Kani Galilejskoj“, rekao je o. Remery, između ostaloga, u svome izlaganju.

"Prvo radi ono što Bog od nje traži, a potom potiče i ostale da to čine", naglasio je izlagač napominjući da je ona veliki primjer koji je spreman dati apsolutno sve za Boga.

Prvi dan programa završio je klanjanjem pred Presvetim Oltarskim sakramentom. (kta)



foto