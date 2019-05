Sarajevo, 24. svibanj 2019.

Predsjednik Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine kardinal Vinko Puljić, nadbiskup metropolit vrhbosanski, uputio je preko biskupskih ordinarijata i franjevačkih provincijalata u BiH poziv svećenicima u BiH kao i svim svećenicima podrijetlom iz Bosne i Hercegovine da sudjeluju na Četvrtom susretu svećenika u Bosni i Hercegovini u srijedu, 5. lipnja 2019. u Kupresu s početkom u 10 sati.

„U ime svih biskupa, članova Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, rado pozivam svakoga od vas svećenika koji živite s pastoralnim pravima i obvezama na teritoriju biskupijskih zajednica u Bosni i Hercegovini, dijecezanske i redovničke, da sudjelujete na Četvrtom susretu svećenika iz cijele naše partikularne Crkve. Susret se održava u srijedu, 5. lipnja 2019. u Kupresu. Putem Katoličke tiskovne agencije BK BiH i drugih crkvenih medija također pozivam i sve biskupe i svećenike, dijecezanske i redovničke, rodom iz Bosne i Hercegovine koji sada žive i djeluju u nekoj drugoj zemlji da nam se, prema mogućnostima, pridruže toga dana kao što su se na dosadašnjim susretima, prema mogućnostima, uključivali i pojedini svećenici Kotorske biskupije na čelu sa svojim biskupom mons. Ilijom Janjićem koji je također rodom iz BiH“, napisao je kardinal Puljić.

„Susret se održava u skladu s prethodnom odlukom Biskupske konferencije da se svake tri godine upriliči ovakvo okupljanje svih svećenika u Bosni i Hercegovini koje osmišljava Vijeće za kler naše Biskupske konferencije. Ovo naše okupljanje događa se upravo u Godini misija koja će završiti Izvanrednim misionarskim mjesecom listopadom 2019. godine. Susret svećenika iz svih biskupija u Bosni i Hercegovini i šire bit će blagoslovljena prigoda da zajednički molimo posebno za misionare i sve misijske djelatnike iz Bosne i Hercegovine i iz cijelog hrvatskog naroda kao i za sve one koji su otišli naviještati Krista Gospodina u zemlje u kojima njezini stanovnici velikim dijelom nisu upoznali radosnu vijest spasenja. U isto vrijeme, prigoda je to da svatko u sebi iznova probudi žar i zauzetost za misijsku suradnju počevši od osobne i zajedničke molitve, pokretanja raznih akcija na planu misija do konkretne materijalne potpore misijama i misionarima. Također će to biti prigoda za pristup sakramentu pomirenja pa ću i za ovu prigodu zamoliti, između ostalih, četvoricu naših misionara milosrđa da tijekom susreta budu na raspolaganju za svetu ispovijed“, stoji u pozivu kardinala Puljića.

„Vrhunac našega zajedništva, kao i svaki put, bit će Euharistijsko slavlje koje je i nama biskupima prigoda da svi zajedno budemo u molitvi s vama svećenicima iz svih naših biskupija. Ujedinit ćemo se u molitvi da mognemo biti istinski navjestitelji Isusa Krista u ovom vremenu kada duh sekularizma i otuđenost od Božje riječi zahvaća sve veći broj članova naših crkvenih zajednica i obitelji. Misno i misničko zajedništvo blagoslovljena je prigoda za molitvu Gospodinu da svojim Svetim Duhom uvijek iznova ispunja navjestitelje Božje riječi kako bi uvijek bili Kristovi svjedoci. Ovakvi susreti u isto su vrijeme vidljivi znak zajedništva biskupa i svećenika, dijecezanskih i redovničkih, u Isusu Kristu na prostorima ove zemlje Bosne i Hercegovine gdje nas je Bog pozvao i poslao naviještati Njegovu svetu riječ i svjedočiti Njegovo sveto Ime. U tom duhu na kraju Svete mise obnovit ćemo svećenička obećanja, koja smo dali na ređenju, i moliti da nas Gospodin uvijek iznova ispunja navjestiteljskim i svjedočkim zanosom u istinskoj ucijepljenosti u živi organizam Katoličke Crkve. Biskupi i članovi Organizacijskog odbora, koji je imenovan za tu prigodu, pozivaju sve svećenike da se nakon Euharistijskog slavlja zadrže na zajedničkom objedu koji je prigoda za međusobne susrete i druženje misnika iz raznih dijelova naše domovinske Crkve“, stoji u pozivu kardinala Puljića koji je napomenuo da će Susret započeti 5. lipnja u 10.00 sati u župnoj crkvi Svete Obitelji u Kupresu molitvom Srednjega časa nakon čega će uslijediti izlaganje na temu misija te priprava i pristup sakramentu pomirenja. U 12.00 sati kardinal Puljić, u zajedništvu sa svim biskupima i uz koncelebraciju nazočnih svećenika te sudjelovanje kupreške vjerničke zajednice, predvodit će Euharistijsko slavlje nakon kojeg će uslijediti zajednički objed i druženje.

Budući da u Bosni i Hercegovini djeluju i svećenici Grkokatoličkog vikarijata Križevačke eparhije u BiH, svoje sudjelovanje na Susretu svećenika u Kupresu potvrdio je i apostolski administrator Križevačke eparhije mons. Milan Stipić koji je također rodom iz BiH.

Budući da će Euharistijsko slavlje na Susretu svećenika biti u duhu Godine misija: za evangelizaciju naroda, svi svećenici zamoljeni su da ponesu albu i štolu bijele boje, a svećenici podrijetlom iz BiH mogu slobodno doći na Susret bez prethodne najave svog sudjelovanja. (kta)

Foto: Kupres, 2016.

foto