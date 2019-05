Križevci, 24. svibanj 2019.

Molitvenim, književnim i glazbenim programom posvećenim sv. Marku Križevčaninu, Misnim slavljem koje je predvodio bjelovarsko-križevački biskup Vjekoslav Huzjak te otvorenjem izložbe portreta „Hrvatski sveci i blaženici u našem narodu“ Kristine Mareković i Ivice Ivana Marekovića, u Križevcima su u četvrtak, 23. svibnja 2019. započeli 11. Dani hrvatskih svetaca i blaženika.

Svečanost proslave sv. Marka Križevčanina započela je u crkvi sv. Ane uvodnim pozdravima župnika križevačke župe sv. Ane Stjepana Sovičeka te sv. Križevčaninu posvećenom programu koji su izveli članovi Udruge za promicanje znamenitih Križevčana „Dr. Stjepan Kranjčić“.

Euharistiju je u suslavlju sa župnikom Sovičekom, rektorom Nacionalnog svetišta sv. Josipa u Karlovcu Antunom Senteom ml., župnikom iz Goričana Josipom Drvoderićem i križevačkim kapelanom Dominikom Jaićem, predvodio bjelovarsko-križevački biskup Vjekoslav Huzjak. Uvodno je biskup govorio o tome kako živimo radosne dane proslave hrvatskih svetaca i blaženika koji su neizmjerno bogatstvo, koji su pustili da Božja snaga u njihovom životu zasja najsnažnijim svjetlom radi nas ljudi, koji su inspiracija i bogatstvo koje Crkva nosi u njedrima te da su hrvatski sveci i blaženici razlog vjerničkog ushita, poleta i ponosa. Po našim svecima Crkva u sebi živi veličanstveno, trijumfalno, ona po svecima slavi pobjedu nad zlom i grijehom, a taj i takav trijumf ide prema svakome čovjeku, naglasio je biskup Huzjak.

U propovijedi je podsjetio da su hrvatski sveci i blaženici ono što su vjerovali prenosili u život. „Sveti Marko pokazuje notu kršćanskoga života – ustrajati, do kraja, ne dati se zavesti, ne dati se korumpirati“ – govorio je biskup. „Ostanite u mojoj ljubavi – to je mjera života Isusa Krista, to je mjera života hrvatskih svetaca i blaženika, to je mjera života sv. Marka Križevčanina. I današnje ljude zato treba mjeriti Isusovom mjerom: patnjom, križem, ali i uskrsnućem“ – istaknuo je propovjednik.

Glazbeni obol euharistijskom slavlju dao je mješoviti zbor župe sv. Ane. Na misnome je slavlju sudjelovao izaslanik predsjednika Hrvatskoga sabora Gordana Jandrokovića saborski zastupnik Damir Felak i izaslanik zagrebačkoga gradonačelnika Milana Bandića Mladen Madjer. Sudjelovali su i učenici Osnovne škole Mareka Križina iz slovačkih Košica, grada u kojem je mučeničkom smrću u 17. stoljeću umro sv. Marko Križevčanin.

Program je nastavljen u Gradskoj galeriji otvorenjem izložbe „Hrvatski sveci i blaženici u našem narodu“ akademskih slikara Kristine Mareković i Ivice Ivana Marekovića. U svečanosti su sudjelovali zamjenik križevačkoga gradonačelnika Mario Martinčević, ravnateljica križevačkoga Gradskog muzeja Tea Hatadi, rektor Nacionalnog svetišta sv. Josipa iz Karlovca mons. Antun Sente ml. koji je i organizirao i postavio izložbu, likovni kritičar Stanko Špoljarić i oboje autora. Glazbeni obol programu dao je kantautor popularne duhovne glazbe Antonio Tkalec te prigodnim stihovima o svetosti glumac Dubravko Sidor. Izložbu je otvorio biskup Huzjak, a kroz program je uime organizatora 11. Dana hrvatskih svetaca i blaženika Udruge za promicanje znamenitih Križevčana „Dr. Stjepan Kranjčić“ te križevačkih župa sv. Ane te BDM Žalosne i sv. Marka Križevčanina vodila Tanja Baran. Svečanosti je otvorenja nazočio saborski zastupnik Branko Hrg.

Izložbu, koja će u Križevcima biti otvorena do 9. lipnja, a koju je prvi put organiziralo Nacionalno svetište sv. Josipa iz Karlovca, prati sadržajan katalog. U njemu je stručnu analizu izloženih radova napisao likovni kritičar Stanko Špoljarić, objavljen je i popis svih hrvatskih svetaca i blaženika te slugu i službenica Božjih te su prikazani portreti naših proglašenih duhovnih velikana. Nakon zatvaranja izložbe u Križevcima, izložba će tijekom godine biti postavljena u Karlovcu, Svetom Križu Začretju, Sisku, Čapljini, Šibeniku, Dubrovniku, na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, u župi bl. Augustina Kažotića, u župi sv. Leopolda Mandića u Zagrebu, u Splitu te Puli. (kta)



foto